Стала ли современная речь более скудной и неграмотной: мнения филолога и тренера по речи

25 мая в России и в ряде других стран отмечают День филолога, профессиональный праздник людей, посвятивших свою жизнь филологии. В честь такого события в материале РИАМО мы решили поговорить с доктором филологических наук, профессором кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Валерией Кавериной о том, стали ли современные россияне хуже изъясняться по сравнению с людьми советского времени. Также свои советы по улучшению речи дала тренер по ораторскому мастерству, тренер-практик и генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner Инна Анисимова.

— Сколько в среднем было слов в активной речи у советского человека? Как сейчас обстоят дела у современной молодежи?

Каверина: Я не владею статистикой, тем более что нельзя мерить среднюю температуру по больнице. Советский человек был разный, и не только в разные временные периоды. Его словарный запас зависел от многих индивидуальных качеств: семьи и места, где он вырос, образования, круга интересов. Современный молодой человек тоже разный. Я знаю многих ребят с прекрасной речью, которые обсуждают сложные проблемы более свободно и уверенно, чем это делали советские юноши и девушки, даже хорошо образованные. Нынешняя молодежь больше знает о мире, ее сознание лишено многих стереотипов, а значит, ребята мыслят и судят обо всем более непредвзято. В то же время письменная речь их зачастую плохо развита, потому что школа не формирует соответствующих навыков и умений.

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— Замечаете ли вы, что речь в современном мире стала более скудная? Мы используем меньше сложных речевых оборотов в разговоре. Иногда кажется, что советский ребенок говорил куда более интересно и «чисто», нежели современный взрослый.

Каверина: Не соглашусь. Наша жизнь гораздо интереснее и разнообразнее, чем была у советских людей. Общество было очень закрытым, о других странах мы узнавали из небольшого числа телепередач и журналов. Средний советский человек знал значительно меньше среднего россиянина, ведь он читал газеты, реже журналы, а художественная литература была разного уровня, как и сейчас. Но интернета у него не было.

Советский ребенок говорил по-разному. Это зависело в первую очередь от семьи. Как и сейчас, были более и менее образованные семьи, более и менее занятые родители, у кого-то были бабушки и дедушки, а у кого-то нет. Школа играла меньшую роль, но и сейчас, как и раньше, школа школе рознь. Моя простая школа на Пресне так же сильно отличалась от физматшколы № 2, куда я поступила в 6 классе, как современная школа в Чертанове от той же школы, которая называется теперь Лицей «Вторая школа имени В. Ф. Овчинникова».

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Современный ребенок тоже говорит по-разному. Мой внук Максим в пять лет строит такие сложные предложения и выражает такие сложные смыслы, которые мне и его отцу, моему сыну, в его возрасте были недоступны. Максиму очень повезло: его родители не только хорошо образованны, но и работают почти всегда дома, то есть имеют достаточно времени для занятий с детьми. И к тому же у них есть желание с детьми заниматься.

— Почему речь людей со временем становится простой?

Каверина: Не согласна с этим. Дело не во времени. Я, как и многие мои коллеги, говорю и пишу более разнообразно, чем это делала, к примеру, моя мама, инженер-оборонщик, в моем возрасте. Это зависит от рода занятий, образования, врожденного дара, круга интересов, даже материальных и временнЫх возможностей. Некоторые люди на пенсии, освободившись от напряженной работы, активно развиваются: посещают театры и выставки, участвуют в творческих коллективах и клубах по интересам, пишут стихи и мемуары, учатся рисовать или играть на гитаре. А кто-то, наоборот, деградирует.

Анисимова: Люди все чаще демонстрируют признаки клипового мышления: если ранее основная коммуникация происходила через устную речь, то сейчас предпочтение отдается коротким письменным сообщениям и даже графикам. Задача — донести основную мысль не более чем за одну минуту. По этой причине снижается количество употребляемых эпитетов, метафор и прочих элементов выразительности.

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Интернет предоставил каждому возможность высказаться публично, будь то написание поста, запись подкаста или видеоролика. В результате в общественном пространстве появилось больше неформальных выражений, что делает язык более живым и разнообразным. Лексические инновации и новые слова появляются регулярно, однако многие из них так же быстро выходят из обихода.

— Как пополнить свой словарный запас?

Каверина: Жить полной жизнью. Я, к примеру, пишу все лучше, хотя читаю только специальную литературу. Но я много хожу в театр, езжу по миру, посещаю конференции, общаюсь с интересными людьми. Если нет такой возможности, надо использовать интернет, где доступно все: опера и балет, нашумевшие постановки и бессмертная классика, передачи о путешествиях и любые книги. Если вы плохо видите, книги можно слушать!

— Почему мы используем слова-паразиты? Как от них можно избавиться?

Каверина: Иногда это «модные» слова, недавно таковыми были и «как бы», и «типа». Некоторые обороты человек использует, чтобы заполнить паузы. Иногда мы привыкаем вставлять какое-то слово в свою речь и уже сами не замечаем этого. Избавиться же от этого всего несложно: надо выявить проблему (например, прослушать запись своего выступления), а потом внимательно следить за тем, что говоришь. Если продолжать записывать и прослушивать себя, то можно контролировать и постоянно совершенствовать свою речь.

Анисимова: Чтобы научиться говорить без слов-паразитов, начните с практики чтения хорошей литературы. Стремитесь расширить кругозор, ведь богатый жизненный опыт делает речь интересной и содержательной. Практикуйте регулярные выступления перед публикой. Начните с малых групп медиатренингов, постепенно переходя к большим аудиториям. Осознанно исключайте слова-паразиты, заменяя их паузами или более четкими конструкциями.

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Улучшить чистоту речи помогут упражнения по самопрезентации и сторителлингу: попробуйте рассказать о себе сначала за 30 секунд, после — за одну минуту и далее — за две минуты. Записывайте свою речь на диктофон или камеру: во время прослушивания отметьте места, где часто звучат ненужные слова и попробуйте переформулировать предложение. А если еще и общение с журналистами — часть вашей работы, особенно важно мастерски владеть искусством ответов на провокационные вопросы. Стоит один раз неудачно высказаться на камеру — и внимание СМИ сосредоточено не на достижениях компании, а на скандале. В мире, где двусмысленная фраза может стать громким заголовком, а любой ролик — вирусным, важно уметь говорить с журналистами так, чтобы вас понимали правильно. Эту задачу эффективно решают авторские мастер-классы по работе с прессой — тренинги для руководителей компаний, которые учат общаться с прессой и не теряться перед камерой. Другим словом — медиатренинг.

— А как насчет письменной речи? При поступлении на филфак надо писать сочинение. Ухудшилась ли подготовка детей? Встречаются ли «сильные» работы? Есть ли разница в сочинениях между поступавшими, например, в 2010-е годы и сейчас?

Каверина: Здесь граница проходит значительно раньше. Другими были дети и студенты до введения обязательного ЕГЭ. Они все читали классику в оригинале, а не в кратком пересказе. Они много учили наизусть, а главное, выучивали стихотворения и даже поэмы. Они все писали сочинения по литературе, а значит, могли анализировать художественный текст и выражать свои мысли хорошим литературным языком. Современные школьники и студенты этого не знают и не умеют. Они могут бойко болтать на разные темы, но построить связный письменный текст не в состоянии. Теперь сложно встретить одну приличную работу на сотню слабых и очень слабых, и ее автор наверняка занимался с настоящим репетитором — не школьным учителем, не студентом, не шарлатаном. Современные репетиторы в большинстве своем некомпетентны и в лучшем случае способны лишь натаскать на самые простые тесты.