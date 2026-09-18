«Спасаю тех, кто не может постоять за себя»: как слесарь-сантехник стал волонтером

Виталий рассказал РИАМО, как он стал помогать животным и как голубь стал членом его семьи.

Виталию 52 года, он работает слесарем-сантехником. По роду деятельности ему часто приходится спускаться в подвалы жилых домов — и там он воочию видит, какова жизнь бездомных кошек. Именно это и привело его к волонтерской работе, хотя поначалу он даже не знал, что это так называется.

Любовь и жалость ко всему живому

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Виталий убежден, что маленьких добрых дел не существует: просто покормить бездомного котика или налить воды в жару птицам и животным — уже помощь. Виталий в силу характера не может пройти мимо слабого существа, которое нуждается в помощи. Именно поэтому его работа привела его в волонтерство — видя, сколько котят погибает в подвалах, мужчина не мог остаться равнодушным.

Волонтерство, по его словам, дело нелегкое — морально и физически, но плоды компенсируют все. Совмещать его с работой и семьей вполне реально, особенно если не брать на себя больше, чем можешь сделать.

«Покормить бездомных котиков не так сложно, спасти маленьких котят из подвала чуть сложнее физически и морально, но это дело привычки и опыта» волонтер Виталий

А еще можно просто помочь другим волонтерам поймать бездомную кошку в переноску для последующей стерилизации — это тоже помощь, и она не требует много ресурсов.

На вопрос, что нужно, чтобы стать волонтером, Виталий отвечает просто: любовь и жалость ко всему живому.

Как голубь стал полноценным членом семьи

Фото - © Медиасток.рф

Виталий рассказывает, как однажды спас маленького голубя. Птенец осенью выпал из гнезда, а слесарь подобрал его. Мужчина выкармливал малыша молотыми крупами и выхаживал. А голубь ответил взаимностью и стал полноправным членом семьи Виталия — он дружит с кошками и собаками и спит у Виталия на голове.

«Он его берет с собой на работу. Голубь гуляет около работы на улице, пока он работает, и никуда не уходит, не улетает. Он потом работу заканчивает, забирает голубя обратно с собой домой», — рассказывают коллеги Виталия.

Дома у волонтера несколько кошек и две собаки, и все они живут дружно. Они тоже понимают, что такое забота и доброта, благодарны своему хозяину за это и отвечают ему тем же.

«Он жалостливый очень, ему всех жалко — всех, кто не может сам себя прокормить, за себя постоять. Кто больной — вот он этих котят увидел, они больные, надо лечить. Он понимает, что они сгинут в этом подвале без лечения, вот он их и спасает», — рассказывает куратор фонда «Навсегда».

Тихие чудеса: как работают волонтеры в фонде «Навсегда»

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

В фонде «Навсегда» волонтерами управляют кураторы по направлениям — это не хаотичная история, а система с понятными ролями. Когда человек приходит в фонд, сначала узнают его интересы и возможности и стараются учитывать их при подборе задач: кто-то берет под опеку конкретное животное и регулярно его навещает, кто-то помогает с передержкой, кто-то занимается транспортировкой животных в клиники, кто-то — соцсетями, фото- и видеосъемкой, документами или коммуникацией с партнерами.

Дальше куратор направления, зная своих волонтеров и актуальные задачи, сам связывается с людьми из списка и спрашивает о возможности помочь именно сейчас. От волонтеров в первую очередь просят не деньги, а руки и время — участие делом гораздо ценнее, чем финансовый вклад. Стать волонтером очень просто: достаточно написать на почту info@foreverfund.ru, рассказать немного о себе, и дальше с вами свяжутся и предложат подходящий вариант участия.

А история Виталия — еще одно подтверждение того, что волонтерство не требует героизма. Оно требует желания быть рядом с теми, кто не может постоять за себя. Покормить кошку, спасти котенка из подвала, выходить выпавшего из гнезда голубя — эти «маленькие» дела складываются в тихие чудеса, которые каждый день делают мир чуточку светлее.