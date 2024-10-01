Скончался Вячеслав Добрынин: история жизни, успеха и творчества знаменитого артиста

1 октября в одной из московских больниц скончался композитор и исполнитель Вячеслав Добрынин. В материале РИАМО рассказываем о творческом пути, «секрете успеха», а также о возможных причинах смерти популярнейшего музыканта.

Семья, детство и юность Вячеслава Добрынина

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Вячеслав Добрынин (имя при рождении — Вячеслав Антонов) появился на свет 25 января 1946 года в Москве. Родители будущего певца — Галуст Оганесович Петросян и Анна Ивановна Антонова — познакомились во время Великой отечественной войны и зарегистрировали брак в военно-полевом ЗАГСе. После окончания войны и демобилизации отец приехал к родне в Армению и планировал перевезти туда же молодую жену, но родственники оказались против русской невестки. В итоге мать воспитывала мальчика одна.

В школьные годы Вячеслав увлекался спортом и даже был капитаном баскетбольной команды, которая была чемпионом районных соревнований. Всегда следил за модой, в начале 1960-х даже одевался как «стиляга», затем увлекся музыкой «Битлз» и превратился в настоящего «битломана». Окончил музыкальную школу, где играл на гитаре и баяне, поступил в музучилище, но затем решил получить высшее образование и поступил в МГУ, где обучался на кафедре истории и теории искусств.

В 1970-м Вячеслав Добрынин окончил университет и в том же году написал свою первую песню. Перспективного композитора заметил и «принял под крыло» популярный поэт-песенник Леонид Дербенев, их сотрудничество продолжалось больше двух десятилетий. Дебютную песню Добрынина «На земле живет любовь» записал ВИА «Веселые ребята».

Успех и творчество композитора и певца Добрынина

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Вячеслав Добрынин стал очень продуктивным композитором, по его словам, мелодии «сыпались как из рога изобилия», и он едва успевал их записывать.

«Есть в моей голове такая извилина, которая позволяет так соединить ноты со словами, что это становится хорошей песней» Вячеслав Добрынин

В творческом багаже Вячеслава Добрынина больше 200 песен, и большинство из них были и остаются шлягерами, которые знает вся страна. Это и сверхпопулярные хиты времен советского периода: «Прощай», «Все, что в жизни есть у меня», «Где же ты была», «Кто тебе сказал», «Не волнуйтесь, тетя», «Ягода-малина», «Бологое», «А дело было так», «Большая Медведица», «Бабушки-старушки», «Живи, родник», «Рыжий конь»… Это и песни, ставшие популярными в 90-х и 2000-х: «Не сыпь мне соль на рану», «Льется музыка», «Синий туман», «За милых дам» и многие другие.

Его песни исполняли Иосиф Кобзон, Михаил Боярский, Лев Лещенко, Валентина Легкоступова, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Игорь Скляр, Анна Герман, Александр Буйнов, Ольга Зарубина, Ирина Аллегрова, Алла Пугачева и десятки других знаменитых артистов.

С 1986 года артист выступал на сцене и как исполнитель собственных песен. Он не прекращал активную концертную деятельность в следующие 30 лет: пел на фестивалях и собирал многотысячные залы на гастролях по всей стране. В 1996 году Вячеслав Добрынин был удостоен звания Народный артист Российской Федерации.

Кроме шлягеров, Владимир Добрынин написал и мелодии к нескольким кинофильмам, а также заглавную тему к сериалу «Счастливы вместе». Свою работу «на заказ» композитор описывал так: «Иной раз предлагается работа — написать музыку к кино, и я сажусь, читаю сценарий, с чем-то он ассоциируется, начинаются внутренние процессы, появляются образы, ты их начинаешь воспроизводить… Так ты вытачиваешь из болванки, из полена, своего Буратино».

Что известно о болезни и обстоятельствах смерти Вячеслава Добрынина

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В 2018 году Вячеслав Добрынин перенес инсульт, также медики диагностировали у него транзиторную ишемическую атаку, которая приводит к серьезному поражению головного мозга. Через некоторое время последовал еще один инсульт, в результате артист вынужден был прекратить выступления, перестал сниматься на телевидении и большую часть времени проводил дома, в кругу семьи.

26 сентября 2024 года стало известно, что Вячеслав Добрынин находится в тяжелом состоянии в одной из столичных клиник, с подозрением на инсульт. Ему обеспечили круглосуточное наблюдение, но прогнозы врачей были неутешительны.

Вячеслав Добрынин скончался утром 1 октября 2024 года. По сообщению телеграм-канала Mash, предварительная причина смерти композитора — острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения.

Знаменитому артисту было 78 лет. Похоронят Вячеслава Добрынина на Троекуровском кладбище.