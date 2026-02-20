Секрет «20-летней заморозки»: что на самом деле помогает Екатерине Андреевой не стареть

В материале РИАМО рассказываем о биографии телеведущей Екатерины Андреевой и о том, какие жизненные правила позволяют ей сохранять молодость и красоту.

5 секретов красоты от Екатерины Андреевой

Фото - © РИА Новости

Поклонники телеведущей не перестают удивляться, как она сохраняет красоту и молодость и практически не меняется на протяжении десятилетий, многие даже шутят: «Она спит в холодильнике!». Хотя Андреевой, на минуточку, 60 лет! Недоброжелатели при этом уверены, что все дело в множестве пластических операций.

Сама Екатерина с удовольствием рассказывает, что самое главное – относиться бережно и к телу, и к сознанию, и к собственным эмоциям. Вот несколько секретов поддержания молодости от Екатерины Андреевой:

1. Ложиться спать вовремя и хорошо высыпаться

Телеведущая старается ложиться не позже полуночи и спать не меньше восьми часов, причем для качества сна очень важно, чтобы в комнате было прохладно и темно: «Мелатонин – гормон сна, который вырабатывается в полной темноте. Неплотные шторы, мерцание монитора, лампочки на технике – все это снижает его выработку и ухудшает качество сна».

Ложится спать Екатерина без ужина, незадолго до сна в ее расписании – гимнастика, а после сна – обязательная дыхательная разминка и стакан воды с лимоном.

2. Заниматься спортом каждый день

Трижды в неделю Андреева посвящает час китайской гимнастике тайцзицюань (тай-чи), раз в несколько дней ходит на тренировки по йоге, пилатесу и антигравитационной йоге (на лентах), практикует регулярные медитации. В отпуске выбирает отели, в которых есть фитнес-зал, где можно покрутить педали велотренажера, позаниматься с гантелями или побегать на дорожке.

Кроме того, Екатерина очень любит занятия на растяжку: «От растяжки зависит течение энергии по телу, а энергия – это необходимое условие для качества жизни».

3. Регулярно ухаживать за кожей

Телеведущая регулярно наведывается в косметические и спа-салоны, среди ее любимых процедур – массаж, кислородная терапия и иглоукалывание. «Косметолог – не роскошь, а необходимость. Сэкономить стоит на чем-то другом. Новое платье через пару лет выбросите, а лицо с вами на всю жизнь. Важно найти врача, которому доверяете, который знает вашу кожу, понимает ее потребности в конкретный момент», – делится Андреева в своем телеграм-канале.

Кроме того, Екатерина советует очищать кожу дважды в день и регулярно использовать увлажняющие средства, не пренебрегая домашним уходом, даже если навалилась усталость или совсем нет времени: «Если косметолог – это десерт, то домашний уход – основное блюдо. Без него качество кожи будет стремительно портиться».

Фото - © РИА Новости

4. Правильно питаться

Екатерина придерживается интервального питания в формате 8/16: есть можно только 8 часов в день, а остальные 16 часов только пить воду или зеленый чай. Никакого ужина и перекусов на ночь, последний прием пищи – не позже 19 часов.

В меню телеведущей практически нет сахара (только мед), под запретом консервы, колбасы и копчености, а также майонез и кетчуп, полностью отсутствуют кофе и алкоголь. Ее рацион составляют крупы, овощи, фрукты, рыба, перепелиный яйца, творог, фасоль и зелень, из напитков – чистая вода, разбавленные соки и различные виды чая.

5. Не зацикливаться на внешности

В своем телеграм-канале Екатерина Андреева подчеркивает: «И что еще важно. Я не рассматриваю себя избыточно в зеркале. Потому что, фокусируясь на возрастных изменениях, вы даете морщинам энергию и провоцируете их на развитие. Программируйте себя на то, какой вы хотите себя видеть, не злитесь, будьте доброй, не завидуйте, не выходите из себя. Наше лицо отражает наше внутреннее состояние».

Биография Екатерины Андреевой: учеба и карьера

Фото - © Ольга Зиновская / Фотобанк Лори

Будущая телеведущая Екатерина Андреева родилась в Москве 27 ноября 1965 года, ее отец был заместителем председателя Госснаба СССР, мама – инженером. Интересно, что во многих СМИ утверждается, что год рождения Андреевой – 1961-й, однако сама она эту информацию опровергает. Екатерина была первенцем в семье, вторая дочь родилась намного позже – в 1979 году.

По собственным словам Андреевой, с ранних школьных лет ее яркую внешность замечали на улицах кинорежиссеры и часто звали сниматься в кино. Однако она никогда не чувствовала в себе склонности к актерству. В детстве она много играла с папой в шахматы, занималась в секции фигурного катания, показывала успехи в легкой атлетике и плавании.

После школы Екатерина поступила на юридический факультет Всесоюзного юридического заочного института и устроилась работать референтом в Генпрокуратуру. Впрочем, через несколько лет девушка решила, что юриспруденция – не ее стезя, и перевелась на исторический факультет, который окончила в 1990 году. В том же году Екатерина пошла учиться в недавно открывшуюся Школу дикторов при Гостелерадио СССР, ее преподавателями стали знаменитые телеведущие Игорь Кириллов и Валентина Леонтьева.

В 1992 году Екатерина начала работу на телеканале РТР («Россия»): вела новостные выпуски, утренние и вечерние развлекательные программы. Через несколько лет Андрееву пригласили работать на ОРТ (Первый канал), где она некоторое время трудилась редактором новостей и ведущей программы «ИТА Новости». Постоянной ведущей программы «Время» на «первой кнопке» Екатерина Андреева стала в конце 1998 года.

С 2001 по 2007 год Андреева в тандеме с Сергеем Брилевым вела «Прямую линию с Владимиром Путиным», а в 2004, 2008, 2012 и 2018 годах в паре с Брилевым была комментатором прямой трансляции инаугурации Президента РФ.

Личная жизнь Екатерины Андреевой: муж и дети

Фото - © РИА Новости

Первый супруг Екатерины Андреевой – Андрей Назаров (по некоторым данным, ее одноклассник). Замуж Андреева вышла рано, вскоре после окончания средней школы, и уже в 18 лет родила дочь Наталью. Юношеский брак продержался несколько лет.

Во второй брак Екатерина Андреева вступила уже в зрелом возрасте, ее избранником стал сербский бизнесмен и глава представительства Республики Сербской Душан Перович. По сообщениям некоторых СМИ, Душан влюбился, увидев телеведущую на экране еще в начале 90-х, и твердо решил познакомиться лично. Но в тот момент Екатерина еще была замужем и новые знакомства ее не интересовали. Романтические отношения Андреевой и Перовича начались через несколько лет после того, как телеведущая развелась с первым мужем. Вместе пара уже больше 20 лет.