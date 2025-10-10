Развод Оксаны Самойловой и Джигана: непростая история звездной семьи

9 октября 2025 года стало известно, что жена рэпера Джигана Оксана Самойлова подала на развод. О том, как складывалась семейная жизнь пары и что могло послужить причиной расставания – в материале РИАМО.

Как познакомились Джиган и Самойлова

Фото - © РИА Новости

Будущий рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко) родился в 1985 году в Одессе. Оксана Самойлова появилась на свет в Ухте в 1988-м. Познакомились молодые люди в 2009 году Москве: Денис строил в столице карьеру рэп-исполнителя, а Оксана работала моделью и была рекламным лицом нескольких крупных брендов. Знакомство состоялось в ночном клубе, продолжилось перепиской в соцсетях, довольно скоро (по некоторым сведениям – уже через несколько дней) пара начала жить вместе, а через неделю рэпер предложил Оксане поехать с ним в отпуск на Сейшельские острова.

Сам Джиган впоследствии признавался, что за эти две недели, проведенные у океана, он понял, что Оксана – это та женщина, от которой он хочет иметь детей.

Семейная жизнь Оксаны Самойловой и Джигана

Фото - © РИА Новости

Долгое время Денис и Оксана жили вместе, не узаконивая отношений. В 2011 году у пары появился первый ребенок – дочка Ариела. Решение сыграть свадьбу пришло, по словам Оксаны, совершенно спонтанно: «Приходит Денис, забегает в комнату и говорит, что через неделю 12.12.2012. Это последняя дата одинаковых цифр на этом веку, в этом мире и в этой жизни. «Нам нужно срочно пожениться!», – говорит. А я такая: «Ну ладно». Он сразу достал кольцо. «Будешь моей женой?» – спрашивает. «Ну да, буду», – говорю».

Свадьба была спланирована буквально за неделю, так что большого торжества решили не устраивать: Джиган всеми правдами и неправдами «выбил» десять минут на регистрацию брака в невероятно популярную среди молодоженов дату, и пара расписалась без помпы и фанфар. Свадебное платье купить не успели: Оксана за несколько дней сшила его сама.

В 2014 году на свет родился второй ребенок – дочь Лея. В свободное от заботы о детях время Оксана решила заняться бизнесом: создала собственный бренд детской одежды и взялась за его раскрутку. В 2017 году в семье произошло очередное прибавление: родилась дочь Мия.

Оксана занималась детьми, развивала бизнес, активно вела страницу в соцсетях и транслировала в мир образ идеальной семьи. Многие отмечали, что женщина совсем не общается с подругами, не гуляет без детей, не посещает клубы и вечеринки, на что она отвечала: «У меня нет подруг и нет времени на дружбу, она не входит в мои основные ценности... Только благодаря покорности и умению быть ЗА мужем можно создать крепкую семью». Муж девушки при этом был завсегдатаем ночных клубов и, по сообщениям СМИ, регулярно попадался на интрижках со случайными девушками. Оксана все эти слухи игнорировала.

Кризис в семье Джигана и первый несостоявшийся развод

Фото - © РИА Новости

В 2020 году на свет появился первый и единственный сын пары, которого назвали Давидом. Малыш родился в одной из американских клиник, в Майами, и вскоре после его появления на свет в семье произошел первый серьезный кризис. Денис отмечал появление наследника настолько бурно, что подрался с охранниками ночного клуба и угодил в полицейский участок. Он записывал неадекватные видео и закончил «празднование» рождения сына тем, что сбрил бороду и брови.

Рэпера поместили в реабилитационную клинику Palm Beach Shores Rehab во Флориде, а Оксана подала на развод. «Сложно принимать решения, когда у тебя четверо маленьких детей. Но мне не оставили выбора. Я подаю на развод. Все годы счастливой жизни были обманом с его стороны», – написала она тогда в своем блоге.

После выхода из рехаба Джиган заявил, что полностью «завязал» с наркотиками, он многократно просил прощения у жены и детей за свое поведение, и в итоге развод так и не состоялся: на заседание суда ни рэпер, ни его супруга не пришли.

Семейная жизнь Дениса и Оксаны вновь наладилась. 12 декабря 2022 года, в десятую годовщину брака, пара устроила «настоящую» свадьбу (в противовес первой, спонтанной и не особо торжественной), мероприятие они сами назвали «Свадьбой года» и пригласили множество друзей-знаменитостей. Прямую трансляцию празднования посмотрели почти 7.5 миллионов зрителей.

В 2023 году пара какое-то время жила в разных квартирах из-за разногласий, но затем помирилась. Оксана регулярно выкладывала милые видео с мужем и детьми, семья много времени проводила на ферме и даже завела козу. Все снова выглядело идеально.

Развод Джигана и Самойловой в 2025 году: что известно

Фото - © РИА Новости

В сентябре 2025-го подписчики Оксаны Самойловой вновь отметили, что она давно не выкладывает совместных фотографий с Денисом: на всех фото и в сториз девушка появлялась либо одна, либо с малышами. А 6 октября на портале единого информационного пространства мировых судей Москвы появилась запись о том, что Оксана Самойлова инициировала развод с мужем. В своей соцсети девушка выложила видео с мамой и сообщение: «Мам, твоя девочка так устала быть сильной».

О дате судебного заседания по делу сведений пока не появилось.