Развод Дмитрия и Полины Дибровой: причины и возможные последствия

В конце июля 2025 года в соцсетях появилась информация, что Дмитрий и Полина Дибровы разводятся после 16 лет брака. Поначалу пара отрицала эти слухи, однако уже в начале августа стало известно, что семья действительно распалась. О том, что могло стать причиной крушения крепкого брака, рассказываем в материале РИАМО.

История знакомства Полины Наградовой и Дмитрия Диброва

Фото - © РИА Новости, Роман Кульгускин

С 17-летней ростовчанкой Полиной Наградовой Дмитрий Дибров впервые встретился в 2007 году на конкурсе красоты «Beauty of the Body», где девушка была участницей, а телеведущий – членом жюри. Полина получила первый приз, и Дмитрий решил, что такую красавицу упускать нельзя. Он начал ухаживать: водил в рестораны, дарил подарки, познакомился с родителями девушки. Официально пара узаконила свои отношения в 2009-м, когда Полине исполнилось 19 лет. Дмитрию Диброву было 49, и это был его четвертый брак.

Личная жизнь Дмитрия Диброва

Фото - © РИА Новости, Кирилл Каллиников

Известный телеведущий всегда был любимцем прекрасного пола, покорял их харизмой, обаянием, интеллектом и щедростью. Со своей первой женой Эльвирой, секретарем редакции «Политиздата», Дмитрий познакомился в начале 1980-х. В 1983 году пара поженилась, в 1984-м родился сын Денис, а через два года брак распался, как это нередко случается в семьях с маленькими детьми, «любовная лодка разбилась о быт».

Второй брак Дмитрия Диброва с коллегой по профессии, сотрудницей ТАСС Ольгой, был заключен в 1989-м и продлился семь лет. В 1989 году родилась единственная дочь телеведущего Лада. После развода с Ольгой Дибров долгое время не вступал в серьезные отношения, предпочитая жизнь холостяка и покорителя женских сердец. Шесть лет он прожил с актрисой Дарьей Чарушей, однако до ЗАГСа пара так и не дошла.

Снова создать семью телеведущий попытался только в 2008 году, избранницей стала 23-летняя Александра, дочь отчима Дмитрия. В интервью он рассказывал, что решение жениться он принял после четырех свиданий. Впрочем, скоропалительный брак так же быстро и закончился: семья продержалась всего 10 месяцев. К концу отношений Дмитрий уже был полностью очарован Полиной Наградовой и с решением о разводе не колебался.

«У нас с Димой длинная история. Мы расставались. Он потом женился, потом мы сошлись… В тот момент, когда мы опять сошлись, об этом никто не знал. Ну, кроме двух моих подруг. Я помню, мы тогда встретились с Димой и приняли решение, что он разводится, и мы женимся», – рассказывала Полина в интервью.

Семейная жизнь Дмитрия и Полины Дибровых

Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Четвертый брак шоумена оказался самым крепким: пара всюду была вместе, позировала на красных дорожках, много путешествовала. Семейным гнездышком стала построенная «с нуля» шикарная трехэтажная вилла в Подмосковье (Дмитрий назвал ее в честь жены – Villa Paulina).

Один за другим в семье родились три сына: В 2010 году Александр, в 2013-м Федор, в 2015-м – Илья. Секретом прочных отношений Полина называла умение слушать и слышать друг друга, Дмитрий считал, что также важно поддерживать романтику и секс-эпил в браке: устраивать жене феерические свидания и сюрпризы. Ни о каких изменах или тайных связях, по словам шоумена, не могло быть и речи. «Когда она едет на кабриолете, подаренном мною на свадьбу, ей кидают записки с номерами телефонов. Но только я знаю, куда потом уходят эти записки – в туалет», – рассказывал Дибров.

В конце июля 2025 года в СМИ начали появляться сообщения о том, что крепкий брак Дибровых дал трещину. В ответ на вопросы журналистов Полина первое время говорила, что о разводе речи не идет, а Дмитрий и вовсе отказался комментировать слухи. Однако в начале августа все-таки стало ясно: семейная лодка шоумена стремительно идет ко дну.

Причина развода Полины и Дмитрия Диброва

Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

По данным СМИ, Полина решила уйти от телеведущего, так как влюбилась в другого мужчину – бизнесмена Романа Товстика. Роман женат и воспитывает шестерых детей, в браке с супругой Еленой они прожили 22 года. Роман и Елена познакомились в Новосибирске еще в ранней молодости, а затем вместе перебрались в Москву. При этом знакомые пары говорят, что Роман и раньше заводил интрижки на стороне, в частности, изменял жене с ее подругой.

После известия о разводе Елена Товстик опубликовала на страничке в своей соцсети полное отчаяния и боли сообщение, где рассказывала, каким крепким был их брак, что она всегда готова была «быть рядом и вдохновлять, выйти в бой и помогать, быть искренней и верной своим мечтам и своим близким». «22 года — это половина моей жизни. Мы подарили этому миру 6 жизней и это счастье, и время все расставляет на свои места, бог внутри нас, в наших сердцах, бог нам судья и все эти испытания достаются сильным».

Уже известно, что на бракоразводном процессе Елену Товстик будет представлять Екатерина Гордон. В своих соцсетях она написала: «Команда „Гордон и сыновья” теперь твоя команда. И я очень не рекомендую пытаться использовать любые коррупционные методы борьбы и „связи”. Мы сметем вас потому, что за Леной тысячи и тысячи преданных женщин (…) Обещаю, у тебя еще будет шикарное видео, где ты улыбаешься в роскошном платье».

Со стороны Дмитрия Диброва на суде будет выступать известный «звездный адвокат» Александр Добровинский, который ранее защищал интересы Михаила Ефремова, Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой, а также был представителем Яна Абрамова при разводе с Алсу. Появилась информация, что Дмитрий Дибров планирует отсудить у супруги большую часть имущества, включая роскошную виллу, а также оформить на себя опеку над всеми тремя детьми.