Раскапывал могилы и делал мумии из детей: что известно о маньяке-кукольнике Анатолии Москвине

В материале РИАМО — ужасающие факты о нижегородском маньяке, который недавно написал мемуары и которого собираются выписать из психбольницы.

Что известно о жизни Анатолия Москвина

Фото - © скриншот

Анатолий Москвин родился и вырос в Нижнем Новгороде. О базовом образовании Москвина ничего не известно, а вот аспирантуру он окончил на филологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. Он писал диссертацию на кафедре германской и кельтской филологии под научным руководством ныне покойной Ирины Ершовой. Коллеги говорят, что с научным руководителем у Москвина были теплые, доверительные отношения. Он делился с ней своими, мягко говоря, странными идеями. Однако преподаватель, по словам коллег, относилась к нестандартному студенту снисходительно.

Будущий кукольник — очень образованный и эрудированный человек. Об этом говорит то, что он знает целых 13 иностранных языков и преподавал курс по кельтологии в Нижегородском лингвистическом университете. Также Москвин славился тем, что был исследователем-некрополистом.

Он опубликовал несколько научных статей, написал несколько серьезных книг по лингвистике, религии и обрядам захоронения, а еще помогал в поисках захоронений участников боевых действий. Среди коллег он не вызывал никаких подозрений и уж тем более опасений. Они отзывались о нем как о тихом человеке, который был часто погружен в себя.

Проживал мужчина вместе со своими пожилыми родителями. Не пил, не курил, а все свободное время посвящал своему образованию.

29 детских тел в квартире: как поймали маньяка Москвина

Фото - © Александр Воложанин/Wikipedia.org

О том, что Анатолий Москвин — кукольник, стало известно в 2011 году. В тот год нижегородцев потрясла трагическая новость: неизвестный выкапывал свежие могилы и похищал тела. Причем интересовался осквернитель исключительно маленькими девочками. Действовал же кукольник очень осторожно — не оставлял никаких следов.

Однажды Москвин выкопал тело маленькой девочки и понес его домой. От тела исходил сильный зловонный запах, который привлек собак. Они напали на Москвина, и ему не оставалось сделать ничего другого, кроме как бросить девочку и бежать. Собаки тело ребенка частично растащили, и останки обнаружили люди.

Этот неосторожный случай и вывел силовиков на Анатолия Москвина. Тем не менее долго мужчина оставался незамеченным, а потому и улик, чтобы доказать это, не было.

Однажды вечером пошел сильный дождь, и оставленные на могиле следы обуви привели силовиков прямиком в квартиру Москвина. Там полицейские обнаружили 29 мумифицированных трупов. В доме ученого также нашли фотографии и таблички с надгробий, инструкции по изготовлению кукол, карты-схемы расположения мест захоронений на кладбищах Нижегородской области.

Тела девочек Москвин обрабатывал: использовал какой-то специальный состав из соли и соды, в который погружал тела детей. После он наряжал их в детскую одежду: в останки мужчина засовывал различные тряпки и даже встраивал музыкальные шкатулки. В некоторых мумиях обнаружили личные вещи покойных детей.

После задержания Москвин заявлял следователям, что увлекается темой смерти и ритуалами, связанными с ней. За каких-то 2,5 года он успел посетить более 750 кладбищ по всей России, но выкапывал трупы только на кладбищах в Нижегородской области.

Также мужчина рассказал, что всегда хотел завести дочь, но у него были трудности с личной жизнью, поэтому это так и осталось мечтой. А «куклы» — это своего рода его «дочери». С некоторыми из них мужчина спал в одной кровати.

Интересно, что родители не обращали никакого внимания на странное увлечение своего сына, а ростовых мумий воспринимали за жутких самодельных кукол.

После того, как у Москвина обнаружили мумифицированные трупы девочек, его заставили пройти психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым. Он страдает параноидальной шизофренией, что, по словам следователей, «лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими». Москвина обвинили в нарушении части 1 и пункта "б" части 2 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших) и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу №2 на улице Июльских дней. Мужчина по сей день находится там.

Как Москвин жил последние годы в психбольнице

Фото - © скриншот

Нижегородское издание NN.RU раздобыло эксклюзивные кадры, которые сделал сосед Москвина по палате. В разговоре с соседом кукольник упоминал, что всю жизнь был девственником и даже никогда не видел голых женщин. Тем не менее он говорил о некой таинственной невесте, с которой он хочет воссоединиться и родить ребенка.

И какая-то загадочная девушка действительно посещала все слушания Москвина. Правда, она представлялась его дочерью. На одном из заседаний Москвин сделал ей предложение. Тогда ей было 25 лет, и она была выпускницей филфака одного из университетов Нижнего Новгорода. Москвин отмечал, что любит ее платонической любовью.

Также Москвин рассказывал соседу, что в его гараже осталась огромная коллекция детских платьев для умерших девочек. «Но я не знаю, что с ними стало, поскольку мама продала этот гараж. Не знаю, сколько их было, но я раскопал около тысячи могил», — признавался Москвин.

Любопытно и еще кое-что. Кукольник рассказал, что в начале нулевых годов он состоял в секте сатанистов (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ), где ему поведали о том, что с духами умерших девочек можно общаться, если уснуть на их могилах. Но для более тесного диалога с девочками Москвин решил их выкапывать и мумифицировать. Так он мог общаться с ними круглый год, ведь зимой спать на могилах не получится.

Мемуары маньяка-кукольника

Фото - © сгенерировано Freepik

Находясь в психиатрической больнице, Анатолий Москвин не теряет время зря — пишет мемуары. Врачи разрешили ему писать рукописи и предоставили все необходимые материалы для этого.

В своей книге кукольник продолжает оправдывать свои большие чувства к маленьким девочкам, а также к кладбищам и могилам. Мужчина говорит, что мечтает вновь однажды воссоединиться с телами своих «кукол-дочек». А свое коллекционирование детских тел Москвин называет «приключениями».

Книгу кукольника вряд ли опубликуют — врачи пришли в настоящий ужас, когда прочитали ее. Однако недавно появились слухи, что специалисты намерены выписать маньяка из психбольницы.

Слухи об освобождении Москвина из психиатрической больницы

В 2018 году Ленинский районный суд Нижнего Новгорода назначил Москвину судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы понять, может ли мужчина быть переведен на амбулаторное лечение. Тогда врачи говорили, что кукольник находится в стойкой лекарственной ремиссии. Однако спустя несколько месяцев те же самые врачи заявили, что Москвину стало хуже, поэтому ему продлили принудительное лечение в психбольнице.

В 2025 году вновь пошли слухи о том, что Москвина хотят передать родственникам для дальнейшего лечения в стенах дома. Однако их опровергли в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. «Москвин продолжает лечение в медицинском учреждении. Никаких других материалов в суд не поступало на настоящий момент», — сообщили в пресс-службе, комментируя информацию о том, что врачи якобы подготовили документы в суд, чтобы передать Москвина под опеку родственников. Кроме того, там заявили, что лечение кукольника 7 мая продлили еще на полгода.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что освобождение Москвина пошло бы ему только на пользу. «На свободе Москвин мог бы даже самостоятельно зарабатывать — он ведь талантливый писатель, знает несколько языков, глубоко погружен в историю. Как пример — Москвин мог бы организовывать экскурсии на кладбища. В этом случае его интерес к миру мертвых послужил бы на пользу», — подчеркнула она.

Однако с Меркачевой не согласна психиатр Мария Касперович. Она утверждает, что Москвин уже никогда не сможет поправиться до конца. А единственный способ облегчить его состояние — контроль медикаментов под жестким надзоров медиков. «У Москвина – бредовое расстройство, которое делает его опасным. Такого рода больные страдают от недуга "от люльки до гроба". И если недуг уже проявился, то вылечить его невозможно. Таким, как Москвин, надо грамотно подбирать лекарства, которые облегчат их маниакальное состояние», — пояснила врач.