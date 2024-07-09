Пранкеры Вован и Лексус: что о них известно и как им удается обманывать глав государств

Что известно о биографиях Вована и Лексуса

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Реальные имена, а также внешность знаменитых российских пранкеров известны довольно давно. Они регулярно появляются на телевидении, причем не только как гости, но и как ведущие: в 2016 году дуэт вел собственное еженедельное пранк-шоу «Звонок» на НТВ, а с октября 2023 года по настоящий момент – «Шоу Вована и Лексуса» на Первом канале.

При этом биографические сведения о каждом из пранкеров крайне скудны. Известно, что Вована зовут Владимир Александрович Кузнецов и он родился в Краснодарском крае, но даже даты рождения в разных источниках не совпадают: где-то указано 21 августа 1984 года, а где-то просто 1986 год. Помимо этого сообщается, что Вован окончил юридический факультет, а в 2011 году переехал в Москву и устроился работать журналистом в некий таблоид, для которого брал интервью у российских звезд.

Что касается Лексуса, то его зовут Алексей Владимирович Столяров, а родился он в Свердловске (нынешний Екатеринбург) 16 сентября 1987 года. По образованию Лексус – экономист, и у него якобы был собственный успешный бизнес.

О личной жизни пранкеров также известно не много. Сообщается, что Вован не женат, а вот у Лексуса якобы есть семья и он живет на два города – Москву и Екатеринбург.

Как Вован и Лексус стали известными пранкерами

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Пранком (телефонным хулиганством) Лексус увлекся раньше Вована. В интернете есть видео с молодым Столяровым, на котором запечатлена «акция» по преследованию одной из жертв пранка.

Впрочем, широкую известность дуэт приобрел не разыгрывая обычных людей, а благодаря политике. Это произошло в период «болотных протестов», начавшихся в конце 2011 года: именно тогда Вован от лица вице-премьера Аркадия Дворковича позвонил главе ЦИК Владимиру Чурову и сообщил, что тот уволен.

Начиная с 2014 года деятельность дуэта вышла на международный уровень. В частности, множество пранков были связаны с Украиной: Вован и Лексус звонили как самим украинским политикам, таким как Петр Порошенко и Арсен Аваков, так и от лица украинских политиков – западным лидерам, включая Эммануэля Макрона и Реджепа Эрдогана. Становились жертвами пранкеров и деятели культуры – например, Стивен Кинг, Джоан Роулинг и Элтон Джон. Любопытно, что перед последним впоследствии извинялся сам президент России Владимир Путин, назвавший Вована и Лексуса «безвредными телефонными ребятами». Дуэт быстро монетизировал это высказывание, устроившись ведущими в собственное шоу «Телефонные ребята» на радио «Комсомольская правда» (правда, просуществовала программа не долго).

Связь Вована и Лексуса с ФСБ

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Вопрос о сотрудничестве дуэта пранкеров с российскими спецслужбами постоянно возникает у журналистов, но в ответ Вован и Лексус обычно отшучиваются.

«А почему такой ограниченный выбор? И почему именно ФСБ? Другие ведомства обижаете. Мы самозанятые» Вован

При этом пранкеры не раз утверждали, что денег от государства не получают и действуют по собственной инициативе, хотя периодически в их интервью можно встретить фразы о «помощи друзей» и т.п. Как объясняют Вован и Лексус, у них есть собственная разветвленная агентурная сеть, благодаря которой они и получают нужную им информацию.

Как у Вована и Лексуса получается дозваниваться до глав государств

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По словам пранкеров, люди плохо представляют себе, как устроена связь между мировыми лидерами, и поэтому не верят, что до президентов и премьеров можно дозвониться.

Как сказал Лексус в одном из интервью, никакой глобальной системы безопасности телефонных переговоров не существует и никто не может дать гарантии, что по ту сторону не работают камеры и журналисты.

«Есть спецсвязь, но она действует внутри государства. Когда политики из одной страны связываются с политиками из другой страны, нет какого-то единого мирового кабеля только для глав государств. Поэтому у одного своя спецсвязь, у другого – своя. И каждый надеется, что на стороне коллеги она будет работать нормально», – добавил Вован.

При этом, как поясняют пранкеры, им не нужны номера телефонов, потому что обычно перед звонком влиятельным политикам проходит процесс длительного согласования, как правило через электронную почту, а сами звонки осуществляются через видеосервисы вроде Zoom.

На каком языке общаются Вован и Лексус с зарубежными лидерами

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По словам пранкеров, языковой проблемы в общении с иностранными политиками не существует, потому что «все говорят на английском».

При этом в одном из интервью Вован отметил, что они с Лексусом сами удивляются, что их голосам так легко верят.

«Причем ладно бы только политики, все-таки у них редко бывают речевые особенности. Однако когда мы использовали имя Греты Тунберг, у которой ярко выраженный скандинавский шведский акцент, все, даже кто лично уже общался с ней, не заметили ничего подозрительного», – рассказал Кузнецов.

Для звонка от имени Тунберг, как пояснил пранкер, были приглашены обычные русские девушки, владеющие английским языком без какого-либо акцента.

Вован также отметил, что феномен, когда люди доверяют непохожим голосам даже лично знакомых им людей, встречается очень часто.