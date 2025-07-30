Последняя воля героя: жизнь и творчество ветерана ВОВ Михаила Щербаева

В материале РИАМО читайте об участнике Сталинградской битвы, ветеране Великой Отечественной войны Михаиле Васильевиче Щербаеве, о его стихах и мирной жизни.

Великий подвиг ветерана

Михаил Васильевич Щербаев родился 13 апреля 1923 года. На службу он был призван с Алтая и уже из учебки был отправлен на фронт замыкать Сталинградское кольцо. Это были ожесточенные и кровопролитные бои. Битва длилась 200 дней, число погибших с обеих сторон превысило миллион человек. Точная тактическая операция позволила взять в окружение большую по численности немецкую армию и одержать победу.

Будучи не только солдатом, но и поэтом, Михаил Щербаев написал про бой:

В Сталинграде мы решили

И фашистов окружили.

Посадили на кукан,

Сталинградский был капкан.

Михаил Васильевич воевал в составе части, которой впервые присвоили гвардейское звание. Он служил в отдельной мотострелковой первогвардейской бригаде. Он за один бой смог взять в плен сразу семерых фашистов. За этот подвиг ему хотели присвоить звание Героя Советского Союза, но Михаил Васильевич ответил, что еще до Берлина дойти надо и он успеет получить свою награду. Так лейтенант Щербаев стал кавалером ордена Красного Знамени.

В тяжелых боях, когда, по подсчетам экспертов, средняя жизнь солдата составляла 15 минут, 18-летний Михаил получил свое первое ранение. Пуля могла попасть прямо в сердце, но скатка шинели спасла бойца, отклонив ее траекторию. Позже Михаил Васильевич напишет стихи, посвященные шинели.

После госпиталя Щербаев снова пошел в бой. В боях в составе Бобруйской дивизии в Восточной Пруссии Михаил потерял правую ногу. Помимо ордена Красного Знамени, ветеран был награжден медалями «Защитнику Сталинграда», «За победу над Германией» и прочими знаками и орденами.

Михаил Васильевич прожил долгую жизнь и умер 17 ноября 2021 года на 99-м году жизни.

Наследие пулеметчика с душой поэта

О войне сам Михаил Васильевич рассказывал неохотно – слишком тяжело. Но, по словам его вдовы Людмилы Викторовны, он очень хорошо помнил своих однополчан, много писал стихов и мемуаров и никогда ничего не выбрасывал.

«У нас накопилось вещей и воспоминаний на целый музей. Я очень хочу сохранить память о муже и создать музей, куда будут приходить в первую очередь дети. Важно хранить память и о Михаиле Васильевиче, и о каждом ветеране, чтобы чтили их подвиг, знали, на что способен русский солдат» Людмила Викторовна Щербаева супруга ветерана

Она вспоминает о муже как о человеке сильном и очень выносливом. После войны, потеряв ногу, он не впал в модную сегодня депрессию, не опустил руки. Он женился, обустроился в Волгограде, 30 лет проработал токарем. У ветерана была дочь, вместе с первой женой они взяли сына из детского дома. После смерти супруги Михаил Васильевич снова женился на Людмиле, которая на 33 года была его младше. Этот факт породил много сплетен и слухов, но, несмотря ни на что, семейная жизнь Михаила Васильевича сложилась – до последних дней он был окружен заботой и вниманием.

Людмила Васильевна о муже говорит с восхищением. Они поженились очень быстро – на этом настоял сам Михаил Васильевич. При этом сразу отметил, что ему не нужна сиделка, он будет жить только с законной женой.

«Он был очень сильным. Я бы сказала, человек из камня. Ему было уже больше 80 лет, когда вот этот дом, в который мы переехали из Волгограда, он отапливал дровами. Носил их мешками по высокой лестнице. Сам сажал картошку, огурцы, очень любил цветы, ухаживал за садом. Это уникальный человек, сейчас таких нет», – вспоминает Людмила Щербаева.

Вдова ветерана бережно хранит его стихи и фотографии. Мечтой Михаила Васильевича было написать песню на стихотворение «Солдатская шинель». В нем ветеран называет шинель подругой и боевым товарищем.

Где моя подруга,

Боевой товарищ,

Видевший снаряды,

Пули и шрапнель?

Будем вспоминать мы

О тебе, родная,

Милая подруга,

Солдатская шинель.

При жизни ветерана мечта так и не сбылась, его вдова надеется, что мелодию на стихи все-таки напишут и талантливые музыканты сделают из нее красивую песню.

«Он всегда побеждал»

Людмила Викторовна отмечает, что ее муж был человеком волевым и позитивным. Они никогда не унывал и стойко переносил все тягости. С 1944 года Михаил Васильевич жил с протезом и никогда с первого взгляда никто не мог определить, что он у него есть. В его почти 90 лет никто не давал ему больше 60.

«Протез свой он чинил сам и сам же себе его сделал. Не зря токарем работал. Он всегда побеждал, что бы ни происходило», – рассказывает Людмила Викторовна.

Справился ветеран и с военным ранением, и с жизненными проблемами, когда приемный сын устроил целую кампанию против Михаила Васильевича и его жены. Сын хотел отобрать у отца дом. Этому даже была посвящена целая передача на Первом канале. Но этот бой Михаил Щербаев выиграл, как и бой за дом уже в Московской области, который пришлось отапливать дровами почти два года.

Его супруга говорит, что такая сила дана не каждому. Михаил Васильевич привык к труду с детства и никогда не боялся работать.

«Знаете, ему как будто сам Бог помогал всегда. Даже, казалось бы, в совсем безвыходных ситуациях. Я думаю, это потому, что он верующим человеком был и жизнь очень любил. Даже в хоре любимой песней была "Я люблю тебя, жизнь"», – делится Людмила Викторовна.

Вдова ветерана радеет за то, чтобы память о Михаиле Васильевиче жила не только в его семье, чтобы о нем, о его жизни, о его умении не сдаваться, знали другие люди и следовали его примеру. В доме Михаила Васильевича всегда накрывают стол и с удовольствием встречают гостей. Часто к нему, а теперь и к его вдове, приезжают служащие 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения, участники СВО, школьники, волонтеры.

«Михаил Васильевич очень любил гостей, любил всех кормить, угощать. Он был душой компании, любил петь, всегда был радушным. Его примеру нужно следовать, с такими людьми не страшно переживать любые сложные времена», – заключает Людмила Щербаева.

Она надеется, что наследие Михаила Васильевича удастся сохранить, получится написать песню, издать книгу с его стихами, создать музей, а его дом по-прежнему остается радушным и гостеприимным, таким, каким создал его хозяин.