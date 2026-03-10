Полвека разницы в возрасте: что известно о Музе Ли, возлюбленной Александра Зацепина, которому исполнилось 100 лет

Сегодня, 10 марта 2026 года, Александру Зацепину исполнилось 100 лет. В материале РИАМО — о секрете долголетия известного композитора, о романе с режиссером Музой Ли, которая младше его на полвека.

Секрет долголетия Александра Зацепина

Фото - © Алексей Никольский/РИА Новости

Музыкант подчеркивает, что его новая гражданская жена, Муза Ли, играет важную роль в его повседневной жизни, помогая ему сохранять дисциплину и заниматься йогой. Благодаря ей он чувствует себя бодрым и энергичным даже в столь зрелом возрасте.

Его возлюбленная Муза Ли отметила, что секрет долголетия в том, что маэстро не прекращает работать. «Я ему постоянно говорю: "Александр Сергеевич, мы должны жить, чтобы творить, или творить для того, чтобы жить". Я считаю, что именно в этом секрет его долголетия. Когда у человека есть цель, это дает ему стимул жизненный держать себя в форме, быть в тонусе и не расслабляться», — подчеркнула Ли. Режиссер также отметила, что в ее планах поставить с Зацепиным еще минимум пять новых мюзиклов.

Как начался роман Александра Зацепина и Музой Ли

Фото - © скриншот

Пара впервые появилась на публике в 2024 году, вызвав тем самым бурный резонанс в обществе. О личной жизни Ли до знакомства с Зацепиным ничего не известно. У самого Зацепина, напротив, богатая история взаимоотношений, включая многолетний брак с пианисткой Светланой Третьяковой и роман с французской художницей Женевьевой Прешак.

Зацепин подчеркивает особую роль своей новой гражданской жены в его жизни, называя ее своим ангелом-хранителем и настоящим источником вдохновения. Маэстро признает, что лишь рядом с Музой он чувствует настоящее счастье и душевный комфорт.

Муза Ли говорит, что если конфликты в паре случаются, то преимущественно на почве творчества — и быстро затухают: «Не могу сказать, что это конфликты. На творческой почве у нас иногда случаются разногласия и споры, но мы стараемся их нивелировать. Проходит время, и он остывает, и я остываю. У нас в этом плане хорошая гармония. То есть мы не держим долго зла. Проходит минут пять или десять, и мы уже как ни в чем не бывало общаемся».

В последнем интервью Ли также рассказывала, что композитор правильно питается и вообще очень любит жизнь. «Александр Сергеевич любит жизнь, прежде всего, — говорит Муза. — Он любит трудиться, любит мечтать, думать. Он всегда соблюдает режим дня. Правда, перед юбилеем он несколько был нарушен из-за разных дел. Что еще? Старается правильно питаться! Он любит все несоленое — соленое ему нельзя. Предпочитает рыбку. Любит котлеты из судака с креветками, котлетки из диетического кролика. То есть питается он без излишеств, но при этом любит, чтобы было вкусненько».

Что известно о разнице в возрасте Зацепина и Музы Ли

Фото - © Сергей Пятаков/РИА Новости

Возрастная разница (больше чем полвека!) в отношениях часто становится предметом обсуждений и спекуляций в обществе. Муза Ли скрывает свой возраст, но по различным косвенным данным ей должно быть около 40 лет. Журналисты ориентируются по аккаунтам спутницы композитора , а там у нее указан год рождения 1986-й. Однако это невозможно, ведь Ли получила диплом инженера в 1985-м.

Несмотря на разницу, Зацепин утверждает, что любовь и взаимопонимание превыше всего. По словам самого композитора, он ценит умение Ли готовить вкусную и полезную, следить за здоровьем и поддерживать порядок в доме. А Муза Ли рада стараться для любимого.

Кто такая Муза Ли

Муза Ли родилась в Узбекистане, в городе Ташкент, в семье коренных корейцев. Родителей девочки больше интересовали технические науки, нежели искусство, и потому воспитание было направлено на развитие практического мышления у ребенка. Школа №19 в Ташкенте оставила глубокий след в памяти Музы, однако стать артистом она тогда еще не думала. По окончании школы девушка поступает в Ташкентский государственный технический университет, где получает специальность инженера автоматики и телемеханики. Затем она заканчивает Российскую таможенную академию — продолжив обучение технике и экономике.

Однако внутреннее стремление к искусству берет верх, и в 2008 году Муза поступает на режиссерский факультет ГИТИСа в Москве. Этот выбор становится судьбоносным событием, кардинально меняющим всю ее последующую карьеру.

Получив высшее режиссерское образование, Муза Ли принимает предложение возглавить музыкальный театр MUZICO. Театр вскоре приобрел широкую популярность благодаря оригинальным постановкам и высокому уровню исполнения артистов. Одной из наиболее успешных работ становится джаз-опера «Грустный понедельник» Джорджа Гершвина, ставшая визитной карточкой коллектива.

Чем прославилась Муза Ли

Фото - © скриншот

Наибольший успех приходит к Музе Ли после начала сотрудничества с Александром Зацепиным. Совместно они создают ряд значительных музыкальных проектов, среди которых выделяется премьера мюзикла «Сказка о царе Салтане» в рамках празднования 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Благодаря этому проекту Ли привлекает внимание всей страны, демонстрируя талантливый подход к адаптации литературных произведений.

Особенно значимой работой стало создание спектакля «Маленький принц», основанного на одноименной сказке Антуана де Сент-Экзюпери. Под влиянием музыки Зацепина Муза перерабатывает оригинальный сюжет, делая его актуальным и глубоким для современного зрителя.

Совместные творческие усилия Зацепина и Ли отличались глубокой проработкой музыкального материала и яркими сценическими образами. Оба партнера признавали, что взаимное доверие и уважение сделали возможным такие яркие проекты.