Похищенная в Мексике: история исчезновения юной россиянки и борьбы за возвращение на родину

17-летняя гражданка РФ стала жертвой похищения в Мексике, и ее история вызывает тревогу и возмущение как в России, так и за ее пределами. В материале РИАМО — о том, что произошло с девушкой, как ее мать борется за ее возвращение и почему так трудно вернуть похищенную на родину.

Что известно о похищенной в Мексике россиянке

Россиянка К.Р. на момент похищения была 15-летней девочкой. Как утверждает «Комсомольская правда», девушка проживала в Мексике вместе со своей приемной матерью, Мариной, преподавателем одного из университетов штата Мехико, и училась в обычной школе.

Обстоятельства похищения девочки в Мексике

По словам Марины, дочь была похищена прямо из школы сотрудниками государственной системы защиты семьи (DIF) штата Мехико. Этот инцидент произошел в 2023 году. По информации, полученной от матери, девочка познакомилась с местным парнем, который убеждал ее сбежать из семьи. Якобы молодой человек настаивал, чтобы К. избавилась от «бесконечной опеки» со стороны родителей. «Он говорил ей, что нужно избавиться от того факта, что у тебя есть опека, что твоя мама водит тебя на уроки скрипки и так далее», — сказала мать девочки телеканалу РЕН ТВ.

Однако о разрыве с родными речь никогда не шла. Тем не менее, органы опеки насильно поместили девушку в приют, из которого она через год пропала.

После похищения девочку обнаружили в Тихуане и передали в другой приют, доступ в который был запрещен. Полиция отказалась принимать заявление о похищении, что вызвало дополнительные опасения у матери. Она отметила, что за время нахождения под «заботой» DIF ее дочь пережила беременность и аборт.

Что известно о похитителях

Существуют подозрения, что К. могла стать жертвой торговли людьми. Марина утверждает, что в штате Мехико ежедневно исчезают девушки-подростки и что Тихуанский преступный картель сросся с государственными структурами, включая DIF и правоохранительные органы. Есть также информация о том, что похищенных девушек накачивают наркотиками и перемещают из города в город, чтобы продать в рабство, когда им исполнится 18 лет, пишет Газета.ру.

Реакция матери и борьба за возвращение дочери

Мать девочки активно борется за возвращение дочери. Она направила письмо президенту Мексики Клаудии Шейнбаум с просьбой о вмешательстве. Марина также подала иск против местной опеки и прокуратуры, но ее попытки добиться справедливости наталкиваются на молчание или формальные отказы.

В своих заявлениях Марина подчеркивает: «Я возлагаю ответственность на подсудимые учреждения за все, что может случиться с моей дочерью. К. — жертва торговли людьми, и правительство это знает».

Отказ Мексики в возвращении юной россиянки

Власти Мексики отказались возвращать девушку в Россию, что стало настоящим шоком для ее матери и российского посольства. По словам заведующего консульским отделом российского посольства Якова Федорова, мексиканские власти не предоставляют консульского доступа к девочке с августа 2025 года. Все обращения в адрес МИД Мексики и других органов власти остаются без должного внимания, сообщает Федоров «РИА Новости».

Федоров отметил, что удержание гражданки России является юридически безосновательным и нарушает все существующие международные процедуры. Он подчеркнул, что К. не была задержана или осуждена, и ее удержание не имеет законных оснований. Сейчас девушка находится в учреждении генеральной прокуратуры по делам семьи и детей.

Сотрудники посольства с 2023 года добиваются возвращения россиянки домой, однако лишь летом 2025 года им разрешили четыре раза встретиться и поговорить с девушкой. Во время одного из визитов россиянка написала обращение с просьбой помочь покинуть страну и попасть в Россию.

Позиция МИД РФ по делу об исчезновении несовершеннолетней россиянки

Что касается российской стороны, то МИД РФ и посольство России в Мексике прилагают все усилия, чтобы вернуть несовершеннолетнюю девушку на родину. «МИД России совместно с посольством России в Мехико прилагает активные усилия для разрешения ситуации с несовершеннолетней гражданкой Российской Федерации», — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мексиканские власти, по мнению Захаровой, не совсем понимают ситуацию, а потому медлят с возвратом девушки в Россию. «Вынуждены констатировать, что мексиканские власти, как видится из Москвы, в недостаточной степени прониклись пониманием серьезности сложившейся ситуации, которая может быть оценена в категориях насильственного исчезновения человека», — добавила Захарова.