Погиб блогер Аморал: кто это такой и чем он был известен в Сети

Чем знаменит блогер Amoral

Фото - © Telegram-канал Amoral

Российского ютуб-звезду Amoral на самом деле зовут Дмитрий Костенков, и стать блогером он решил в 2014 году – именно тогда он создал свой канал на платформе. Однако первый свой ролик Костенков опубликовал гораздо позднее – всего пять лет назад.

В своих видеороликах блогер обозревал своих коллег – блогеров в TikTok. Упор Костенков делал на людей определенных взглядов и возрастов. Так, например, героями его роликов становились девушки-феминистки. Записывал они свои реакции на мнения других ютуберов, порой даже в виде хип-хоп-песен. Многие его видео набирали колоссальное количество просмотров – более 2 млн. Аудитория же его канала насчитывает порядка 640 тысяч пользователей.

Обстоятельства смерти блогера Amoral

Фото - © Telegram-канал Amoral

1 декабря, в воскресенье, Amoral опубликовал видео в своем телеграмм-канале, в котором рассказал, что больше не будет выпускать видеоролики.

В тот же день в 19:00 его тело было обнаружено под окнами многоэтажки в Парголово, расположенном в Выборгском районе. Предполагается, что Костенков выпал из окна своей квартиры. Ему было 27 лет.

Уже после смерти в телеграмм-канале блогера появилось видео, которое он записал заранее и запланировал время публикации.

«А тут реально ничего нет, после смерти (...) Простите. Меня уже нет, извините. Меня уже не существует», — сказал Amoral в этом видео.

О намерениях блогера полицию предупредила его знакомая, которая увидела прощальные записи в телеграм-канале. Она отметила, что молодой человек был в подавленном состоянии. Номер квартиры она не помнила и самостоятельно отправилась на поиски приятеля. Он жил на 25-м этаже. Квартиру она нашла, но было поздно.

Чуть менее чем за сутки до отложенного видео в его телеграм-канале появилась публикация, в которой блогер организовал сбор средств «на похороны и долги». Еще тогда поклонники Костенкова стали переживать за состояние кумира, многие пытались отговорить его от самоубийства в комментариях к посту.

«Чую подвох… Надеюсь, что ошибаюсь…»; «Дима, не грусти, все будет хорошо!»; «Что случилось?!»; «Не надо пугать, пожалуйста!»; «Держись, Дима»; «Мы любим тебя очень сильно! Ты все сможешь», – писали тогда взволнованные пользователи в комментариях.

Какое-то время, пока блогер выкладывал прощальные посты, подписчики предполагали, что это очередной пранк. Сомнений добавил тот факт, что один из роликов был опубликован в канале спустя почти сутки после его гибели.

Однако подруга погибшего подтвердила смерть Костенкова и рассказала, что он уже длительное время страдал от депрессии и имел долги. Смерть блогера подтвердил также администратор группы в ВК, которая следит за стримерами. «Думаю, что для каждого из нас он был больше, чем просто ютубер. Он был нашим другом, человеком, который искренне любил свою аудиторию и всегда оставался честным и открытым», – написал автор поста.