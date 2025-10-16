Под прицелом прессы: кто такой рэпер Macan, какова история его успеха, карьера и служба в армии

В материале РИАМО рассказываем о том, как складывалась карьера популярного рэп-исполнителя Макана и почему в последние месяцы он несколько раз становился объектом особого внимания прессы.

Детство Макана и начало рэп-карьеры

Фото - © кадр из интервью с рэпером Macan

Будущий рэпер Макан (он же Macan, имя при рождении – Андрей Косолапов) появился на свет 6 января 2002 года в Москве. Семья была обеспеченной: отец – бизнесмен (в настоящее время занимается режиссурой благотворительных фильмов), мать – юрист. В семье воспитывалось трое детей: у Андрея три младшие сестры. В подростковые годы мальчик учился также и в музыкальной школе, а еще увлекался самбо. В старших классах начал писать тексты собственных песен, вдохновляясь творчеством Snoop Dogg, Eminem и Басты. Первые свои треки он размещал на платформе «Вконтакте» под псевдонимами MC Гай Фокс и Nemo MC.

После окончания школы Андрей поступил в РАНХиГС (Российскую академию народного хозяйства и государственной службы) на юридический факультет – но это решение было продиктовано волей родителей, сам парень хотел стать популярным рэпером.

В 2018 году Андрей под псевдонимом Young Chaser выпустил треки «Parliament» (который позже частично использовал в своем творчестве) и «На парусах», затем решил вновь переименоваться и взял псевдоним Macan в честь автомобиля Porsche Macan. Слово Macan в переводе с индонезийского языка означает «тигр». Под этим именем рэпер выпускал все свои следующие хиты.

Macan: история успеха и секрет популярности

Фото - © Страница Макана в Инстаграм* @1macan/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

В 2019 году Макан выпустил первый альбом «1000 км до мечты». Треки с него Андрей посвящал девушке, с которой встречался в тот момент и расстался в 2019 году после полутора лет отношений.

Не прошло и полугода после выхода первого альбома, как у паблика Macan на VK Музыке было уже более ста тысяч подписчиков, а еще через несколько месяцев рэпер провел первый солд-аут концерт в одном из столичных клубов. Этот день стал переломным в его судьбе: Андрей решил взять академический отпуск в вузе и целиком посвятить себя музыке.

По мнению большинства поклонников, Macan в своих песнях транслирует переживания, которые близки и понятны большинству современных подростков и молодых людей: любовь, яркие эмоции, разбитое сердце, драйв, безбашенность и кураж. «То, что я пытаюсь донести, рассказать – это каждый третий пацан, девочка прошли. Неразделенная любовь, суета, проблемы, районы, тачки – все это присутствует в жизни...» – так характеризует свое творчество сам Macan.

За пять лет своей сценической карьеры рэпер выпустил пять альбомов: «1000 км до мечты», «2002+18», «12»﻿, «I Am» и «Bratland». Паблик певца на платформе VK имеет более полутора миллионов подписчиков, а его альбом «12» прослушали более миллиарда раз. Число подписчиков Macan на Youtube – 181000, некоторые видео набрали десятки миллионов просмотров. В 2023 году Макан стал одним из номинантов рейтинга «Топ 30 до 30» по версии издания Forbes.

О личной жизни Макана известно не слишком много: сам он говорит, что предпочитает не распространяться о своих сердечных делах. До 2019 года он встречался с Даяной Погосовой, в 2024 году в СМИ появилась информация о том, что рэпер находится в отношениях с участницей телешоу «Невеста. Экстра любовь» Марией Мотиной. Этот роман длился, предположительно, до середины лета 2025 года. О том, свободно ли сердце Андрея Косолапова сейчас, ничего не известно.

Macan и армия: уклонение и повестки

Фото - © кадр из интервью с рэпером Macan

Летом 2025 года появилась информация о том, что Андрей Косолапов всячески избегает прохождения военной службы, за что ему грозит уголовная ответственность. По информации телеграм-канала Mash, рэпер проигнорировал шесть повесток, за дальнейшее уклонение ему могло грозить до двух лет лишения свободы (ст. 328 УК РФ).

6 октября Макан на своей странице в соцсети заявил, что не является уклонистом: по его словам, он добровольно пришел на призывной пункт по месту прописки. Рэпер прошел медкомиссию и получил категорию годности «А» (полностью годен к военной службе без ограничений).

Однако уже 15 октября 2025 года Macan снова стал героем новостных публикаций. Ожидалось, что именно в этот день Косолапов должен прибыть в пункт сбора, чтобы отправиться на службу, на месте его уже ждали журналисты, чтобы получить комментарии, однако к месту сбора рэпер так и не явился. Это породило подозрения о том, что Macan все-таки не планирует проходить срочную службу. Впрочем, чуть позже появилась информация, что Андрей должен будет явиться на сборный пункт только в конце ноября.

Между тем аналитики телеграм-канала Mash подсчитали, что из-за прохождения службы в армии Макан и его лейбл Golden Sound в 2026 году могут потерять минимум 500 млн рублей – в эту сумму входят гонорары за концерты и корпоративы, а также недополученная прибыль из-за невыпуска треков.