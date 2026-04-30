Почему финтех обгоняет банки и где без человека не обойтись

Финтех вырывается вперед, а банки догоняют: что в этой гонке есть интересного для клиента и инвестора, РИАМО рассказал экономист, ex-старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов.

Финтех (финансовые технологии) — это сектор, в котором ИТ-решения используются для создания, улучшения и автоматизации финансовых услуг.



Финтех-компании заменяют или упрощают классические финансовые операции — от платежей до кредитования — с помощью алгоритмов, анализа данных и цифровых платформ. Основные направления финтеха: платежи и переводы (онлайн-эквайринг, электронные кошельки),

цифровые банки и мобильные финансовые сервисы,

онлайн-кредитование и P2P-платформы,

инвестиционные сервисы и робо-эдвайзеры,

страховые технологии (insurtech),

блокчейн и криптоинфраструктура.

Почему клиенты уходят из банков в финтех

Для получения финансовых услуг, того же кредита, все чаще россияне обращаются к небанковским организациям. Почему? Удобно! Пользовательский комфорт, скорость принятия решения и отсутствие необходимости посещения офиса. В финтехе эффективно выдают небольшие кредиты, заключают договора страхования за одну минуту и в три клика. Классические банки стремятся не отставать, но если возникает какая-то сложность, то все равно клиенту приходится идти в офис, брать талончик в электронной очереди и ждать — это неудобно.

Без живого общения клиент не принимает решения

Конечно, когда речь идет о крупных суммах для управления на фондовом рынке, клиент хочет общаться лично с человеком, испытывать к нему доверие. Бездушные ИИ-чат-боты только раздражают. Но во всех остальных случаях цифра должна быть главной.

Как банки конкурируют с финтех-компаниями

Банки ощущают конкуренцию. Какой выход? Прикручивать цифровые сервисы и к сайту, и в приложении. Для этого можно выращивать финтех-подразделение внутри банка, либо завязывать партнерство с успешными финансовыми стартапами. Кстати, цифра очень нужна и самим банкам. Например, в банке «Открытие», где я был старшим вице-президентом, треть сотрудников мы перевели на полный рабочий день дистанционно. При этом качество не упало, а только выросло.

Где государство поддерживает финтех в России

На мой взгляд, в Московской области созданы отличные возможности для развития компаний в сфере финтеха. Один из ключевых хабов — это ОЭЗ «Дубна». Важно, что здесь можно открыть свой ЦОД — ведь для финансовых услуг необходимо иметь мощное «железо», которое является цифровыми «мозгами», быстро обрабатывающими информацию. Для России, у которой есть свои энергетические ресурсы, важно как опираться на них в развитии продвинутых финансовых услуг, в том числе на смарт-контрактах и блокчейне, так и беречь их — думать об экономии, что стало особенно актуальным в свете ближневосточного кризиса.

Со стороны властей постоянно чувствуется поддержка. Учитывая тренд на импортозамещение, финтех может обратиться с заявлением на грантовую поддержку от государства с предельным размером субсидии в 2 млрд рублей. Отчетность в период мониторинга сокращена более чем в два раза.

Может ли клиент стать финтех-стартапером

Развитие финтеха — это всегда движение инициативы снизу. Мы все пользуемся банковскими приложениями, они должны идти в ногу со временем. Если мы видим, что что-то не так, у нас есть свои мысли, как исправить. Поэтому в банках создаются отделы по сбору предложений от клиентов. При этом каждый клиент сейчас способен сам запустить свой финтех-стартап — уже не просто как пользователь, а как инвестор. И при соблюдении условий можно рассчитывать на поддержку государства.

Как ИИ меняет конкуренцию банков и финтеха

До конца года в Московской области будет запущено более 80 ИИ-проектов. Там, где нейросети повышают производительность труда — им самое место. В свете этой инновации разворачивается конкуренция между банками и финтех-компаниями. Но не в том, кто внедрит «больше» ИИ. В мире, кстати, считается, что та организация в финсекторе, чьи сотрудники используют больше токенов в запросах нейросетей, и является самой продвинутой. На самом деле линейной зависимости здесь нет.

Главное — найти баланс между тем, что делает ИИ, а что — сотрудник организации. Те из банков и финтеха, кто нащупает «золотую середину», те и вырвутся вперед.

Почему доверие остается главным фактором в финансах

Для стратегического развития компании в финсекторе нужно до конца, по-человечески чувствовать потребности клиента — в том числе на эмоциональном, невербальном уровне. Конкуренция за клиента — это умение говорить с ним на одном языке. При этом бизнес все больше опасается риска снижения критического мышления у сотрудников при частом использовании нейросетей.

Нейросети меняют мышление многих, и это нужно учитывать. Они формируют в головах миллионов людей новые системы координат в спросе на финансовые услуги. ИИ может стать помощником, фильтром в общении банк — клиент, а может и преградой. Решение этих задач — совместная работа вместе с клиентом, чьи меняющиеся финансовые потребности находятся в фокусе внимания как банков, так и финтех-стартапов.