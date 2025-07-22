Первая женщина-председатель Верховного суда РФ: биография и причина смерти Ирины Подносовой

22 июля ушла из жизни Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова, которая занимала высокие должности в Верховном суде с 2020 года. О биографии юриста и возможных причинах смерти рассказываем в материале РИАМО.

Образование и карьера Ирины Подносовой

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Ирина Подносова (девичья фамилия – Лунева) родилась 29 октября 1953 года в Пскове. Сразу после окончания школы поступила на юридический факультет Ленинградского государственного университета им. Жданова, где обучалась на одном курсе с будущим президентом РФ Владимиром Путиным. После получения диплома три года работала консультантом отдела юстиции при Ленинградском Облисполкоме, а затем перешла на должность юриста Вольского завода строительных изделий (Саратовская область).

В Вольске Ирина Леонидовна трудилась 12 лет: была сотрудником Вольского городского торга, занимая должности юрисконсульта, старшего юрисконсульта и начальника юридического отдела, а в 1990 году вернулась в Ленинградскую область.

Карьеру судьи Ирина Подносова начала в Лужском городском суде Ленобласти, в 2003 году став председателем суда. С 2002 по 2012 годы входила в Совет судей Ленинградской области, несколько лет возглавляла данный Совет. С 2013 года занимала должность зампреда Ленинградского областного суда.

В 2016 году Ирина Подносова стала членом Совета судей Российской Федерации, с 2018 по 2020 годы занимала пост председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

Работа Ирины Подносовой в Верховном суде РФ

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24 июля 2020 года было опубликовано Постановление Совета Федерации о назначении Ирины Подносовой на должность заместителя председателя Верховного суда РФ – председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда. Также Ирина Леонидовна работала сопредседателем Научно-консультативного совета, являлась членом президиума Верховного суда. На должности зампреда Верховного суда Подносова была инициатором законопроектов, ведущих к декриминализации экономических преступлений, а также считала одной из своих основных задач повышение доверия граждан к судебной системе.

В конце февраля 2024 года скончался председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, который проработал на этом посту 34 года. Ирина Подносова стала единственным кандидатом на замещение вакантной должности, единогласно рекомендованным Высшей квалификационной коллегией судей.

«Кандидат долгие годы работала судьей, то есть она профессионально знает эту сторону дела. У нее блестящее образование – юридический факультет ЛГУ. Во-вторых, она имеет большой опыт организаторской работы», – прокомментировал председатель Совета судей Виктор Момотов.

17 апреля 2024 года Ирина Леонидовна была назначена Председателем Верховного Суда Российской Федерации, став первой в российской истории женщиной на этом посту.

Причины смерти Ирины Подносовой

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22 июля 2025 года Ирина Подносова скончалась после продолжительной болезни на 72 году жизни. По сообщениям СМИ, причиной смерти стало тяжелое онкологическое заболевание. У Ирины Леонидовны остались муж и взрослый сын.