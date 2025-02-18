Папа Римский в больнице: что известно о состоянии понтифика на данный момент

В материале РИАМО – о том, что врачи говорят о здоровье папы Франциска.

Что известно о здоровье Папы Римского Франциска

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14 февраля 2025 года стало известно о том, что Папу Римского Франциска госпитализировали с бронхитом. Об этом написали Corriere Roma со ссылкой на представителя Ватикана.

Понтифика привезли в клинику Policlinico Agostino Gemelli. «Папе необходимо пройти диагностические тесты и иметь возможность продолжить лечение бронхита, которое в настоящее время проводится в больнице», – сообщил Святой престол.

Отмечается, что бронхит у Франциска рецидивирующий, он обострился на прошлой неделе. Тогда Папе пришлось отказаться от чтения катехизиса, передав это дело своему помощнику, а до этого, 9 февраля, он отказался от проповеди, поскольку ему было трудно дышать. Папа Римский неважно выглядит, у него впалые глаза.

17 февраля стало известно, что состояние Папы Римского ухудшилось. «Все проведенные на сегодняшний день тесты указывают на сложную клиническую картину, которая потребует адекватного больничного лечения», — говорится в сообщении портала Vatican News со ссылкой на Святой престол.

Маттео Бруни, представитель Ватикана, заявил, что последние результаты анализов указывают на то, что Папа Римский страдает от «полимикробной инфекции дыхательных путей», которая потребовала дальнейшего изменения его медикаментозной терапии.

По последним данным, Папу Римского Франциска подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Инфекция, которая поразила понтифика, регрессирует, однако легкие сильно поражены, в связи с чем Франциску тяжело дышать. Ватикан сообщает о том, что протекает болезнь очень тяжело, есть вероятность, что в марте будет запущен процесс передачи власти.

Что известно о Папе Франциске

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Папа Римский Франциск родился в Буэнос-Айресе 17 декабря 1936 года. Его родители были простыми людьми, итальянскими эмигрантами: отец его трудился железнодорожным рабочим, а мать была домохозяйкой. В семье, помимо Франциска, было еще четверо детей, он был младшим из них.

По образованию Франциск – химик-технолог. Затем он отучился в семинарии в Вилья-Девото в Буэнос-Айресе.

В возрасте 21 года Франциск заболел тяжелей формой пневмонии. Ему удалили часть легкого. После такого тяжелого физического испытания будущий Папа Римский решил посвятить себя Богу.

Франциск входил в орден иезуитов, а также преподавал литературу, философию, психологию и теологию в трех католических колледжах Буэнос-Айреса.

В 33 года он был рукоположен в сан священника, а в 1973 году уже принял завершающий обет – подчинение Папе.

Папа Римский свободно говорит на испанском, итальянском и немецком языках.

Франциск однажды рассказывал в интервью, что до того момента, когда он почувствовал способность обращать людей к церкви, он работал вышибалой в ночном клубе, уборщиком и лаборантом.

Папой Римским Франциска избрали 13 марта 2013 года. В 19 часов 6 минут по центральноевропейскому времени из трубы на Сикстинской капелле повалил белый дым, вызвавший бурные овации верующих, собравшихся на Площади Святого Петра. Имя Франциск (настоящее его имя – Хорхе Марио Бергольо) он выбрал в честь католического святого Франциска, покровителя нищих.

Девизом его понтификата стала фраза «бедная церковь для бедных людей». Его проповеди посвящены обездоленным, больным и страдающим. Он призывает богатых больше жертвовать бедным, а мировых лидеров – активнее бороться с нищетой и неравенством в своих странах, обеспечить граждан работой, образованием и медицинской помощью

Чем запомнился Папа Римский Франциск

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В 2016 году состоялась встреча Папы Римского и Патриарха всея Руси Кирилла. По итогам встречи был подписан документ, призывающий к всехристианскому единству. Священника Николая Дубинина Папа Франциск назначил епископом-помощником архиепархии. «В новейшей истории католической церкви в России это первое назначение епископом этнического русского», – рассказал священник Игорь Кавалевский.

У Папы Франциска двойственное отношение к однополым бракам* (*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). С одной стороны, он выступает против «гей-лобби», с другой – в декабре 2023 года Франциск одобрил доктрину, позволяющую католическим священникам благословлять людей, состоящих в однополом союзе, но подчеркнул, что Ватикан продолжит настаивать на определении брака как союза мужчины и женщины и призвал избегать любых обрядов, похожих на венчание.

Когда Россия начала СВО, Франциск высказался с резким осуждением российской агрессии против Украины. Однако в марте 2023 года он заявил, что война на Украине возникла из-за столкновения интересов нескольких «империй», а не только России. Тогда же он сказал о начале Третьей мировой войны. В 2024 году Папа Римский сообщил о поражении Украины и призвал ее предложить России мирные переговоры.