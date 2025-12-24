От квот для защитников до ордена для родителей: как законодательство Подмосковья отвечает на главные вызовы времени

Московская областная Дума завершила работу осенней сессии. За 2025 год региональный парламент провел 25 заседаний, принял свыше 250 законов и провел порядка 500 мероприятий. В материале РИАМО — интервью с председателем Московской областной Думы Игорем Брынцаловым об итогах работы в уходящем году.

— Игорь Юрьевич, подводя итоги года, в первую очередь необходимо выделить, что он был объявлен Президентом Годом защитника Отечества. Как это было отражено в работе Мособлдумы?

— Всесторонняя поддержка наших защитников — это государственный приоритет, который обозначил Президент. И для нас это означает постоянную работу в этом направлении.

Сегодня на первый план выходит вопрос системной помощи, особенно в трудоустройстве вернувшихся с фронта Героев. И Подмосковье уже делает реальные шаги в этом направлении. По инициативе Губернатора была запущена образовательная программа «Герои Подмосковья». Ведется активная работа со стороны Центра занятости, различных ведомств, чтобы помочь участникам СВО в переобучении и трудоустройстве.

Однако нужны и прочные законодательные гарантии. Поэтому мы приняли закон об обязательном трудоустройстве ветеранов боевых действий в рамках квотирования рабочих мест. Теперь для работодателей, у которых численность работников превышает 200 человек, устанавливается квота для приема на одно рабочее место ветерана боевых действий — гарантированно. Квота будет считаться выполненной только при фактическом трудоустройстве, то есть при заключении трудового договора с воином. Это принципиально: мы исключаем формальный подход, чтобы каждое рабочее место было реальным шансом для наших ребят начать новую жизнь на гражданке.

Чтобы привлечь внимание к этой теме, в этом году провели конкурс «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий в Московской области». Конкурсные материалы прислали более 30 организаций. В них числятся свыше 900 ветеранов боевых действий, включая 60 инвалидов. Для них созданы действительно образцовые условия: достойная зарплата, большие пакеты льгот, насыщенная культурная и профессионально-образовательная работа. Нам бы хотелось, чтобы такие практики активнее распространялись среди работодателей Подмосковья.

Но наша поддержка не ограничивается трудоустройством. Мы понимаем, что важно снимать любые бытовые сложности. Поэтому мы продлили действие льготы на транспортный налог для участников СВО до конца 2026 года.

В два раза сократили срок рассмотрения обращений в органы власти от участников СВО и их семей, потому что их вопросы должны решаться в первую очередь. Установили право на внеочередной личный прием в органах власти для многодетных семей и родных участников СВО.

Отдельно о таком важном направлении, как реабилитация. В области помогают воинам в «Ясенках», «Протэкс-центре» в Коломне, а также на базе Семейного центра имени Мещерякова в Сергиевом Посаде. Недавно было открыто новое учреждение — пансионат на базе Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» в Озерах. Его мощность — 100 мест.

Будем продолжать эту работу. Наша благодарность защитникам Отечества должна выражаться и в искренних словах, и в делах, закрепленных в законах и конкретной поддержке.

— Другое важное направление, которое стоит сегодня на повестке дня — вопросы демографии и помощь семьям с детьми. Были ли введены в этом году новые меры поддержки?

— Безусловно, это одно из наших ключевых, стратегических направлений, также обозначенное в числе приоритетов Президентом страны. Создание условий для того, чтобы люди стремились создавать семьи, рожать детей — это основа будущего Подмосковья и страны в целом. В этом году мы не просто продолжили совершенствовать существующие меры, но и заложили несколько принципиально новых, знаковых инициатив.

Прежде всего, мы учредили новую награду Московской области — орден «Родительская доблесть». Это форма общественного признания для семей, достойно воспитывающих пятерых и более детей. Это наше уважение ежедневному подвигу любви, терпения и самоотдачи.

Кроме того, теперь 11 октября в Подмосковье отмечается День многодетной семьи. Эта дата, приуроченная ко Дню памяти родителей преподобного Сергия Радонежского, символизирует крепость семейных уз и традиционных ценностей. В этот день мы чествуем многодетных родителей, которых в регионе не мало.

Мы работаем над решением конкретных вопросов, с которыми сталкиваются родители. Например, многодетные семьи Подмосковья смогут получать ежегодную выплату на школьную форму на ребенка, который учится в другом регионе. Это справедливо: важно поддерживать семью, а не привязывать помощь к месту учебы.

Также мы вводим принципиально новую меру для поддержки образовательного уровня. Для семей, воспитывающих четырех и более детей, установлена компенсация 50% стоимости обучения ребенка в колледже или техникуме. Это инвестиция в будущее ребят из многодетных семей и весомая помощь родительскому бюджету.

Еще одна важная инициатива: мы продлили на 2026 год предоставление выплаты 300 тысяч рублей молодым семьям до 35 лет при рождении третьего или последующего ребенка. Эта мера, доказавшая свою эффективность, продолжит работать и поможет тысячам семей.

И, конечно, нельзя не сказать о работе, направленной на сохранение самой жизни. Нами принят закон, направленный на профилактику абортов. В нем закрепляется целый комплекс мероприятий по предупреждению искусственного прерывания беременности, включая создание центров медико-социальной поддержки.

Для усиления этой работы на федеральном уровне мы приняли решение направить Обращение Мособлдумы к заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Т. А. Голиковой. Мы предлагаем внести изменения, чтобы проводить искусственное прерывание беременности можно было только в условиях стационара. Это необходимо для максимальной безопасности женщины, качества оказания всей необходимой помощи и возможности взвешенно принять решение.

Все эти меры — звенья одной цепи. Наша задача — сделать все, чтобы материнство и отцовство были окружены не только уважением, но и действенной поддержкой со стороны государства.

— В этом году мы отмечали 80-летие Великой Победы. Были ли приняты значимые законы, которые отметили вклад Подмосковья в Победу?

— Да, это особая, святая для нас тема. В год 80-летия Великой Победы наша задача — не только отдать дань памяти поколению победителей. На законодательном уровне мы стремились закрепить историческую справедливость, увековечить подвиг как фронтовиков, так и тружеников тыла.

Прежде всего, мы продолжили важную работу по присвоению почетных званий. В этом году девяти населенным пунктам Подмосковья присвоено почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».

Но, как справедливо отмечал Президент, Победу ковали не только на передовой. Ее фундамент создавался у станков, в цехах, на заводах. И мы обязаны помнить об этом. Поэтому Московская областная Дума подготовила и направила обращения на самый высокий уровень, чтобы увековечить трудовой героизм жителей региона.

Мы подготовили обращение к Президенту РФ о присвоении Орехово-Зуево почетного звания «Город трудовой доблести». Предприятия этого города обеспечивали армию в самые тяжелые годы.

Аналогичное обращение подготовлено и по Люберцам, чьи заводы вносили неоценимый вклад в оборонную мощь страны.

Кроме того, мы подготовили обращение к Президенту РФ о присвоении Королеву почетного звания «Город трудовой доблести». Вклад предприятий, жителей города в Победу также невозможно переоценить.

Мы смотрим и в будущее, чтобы память жила в делах и традициях. Для этого мы приняли закон, который дает муниципалитетам новые возможности. Теперь они могут самостоятельно устанавливать памятные даты, связанные с событиями, послужившими основанием для присвоения их населенным пунктам почетного звания, а также проводить мероприятия, приуроченные к этой дате.

Это еще один повод на местном уровне, в школах и молодежных центрах, рассказывать подрастающему поколению героическую историю малой родины. Делаем это для того, чтобы каждый ребенок знал, за что его город или поселок носит высокое звание, и гордился подвигом своих земляков. Так мы обеспечиваем живую, непрерывную связь поколений, что и является самой лучшей данью памяти Великой Победе.

— Игорь Юрьевич, не можем не затронуть еще одну тему, которая широко обсуждалась в Подмосковье — регулирование продажи алкоголя. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, почему Мособлдума подняла этот вопрос, и какие именно решения были приняты?

— Этот вопрос мы подняли по обращениям жителей, и он напрямую связан с качеством жизни в наших городах. К депутатам, в приемные поступали жалобы на так называемые «псевдокафе» в жилых домах. Это заведения, которые под видом общепита превратились в круглосуточные точки по продаже алкоголя. Это порождало шум, антисанитарию, конфликты во дворах прямо под окнами, где живут семьи, растут дети. Ситуация требовала решительного законодательного реагирования.

Наша цель — не запретить, а пресечь злоупотребления и вернуть во дворы тишину и покой. Мы приняли целый пакет системных мер, которые уже начали или скоро начнут работать.

Во-первых, с 1 сентября 2025 года введено ограничение времени продажи алкогольной продукции в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, с 23:00 часов ночи до 08:00 утра. Исключение сделано только для ресторанов, где созданы все условия для культурного отдыха.

Во-вторых, введен запрет розничной продажи алкогольной продукции в торговых объектах, чей вход расположен непосредственно во двор МКД. Алкоголь не должен продаваться в шаговой доступности от детских площадок и лавочек.

Особое внимание мы уделили летним кафе. Теперь их работа будет четко регламентирована. Для продажи алкоголя в сезонных залах нужно получать отдельный документ, подтверждающий их полное соответствие требованиям. И здесь есть два ключевых условия: летнее кафе не должно размещаться во дворе жилого дома. Также его сезонные веранды, где продают спиртное, не смогут находиться в «зонах запрета» — вблизи школ, детских садов и других соцобъектов.

И, наконец, мы приняли закон, согласно которому время продажи алкоголя в заведениях общепита, расположенных в МКД с входом со стороны двора, будет ограничено всего двумя часами в день — с 13:00 до 15:00. Этот закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Мы начали получать тревожные сигналы, что освободившиеся после закрытия магазинов помещения могут занять псевдокафе. Поэтому мы пошли на опережение, и чтобы пресечь появление таких заведений, установили ограничения и для общепита.

Все эти меры — не про запреты ради запретов. Это про здравый смысл, про право наших жителей на спокойную жизнь. Мы создаем правовые условия, при которых бизнес должен быть социально ответственным. Дворы многоквартирных домов — территория для отдыха и детского смеха, а не для ночных посиделок со спиртным.

— Игорь Юрьевич, а какие планы на следующий год? Какие темы будут подняты в Мособлдуме?

— Мы будем двигаться по всем ключевым направлениям, которые определяют качество жизни в регионе. И, конечно, следующий год будет особенным в политическом смысле.

Если говорить о конкретных законодательных инициативах, одна из них касается сохранения жизни и здоровья наших детей. Мы уже направили в Правительство РФ законодательную инициативу для получения отзыва. Предлагаем увеличить штрафы за «зацепинг» на железной дороге. Цифры, которые заставляют действовать, у нас уже есть: только за последние пять лет на объектах железнодорожной инфраструктуры в Московской области травмировались более 160 несовершеннолетних. Из них более 90 — погибли. Такие трагедии нужно всеми силами стараться предотвратить.

Наше предложение состоит из двух частей. Во-первых, мы предлагаем увеличить максимальный штраф за первое нарушение. Но главная цель — пресечь повторные случаи. Мы надеемся, что на федеральном уровне нас поддержат, и мы продолжим работу над этой инициативой.

Еще одна важная и актуальная тема, которую мы планируем обсудить, — это ограничение реализации вейпов. Это прямая угроза здоровью молодого поколения, и здесь мы тоже не можем оставаться в стороне. Президент России Владимир Путин поддержал предложение об ограничении вейпов в регионах, и мы полностью готовы включиться в эту работу. Фракция «Единая Россия» в Мособлдуме уже в январе планирует провести обсуждение с привлечением экспертов и общественников. Нам важно выработать конкретные, эффективные решения для Московской области.

Теперь о политическом календаре. В следующем году пройдут выборы в Мособлдуму. Это важнейшее событие в жизни региона, которое определит его развитие на годы вперед. Мы видим, что особый политический вес сейчас набирают ветераны СВО. Это люди с огромным опытом, проявившие мужество и решительность. Ожидаем, что они также примут активное участие в избирательной кампании в Мособлдуму, и это, безусловно, обогатит депутатский корпус.

Кроме того, в начале года депутаты от партии «Единая Россия» проведут отчеты перед жителями за 5 лет и начнут сбор наказов в новую Народную программу. Это наша фундаментальная работа: быть на прямой связи с людьми, слышать их проблемы и предложения, и на их основе формировать дальнейшую повестку. Все новые законодательные инициативы будут рождаться именно из этого диалога.