Освобожденный американец: кто такой Марк Фогель и за что его посадили в России

В материале РИАМО – об американском школьном учителе, которого посадили в России в 2022 году на 14 лет и помиловали 11 февраля 2025 года.

Кто такой Марк Фогель

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Марк Фогель родом из Пенсильвании. Учился в Пенсильванском университете в Индиане. В России он проживал, поскольку преподавал в Англо-американской школе в Москве.

До мая 2021 года он, как и его супруга, обладал дипломатическим статусом и работал в посольстве США в столице.

За что был осужден Марк Фогель

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Марка Фогеля задержали в августе 2021 года в аэропорту Шереметьево, куда он прибыл со своей супругой из Нью-Йорка. Тогда в его багаже было найдено 11 граммов марихуаны и 8 граммов гашишного масла. Их он прятал в коробочках из-под контактных линз и картриджах для электронных сигарет, завернув это все в пленку.

Сам Фогель отмечал, что эти вещества ему назначил лечащий врач после операции на позвоночнике и у него есть специальный рецепт. Американец утверждал, что не знал о запрете их ввоза на территорию России.

В МВД России же посчитали, согласно одной из версий следствия, что Фогель мог использовать свой дипломатический статус для организации канала поставки в Россию наркотических средств с целью последующего сбыта среди учащихся школы.

Годом позднее, в июне 2022-го, Марка Фогеля Химкинский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима за контрабанду наркотиков. Фогель свою вину в контрабанде и незаконном хранении наркотиков полностью признал.

Спустя два года, в августе 2024, Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США, назвал задержание Фогеля неправомерным.

Освобождение Марка Фогеля 11 февраля 2025

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Майкл Уолтц, советник президента США по национальной безопасности, накануне, 11 февраля, сообщил об освобождении гражданина США Марка Фогеля. «Президент [США Дональд] Трамп <…> и советники президента договорились об обмене, который послужит демонстрацией доброй воли с российской стороны», — говорится в официальном пресс-релизе Уолтца, который он опубликовал на своей странице в соцсети X. Уолтц не пояснил суть этого обмена и не уточнил, освободили ли кого-либо взамен США или их союзники.

В заявлении Белого дома говорится, что президент США Дональд Трамп, Стивен Уиткофф, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку, и советники американского лидера «договорились об обмене, который служит жестом доброй воли России и знаком, что мы движемся в правильном направлении в завершении» конфликта на Украине.

Уиткофф прилетел в Москву лично и сам вел переговоры о сделке. О его визите в столицу стало известно днем 11 февраля.

Сам Марк Фогель в ходе встречи с Дональдом Трампом рассказал о помиловании президентом России Владимиром Путиным и сообщил, что российский лидер «проявил большое великодушие». «Мы ценим то, что сделал президент Путин», – добавил Трамп.