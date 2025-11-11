Олеся Лосева, ведущая программы «Время покажет»: биография, личная жизнь, как живет сейчас

В материале РИАМО рассказываем о том, как складывалась жизнь и карьера телеведущей Олеси Лосевой и чем телеведущая занимается в настоящее время.

Детство и выбор профессии

Олеся Лосева родилась 5 августа 1980 года в Москве, в семье летчика и работницы театра. В детские годы, по рассказам самой девушки, она проявляла бунтарский характер, была заводилой во дворовых играх и ненавидела ходить в школу. Тем не менее, 11 класс Олеся окончила с хорошим аттестатом и крепкими знаниями, которые позволили ей поступить в МГУ на факультет журналистики.

В возрасте 12 лет жизнь Олеси Лосевой круто изменилась: в одной из газет она увидела объявление о наборе ведущих в детскую телепрограмму. Девочка твердо решила, что это ее шанс, но мама сказала, что будет огромный конкурс, так что не стоит даже пытаться. Поддержал Олесю отец: они вместе поехали на Шаболовку.

Телекарьера Олеси Лосевой: от детской хитрости до финала ТЭФИ

У проходной телецентра толпилось несколько тысяч детей и их родителей, и папа Олеси решил, что попасть на конкурс практически невозможно: слишком большая очередь.

«Но я решила не останавливаться и когда в ворота заезжала машина, юркнула вслед за ней», – рассказывала Олеся позже в одном из немногочисленных интервью.

Тайком проникнув на территорию телецентра, она попала на конкурс и была отобрана в число ведущих детской программы «Там-там новости» на телеканале РТР (сейчас – ТК «Россия»).

Одним из ее партнеров по программе стал Борис Корчевников. Они быстро сдружились, часто ездили на выездные съемки.

В программе «Там-там новости» девочка проработала несколько лет, затем посвятила свое время учебе в МГУ, параллельно работая на телеканале TV-6 в утреннем эфире «День за днем» с Анатолием Кузичевым и Лелей Турубарой.

В 2002 году Олеся окончила вуз и вернулась на РТР, где начала вести утренний проект «Доброе утро, Россия!» с Эрнестом Мацкявичусом. Далее была работа в городских новостях на «Третьем канале» и политическое ток-шоу на «Царьград ТВ».

Несколько лет Олеся была соведущей программы «Время покажет» на Первом канале. Около года Лосева вела прямые эфиры на платформе «Политическая Россия», после чего снова вернулась на Первый. Также телеведущая преподает журналистику в НИУ ВШЭ.

В 2025 году Лосева вышла в финал национальной телевизионной премии ТЭФИ в категории «Ведущий общественно-политического ток-шоу».

Личная жизнь Олеси Лосевой: был ли роман с Борисом Корчевниковым

Фото - © Страница Бориса Корчевникова в Инстаграм* @b.korchevnikov/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

В юности Олеся вышла замуж за друга детства Максима. Этот брак продержался недолго, по словам самой девушки, они «быстро поняли, что разные люди – и спокойно, без скандалов расстались».

Когда Олеся вела совместную передачу с Борисом Корчевниковым, коллеги приписывали им роман. Но оба ведущих всегда заявляли, что их связывала только крепкая дружба и взаимопонимание.

В конце 2000-х Олеся снова связала себя узами брака с бизнесменом по имени Сергей, который в прошлом также работал журналистом и был коллегой Олеси. В 2010 году девушка впервые стала мамой – на свет появилась дочь София, в 2016 году родилась дочка Полина.

В 2022 году Олеся рассталась с Сергеем, и сейчас о своей личной жизни предпочитает не распространяться. Телеведущая очень любит путешествовать вместе с дочками, однако «в свет» своих девочек практически не выводит, считая, что ранняя публичность детям совершенно ни к чему.