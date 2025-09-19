Однокурсник Медведева и работник завода: что известно о кандидате на пост генпрокурора Александре Гуцане

В материале РИАМО рассказываем о кандидате на пост генерального прокурора РФ Александре Гуцане, его карьере и фактах из биографии.

Кандидат на пост генпрокурора

Фото - © РИА Новости

18 сентября глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил, что в Совфед «поступило представление президента России для проведения консультаций для назначения на должность Генерального прокурора Российской Федерации Гуцана Александра Владимировича».

Предварительное обсуждение представленной кандидатуры состоится 23 сентября в 12:00. «Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству предложит Совету Палаты провести консультации по представленной Президентом Российской Федерации кандидатуре на должность Генерального прокурора Российской Федерации на 596-м заседании Совета Федерации 24 сентября 2025 года», — написал Клишас.

Само представление поступило в Совфед 8 сентября Александр Гуцан выдвинут на должность вместо Игоря Краснова, который возглавлял генеральную прокуратуру с 2020 года и чья кандидатура внесена для рассмотрения на пост председателя Верховного суда РФ.

Александр Гуцан с ноября 2018 года является членом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, действительным государственным советником РФ I класса. Он — заслуженный юрист России, награжден орденами Почета, Дружбы, отмечен Почетной грамотой правительства РФ, Почетной грамотой и благодарностью президента РФ.

Карьера кандидата на пост Генпрокурора: учеба с Медведевым и работа на электротехническом заводе

Фото - © РИА Новости

Родился Александр Гуцан 6 июля 1960 года в Гатчинском районе Ленинградской области.

В 1976–1978 годах он работал на Ленинградском электротехническом заводе слесарем-инструментальщиком. После завода до 1981 года Гуцан проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР и решил получить высшее образование. В 1987 году он окончил Ленинградский государственный университет имени Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). В годы учебы Александр Гуцан был старостой группы, в которой учился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. На одном курсе с ними учились и министр юстиции РФ Константин Чуйченко, и заместитель генпрокурора РФ Николай Винниченко.

После окончания университета Гуцан начал стажировку в прокуратуре Ленинграда и стал прокурором отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры. В 1987 году Гуцан стал помощником прокурора Ленинграда по надзору за следствием в органах госбезопасности, в 1992 году занял должность прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга, а в 1995 году стал начальником отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Северной столицы.

С 2000 по 2005 год Александр Гуцан занимал пост помощника заместителя генерального прокурора РФ по особым поручениям (по месту дислокации управления генпрокуратуры РФ в Северо-Западном федеральном округе), с 2007 по 2018 был заместителем генерального прокурора РФ Юрия Чайки, где в том числе курировал работу прокуратуры в Северо-Западном федеральном округе, а с 7 ноября 2018 года является полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. До Гуцана эту должность занимал Александр Беглов, который стал губернатором Санкт-Петербурга.

Дела прокурора Александра Гуцана

Фото - © РИА Новости

В прокуратуре Александр Гуцан стоял на том, что каждый человек должен иметь свою гражданскую позицию, в особенности когда нарушаются его конституционные права.

«И каждому дееспособному гражданину нужно иметь силы и волю, чтобы защитить свои интересы. А прокуратура ему в этом обязательно поможет», — говорил Гуцан в интервью.

Он выступал гособвинителем в деле эколога, капитана 1-го ранга Александра Никитина, которого в 1995 году судили по делу о госизмене и разглашении государственной тайны. Прокурор Гуцан запросил для фигуранта дела 12 лет заключения. В конце 1999 года Никитин был оправдан.

В 2016 году Александр Гуцан исполнял обязанности генерального прокурора, и по его требованию было прекращено уголовное дело против руководства аэропорта Домодедово, включая его владельца Дмитрия Каменщика. Обвинение в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, было предъявлено руководству аэропорта после теракта 2011 года. Прокуратура потребовала прекратить преследование из-за отсутствия состава преступления — аэропорт надлежащим образом выполнял все предписанные законодательством меры безопасности. Тогда прокуратура обращалась в СКР трижды и каждый раз получала отказ.

В 2017 году Александром Гуцаном было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-депутата заксобрания Петербурга Светланы Нестеровой о получении взятки в размере 4,8 миллиона рублей. Она была приговорена к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 6,1 миллиона рублей.

Личная жизнь Александра Гуцана

Фото - © РИА Новости

Александр Гуцан женат на Наталье, с которой познакомился во время учебы в университете. Наталья Гуцан была председателем Уставного суда Петербурга с 2007 года до его упразднения в 2021 году.

Гуцан — уроженец Санкт-Петербурга, и у него есть в городе любимые места для прогулок. В интервью он рассказывал, что в редкие свободные минуты любит пройтись по аллеям Александровского сада.

«Это самое сердце Петербурга, но в то же время даже в самый шумный день это спокойное место, для меня оно по-настоящему петербургское, заряжающее энергией и дающее силы», — говорил Гуцан.

Ну а портретом настоящего петербуржца он считает академика Дмитрия Лихачева с чувством достоинства и интеллигентностью, которые тот смог сохранить, несмотря на множество испытаний в жизни.