Один из популярнейших видеоблогеров рунета Wylsaсom: чем прославился и о чем рассказывает

Юность и начало блогерской карьеры Wylsaсom

Будущий блогер Wylsaсom (в миру – Валентин Петухов) родился 6 июля 1985 года в Сосновом Бору Ленинградской области. Окончил юридический факультет одного из московских вузов (по одной из версий – МГУУ Правительства Москвы им. Лужкова, по другой – Московского государственного гуманитарного университета им. Шолохова). В юности подрабатывал внештатным корреспондентом: писал заметки и обзоры для изданий «Навигатор игрового мира», «Mobile News» и «Мобильный портал».

Получив высшее юридическое образование, Валентин устроился работать по специальности в контрольный комитет при Правительстве Москвы, занимающийся городскими инвестиционными программами. Петухов проработал там недолго, одной из причин увольнения стала неорганизованность и нежелание следовать строгим правилам государственного учреждения. «Вставать рано, ходить на работу к определенному времени… Меня это сильно тяготило, когда я работал юристом в правительстве Москвы. Все время опаздывал, все время были проблемы», – рассказывал он позднее в интервью.

Первые обзоры на смартфоны Валентин начал выпускать в 2011 году, тематикой выбрал технику Apple, а первая часть его ника расшифровывается так: Would you like some apples? («Не хотите ли немного яблок?»).

Как Wylsaсom стал популярным

Первые годы «освоения» Youbube пришлись на раскрутку бренда Wylsacom. Как неоднократно говорил сам Валентин, видеоблогерство в техносфере – это лотерея, приходится вкладываться в покупку гаджетов, не зная, окупятся ли затраты и станут ли ролики популярными. Какое-то время блогер подогревал интерес публики конкурсами и раздачей смартфонов самым преданным поклонникам. Аудитория канала Wylsaсom активно росла, через какое-то время Валентин обзавелся помощниками-коллегами и организовал компанию Wylsacom Media.

Внушительную прибыль приносила реклама, причем блогер мог позволить себе выбирать рекламодателей, отказывая тем, кого считал ненадежными, или тем, чья продукция ему не нравилась. В интервью Wylsacom говорил, что главное в жизни – делать то, что любишь, и стараться делать это хорошо.

Чем занимается Wylsacom сейчас

К осени 2025 года на YouTube-канале Wylsaсom насчитывается 11,5 миллионов подписчиков и более четырех тысяч видео. Основной объект интереса Wylsaсom, с которого он начинал свою карьеру на Youtube, – это новинки в мире современных технологий, главным образом смартфонов.

Блогер и его команда снимают распаковки и презентации новых гаджетов, тестируют их, проводят сравнительный анализ, испытывают смартфоны и другие «умные» девайсы на прочность, а также просто развлекаются стримами вместе с «коллегами по цеху». Среди последних популярных роликов – «баттл» между iPhone 11 и iPhone 16, сравнение новинки-флагмана iPhone 17 и значительно более бюджетного смартфона Huawei, обзор на нейроочки, тестирование умных часов, умных колец, умных телевизоров и многое другое.

Кроме того, Wylsaсom делает обзоры на автомобили, проводит тест-драйвы, тюнинги и распаковки современных авто и даже выпускает своего рода роад-муви. Практически каждое видео набирает минимум двести-триста тысяч просмотров, есть и ролики-рекордсмены, у которых десятки миллионов зрителей.

Активно работает и сайт компании Wylsacom Media, посвященный самым актуальным новостям техносферы и гаджетам. С 2019 по 2021 годы Валентин Петухов стабильно входил в топ самых успешных звезд России по версии издания Forbes, его состояние оценивалось в $2,2 млн. О личной жизни блогера известно немного, в СМИ присутствует информация, что он женат и у него двое детей: сын и дочь.