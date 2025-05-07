Наши герои: Алексей Путин о мерах поддержки ветеранов ВОВ и участников СВО

Отделение Социального фонда по Москве и Московской области продолжает оказывать особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны, поддерживает участников СВО и их семьи.

В Московском регионе для данных категорий граждан предусмотрены различные меры социальной поддержки. О некоторых из них рассказал заместитель управляющего ОСФР по Москве и Московской области Алексей Путин.

– Алексей Андреевич, начнем наш разговор с ветеранов Великой Отечественной войны. Как в этом году поздравляют ветеранов, какие выплаты в честь 80-летия Победы они получают?

– В этом году, согласно указу президента, Отделение СФР назначило единовременные выплаты в честь 80-летия Великой Победы более 40 тысячам жителей Москвы и Московской области. Единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей установили участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам; гражданам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Для тружеников тыла и совершеннолетних узников фашизма размер выплаты в честь 80-летия Победы составил 55 тысяч рублей. Самому старшему получателю выплаты в этом году исполнится 111 лет.

Кроме того, с 2019 года по указу президента участникам и инвалидам Великой Отечественной войны к 9 Мая ежегодно предоставляется выплата в размере 10 тысяч рублей.

– Какие есть другие выплаты ветеранам войны, которые получают в том числе жители Московского региона?

– Ветераны Великой Отечественной войны всегда находятся под пристальным вниманием государства. Некоторые категории граждан имеют право на получение сразу двух пенсий: страховой (по старости) и государственной (по инвалидности). К ним относятся участники и инвалиды Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда». Также право на получение двух пенсий имеют родители и вдовы погибших военнослужащих.

Помимо пенсий для ветеранов предусмотрены дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Также в составе ежемесячной денежной выплаты предоставляется набор социальных услуг. В него входят обеспечение лекарствами, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Все эти услуги ветераны могут получать в натуральном виде либо в денежном эквиваленте.

– Алексей Андреевич, сегодня еще одним приоритетом в работе Отделения Социального фонда является поддержка участников СВО и членов их семей. Расскажите, на какие выплаты и льготы имеет право эта категория граждан?

– Военнослужащие специальной военной операции могут получать льготы при назначении пенсий, ежемесячные денежные выплаты, санаторно-курортное лечение, технические средства реабилитации и многое другое.

К примеру, военнослужащие, мобилизованные и добровольцы, которым присвоен статус ветерана боевых действий, получают от Отделения СФР ежемесячную денежную выплату в размере 4 582,04 руб. Она выплачивается в полном размере без вычета стоимости набора социальных услуг.

Героям России ежемесячная выплата устанавливается в размере 98 194,28 руб. Выплата оформляется автоматически тем, кто удостоен этого звания с 1 января 2023 года. Отделение по Москве и Московской области назначает ее по факту присвоения звания.

Ежемесячная денежная выплата также положена инвалидам по военной травме и инвалидам всех трех групп по общему заболеванию. Кроме этого, данной категории граждан предоставляется ежемесячная денежная компенсация и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение.

Особо подчеркну, что выплаты по инвалидности назначаются в беззаявительном порядке с момента установления группы и выплачиваются органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, то есть по линии СФР или силового ведомства.

– Могут ли участники СВО рассчитывать на льготы при назначении пенсий?

– Да, конечно. К примеру, период участия в специальной военной операции засчитывается в страховой стаж в двойном размере, а также за него Соцфонд начисляет повышенный пенсионный коэффициент – 3,6 вместо 1,8 за год.

Законодательно предусмотрено для граждан, пребывавшим в добровольческих формированиях и ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболеваний, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании, установление двух пенсий: государственной – по инвалидности и страховой – по старости (при наличии права на ее установление), или государственной пенсии по инвалидности и пенсии за выслугу лет по линии силового ведомства.

Военнослужащим, проходившим службу по контракту, в том числе мобилизованным, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, при условии увольнения с военной службы пенсия по инвалидности назначается по линии силового ведомства. В то же время кадровым военнослужащим из числа инвалидов пенсионное обеспечение по линии СФР может быть предоставлено при наличии у них для того оснований.

– Семьям бойцов тоже оказывается особое внимание. Какую поддержку они могут получить от Отделения СФР?

– Безусловно, семья каждого участника специальной военной операции должна быть окружена заботой. Отделение Социального фонда реализует целый комплекс мер поддержки. В частности, жена призывника может рассчитывать на дополнительную выплату по беременности, если она находится на сроке не менее 180 дней. Размер пособия фиксированный – 42 665 рублей.

Супруга военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, имеет право на получение ежемесячного пособия на ребенка до трех лет. Его размер в этом году составляет 18 285 рублей. Ежемесячное пособие на ребенка назначается на 12 месяцев (с последующим переназначением при необходимости) без учета комплексной оценки нуждаемости семьи.

Вместе с этим семьям военнослужащих, погибших при исполнении боевых задач, выплачивается пенсия по потере кормильца, ежемесячная денежная компенсация, ежемесячная выплата, ежемесячное пособие на детей и различные виды компенсацией.

Хочу обратить внимание, что пенсия по случаю потери кормильца за военнослужащего, проходившего военную службу по контракту, в том числе призванного на военную службу по мобилизации, осуществляется по линии силового ведомства.

– Алексей Андреевич, расскажите немного про новую услугу Социального фонда – о медицинской реабилитации и санаторно-курортное лечение участников СВО?

– С 2025 года Социальный фонд предоставляет бесплатные путевки в собственные реабилитационные центры для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации демобилизованных участников специальной военной операции. Длительность санаторно-курортного лечения составляет до 21 дня, его можно получить 1 раз в году. Продолжительность медицинской реабилитации определяется с учетом медицинских показаний, в среднем это 21-23 дня. Подать заявление на предоставление услуги можно в личном кабинете на портале «Госуслуг», в любой клиентской службе Отделения СФР по Москве и Московской области, в МФЦ, его рассмотрят в течение 2 рабочих дней.

– В Московском регионе есть реабилитационный центр Социального фонда?

– Всего по всей стране работают 12 центров реабилитации СФР, один из которых расположен в Московском регионе, в селе Каринское, недалеко от Звенигорода. Высококвалифицированные профильные специалисты Центра помогают восстанавливать здоровье, применяя самые передовые медицинские технологии. Самое главное – реабилитационные мероприятия помогают бойцам восстановить здоровье. Центр получает много положительных отзывов от участников СВО и слова благодарности врачам, которые помогают им вернуться к мирной жизни.

– Алексей Андреевич, напомните, куда можно обратиться участникам СВО и их семьям за мерами соцподдержки?

– Оформить меры поддержки можно на сайте «Госуслуг», в любой клиентской службе Отделения Социального фонда России по Москве и Московской области или в МФЦ. Также консультацию возможно получить по телефону единого контакт-центра взаимодействия с гражданами 8 (800) 100-00-01, который работает круглосуточно. Подробная информация обо всех мерах поддержки представлена в разделе сайта Соцфонда.

9 мая наша страна отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В эти праздничные дни мы чествуем тех, кто сражался на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны, выражаем слова благодарности бойцам, которые сейчас выполняют свой долг в зоне специальной военной операции.