Можно ли вылечить заикание: 10 вопросов логопеду

С 1998 года по всему миру 22 октября отмечается Международный день заикающихся людей. Заикание — это нарушение работы речевого аппарата. Логопед московского речевого центра «Арлилия» Евгения Алимова рассказала обозревателю РИАМО, как можно справиться с заиканием, кто к нему предрасположен и откуда оно берется.

— Откуда вообще берется заикание?

— Причинами возникновения заикания могут быть психологические особенности (повышенная ранимость, подверженность психическим травмам), наследственная предрасположенность, истощение или переутомление нервной системы, кратковременная (испуг, страх) или длительно действующая психическая травма (конфликты в семье, тревожные родители, попытка вырастить «правильного» ребенка и т. д.), неправильно сформировавшиеся в детстве речевые навыки, неправильный образец родительской речи (ребенок может копировать других заикающихся людей неосознанно), строгое, авторитарное, грубое отношение воспитателей и педагогов к ребенку.

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— Бывает ли предрасположенность к заиканию?

— Предрасположенность к заиканию, безусловно, есть. Она заложена в конституциональных особенностях ребенка, генетике, психологической и эмоциональной неустойчивости к внешним воздействиям, скорости протекания мыслительных и речевых процессов. Именно поэтому при одинаковом эмоциональном воздействии (например, это слишком строгий воспитатель в группе детского сада) только у одного ребенка из всей группы возникает заикание.

— Заикание — это врожденное или приобретенное?

— Врожденным заикание не бывает, так как речь сама по себе — навык приобретенный. К тому же первые запинки никогда не возникают с первыми сказанными словами и даже фразами, а только в момент формирования сложной фразы (от 2 до 5 лет). Этот период совпадает с так называемым «кризисом трех лет», в результате на фоне неспокойного эмоционального состояния спазматические задержки в речи усугубляются и закрепляются. В семьях, где заикаются родители, не всегда можно разделить, возникло ли заикание у ребенка по подражанию, либо несколько неблагоприятных факторов послужили толчком к его возникновению.

— Можно ли до 30 лет жить без заикания, а потом начать заикаться?

— Возникновение заикания во взрослом возрасте крайне маловероятно, однако такие редкие случаи описаны. Возможные причины — это либо травмы головы, инсульт, либо повышенное эмоциональное напряжение в течение длительного времени или одномоментный тяжелый стресс.

Но не стоит путать заикание с отдельными запинками, оговорками, которые могут появляться на короткое время в связи с волнением или переутомлением у любого человека. Эти «неплавности» исчезают сами собой, если человека разгрузить, дать ему возможность отдохнуть и восстановить силы. Еще один возможный вариант: слабо выраженное заикание было, но человек не замечал его или не придавал ему значения, но в стрессовой ситуации оно проявилось ярче и постепенно, вызывая все большую тревогу, стало постоянным спутником общения

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— Какие бывают способы лечения заикания?

— Способов очень много, однако очень не многие из них доказали свою эффективность. Общепринятые направления лечения заикания — это медицинский (медикаменты, физиотерапия), психологический (психотерапевтический) и логопедический, а также менее популярные: иппотерапия, гомеопатия, остеопатия, пение и т. д. И каждое направление, в контексте своего понимания причин возникновения заикания, использует разные способы: медики — лекарственные препараты, физиотерапевты — массажи, расслабляющие ванны и т. д., психотерапевты — когнитивно-поведенческую терапию, гипноз, аутотренинг и т. д. Существуют логопедические техники постановки дыхания, плавности речи, синхронизации с внешним ритмом и т. д. В нашем речевом центре, например, с учениками работают логопед, психотерапевт и специалист по эффективному общению. Медикаментозное сопровождение требуется только в случае сопутствующих нарушений.

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— Можно ли избавиться от заикания в короткие сроки?

— Нет. Для достижения устойчивого результата понадобится не менее года серьезной комплексной работы. Если курс лечения предполагает короткий срок, то это означает, что заикающемуся дают какую-то речевую технику, а далее предлагают пробовать удержать результат, продолжая длительно работать над речью, но уже не со специалистом, а самостоятельно. В короткий срок можно добиться лишь «кабинетной речи» или временного улучшения речи, но невозможно достичь устойчивого результата. Можно добиться плавной речи без спазматических задержек в первый месяц занятий, но затем 1-2 года уйдут на закрепление полученного результата. В противном случае рецидив заикания неминуем.

— Если пройти лечение, то заикание потом не вернется? Или просто наступает длительная ремиссия?

— Заикание — это устойчивое патологическое состояние, которое формировалось и закреплялось длительное время, и поэтому оно, согласно теории академика Н. П. Бехтеревой, всегда стремится к самовосстановлению, то есть к рецидиву. Именно поэтому заниматься закреплением полученных результатов приходится длительное время. Бросать работу при первых успехах опасно. Нужно работать до тех пор, пока новое состояние и новая речь не станут навыками, устойчивыми к стрессовым воздействиям. И это возможно.

— Что может усиливать заикание?

— Общеизвестно, что заикание усиливается в ситуациях волнения. Но волнение может быть не связано с неблагоприятной средой. Заикание может усиливаться из-за мыслей о заикании. Есть «заикание до речи», когда человек думает о предстоящей беседе или выступлении. Это может быть предстоящий ответ на уроке, собеседование, необходимость спросить книгу в библиотеке и т. д. После неудачного общения или выступления заикающийся долго прокручивает его у себя в голове и переживает, тем самым закрепляя и усиливая эмоциональные аспекты заикания и количество запинок в речи.

Традиционно сложными ситуациями для заикающихся являются публичные выступления, споры, необходимость перебить собеседника, возразить, задать вопрос, выяснить что-то в очереди, сказать тост. Однако для каждого заикающегося человека есть свой индивидуальный перечень ситуаций и мест, где ему говорить трудно.

Кроме того, в жизни каждого заикающегося есть периоды, когда заикание становится менее выраженным или исчезает совсем, но затем возвращается с новой силой. Это так называемое «волнообразное течение заикания», которое происходит без видимых на то причин, и зачастую родители период уменьшения количества запинок в речи ребенка принимают за выздоровление, а обострение связывают с различными жизненными ситуациями, которые по факту никакого отношения к заиканию не имеют.

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— Обязательно ли обращаться к логопеду или можно выздороветь без врачебной помощи?

— В раннем возрасте только возникшее заикание может исчезнуть само, но, чтобы не рисковать, лучше обратиться к специалисту, так как именно в этом возрасте еще есть шанс, что тебе помогут.

Взрослым заикающимся гораздо сложнее найти эффективную помощь. Неслучайно многие заикающиеся бродят по просторам интернета, прочесывают всевозможные форумы и сообщества, перечитывают огромное количество литературы, избавляются от одних мифов и приобретают другие. Все это потому, что с каждым новым обращением к еще одному специалисту вера в возможность победить недуг тает. Как я уже говорила, часто помощь сводится к «кабинетной речи» или отдельным приемам, с помощью которых человек должен сам себе постоянно помогать, но мало кто предлагает систему, способную помочь добиться устойчивого состояния нормы (или близкого к норме).

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— Как вести себя с человеком, который заикается, чтобы ему было комфортно общаться?

— Важно помнить, что человек с заиканием — это прежде всего человек. Поэтому вести себя с ним нужно так же, как ведут себя воспитанные люди с другими людьми, независимо от возраста, пола, вероисповедания или занимаемой должности: вежливо, тактично, деликатно. Даже если это маленький ребенок — не надо перебивать его, насмехаться, поправлять, говорить вместо него, не надо отводить смущенно глаза, стараться за него решать все вопросы, все ему организовывать, постепенно сводя его самостоятельность и самодостаточность на «нет».