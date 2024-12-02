Майор Виктор Дудин: уничтожил 3 истребителя, ракетный комплекс и систему ПВО противника

Потомственный летчик, майор Виктор Дудин бьет врага с первых дней спецоперации и в первые же часы ее проведения сбил вражеский самолет.

Небо любит сильных

Виктор все свое детство провел на аэродромах, наблюдая за самолетами. Он родился в семье летчика и всегда мечтал стать летчиком-истребителем. Он продолжил дело отца, сохраняет традиции и накапливает опыт предков.

Мечта стала целью, и Виктор упрямо к ней шел. В 2005 году он поступил в Краснодарское высшее военное авиационное училище, а в 2010 стал выпускником факультета истребительной авиации. В его дипломе были одни «пятерки». Свой первый боевой опыт он приобрел в Сирии, где был в командировках несколько раз. Туда Виктор Дудин был направлен как один из лучших штурманов 23-го истребительного авиационного полка, дислоцированного в Комсомольске-на-Амуре.

Общий налет Дудина составляет более полутора тысяч часов. В его послужном списке несколько освоенных типов боевых самолетов, должность штурмана полка, а еще Орден Мужества, многочисленные медали и знаки отличия, а самое главное звание – Герой Российской Федерации.

Выполнение боевых задач в первые часы СВО

С первых часов начала спецоперации на Украине по защите жителей Донбасса Виктор Дудин приступил к выполнению боевых задач. Уже 24 февраля 2022 года истребитель Дудина выполнял задачу прикрытия наступающей группировки войск и успешно атаковал вражеский истребитель, на вооружении которого находились высокоманевренные ракеты ближнего боя и авиационная пушка, способная делать более полутора тысяч выстрелов в минуту. Враг зашел в хвост истребителя Виктора, но опыт и профессионализм майора ВС РФ не подвели – летчик сманеврировал, ушел с линии огня, зашел снизу и поразил вражеский истребитель.

Уже 26 февраля наш истребитель ликвидировал украинский самоходный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК). Работать пришлось на предельно низкой высоте в 400 метров под огнем с других огневых установок. Дудин вошел в радиолокационное поле противника и поразил его первым же выстрелом, как только зенитно-ракетный комплекс сработал.

Еще через два дня Дудину в составе пары истребителей предстояло перехватить сразу два украинских Су-27. Первый был поражен сразу, второй удалось ликвидировать перекрестным огнем при попытке уйти от преследования. На следующий день в ходе патрулирования Виктор Дудин уничтожил еще один вражеский Су-27. Это потрясающая результативность российского истребителя, который четко и профессионально выполнял поставленные задачи.

Виктор Дудин стал первым летчиком, удостоенным звания Героя России в ходе СВО по денацификации и демилитаризации Украины.

По материалам портала «Герои спецоперации»