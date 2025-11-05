Кто такой Зохран Мамдани, первый мусульманин на посту мэра Нью-Йорка

4 ноября в Нью-Йорке прошли выборы мэра, на которых ожидаемо победил Зохран Мамдани. В свои 34 года он стал самым молодым главой этого города с 1892 года и первым мусульманином на данном посту.

Как прошли выборы мэра Нью-Йорка 4 ноября 2025 года

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

На выборах Мамдани одержал победу над своим однопартийцем-демократом Эндрю Куомо – бывшим губернатором штата Нью-Йорк с 2011 по 2021 годы. Любопытно, что с июня по ноябрь молодой политик победил своего более опытного оппонента дважды. Сначала он сделал это на праймериз Демократической партии 24 июня текущего года во втором туре, набрав 56,39% голосов против 43,61% у Куомо. Тогда этот результат стал сенсацией. А вот на самих выборах 4 ноября, в которых Куомо участвовал как независимый кандидат, Мамдани уже был фаворитом. На момент написания данного материала были обработаны только 91% бюллетеней, однако молодого политика, набравшего 50,4% голосов против 41,6% у Куомо, все уже объявили победителем (на выборах мэра Нью-Йорка второй тур не предусмотрен – побеждает кандидат, набравший относительное, а не абсолютное большинство голосов). Представитель правящей на федеральном уровне Республиканской партии Кёртис Силва получил всего 7,1% голосов.

Данные по явке пока не обнародованы, но считается, что она будет рекордной за несколько десятилетий. На это указывает статистика досрочного голосования, явка на котором оказалась более чем в пять раз выше, нежели на предыдущих выборах мэра Нью-Йорка в 2021 году. При этом самой активной возрастной группой на досрочном голосовании стали избиратели 25-34 лет, среди которых поддержка Мамдани (их ровесника) особенно сильна.

Кто такой Зохрана Мамдани: детство, образование, личная жизнь

Фото - © Wikipedia.org

Зохран Мамдани родился 18 октября 1991 года в африканской Уганде. Любопытно, что у него двойное гражданство – Уганды и США (последнее он приобрел только в 2018 году). При этом к коренным народам Черного континента Мамдани отношения не имеет: его родители принадлежали к довольно обширной индийской диаспоре в Юго-Восточной Африке. Любопытно, что отец будущего политика, Махмуд Мамдани, происходил из мусульман индийского штата Гуджарат, а мать, Мира Наир – из пенджабских индуистов.

Родители Зохрана – люди с мировыми именами. Отец – ученый-антрополог и политолог, профессор Колумбийского университета в США и одновременно ректор Международного университета Кампалы (столицы Уганды). Мать – кинорежиссер с наградами самых престижных кинофестивалей планеты (в частности, главным призом Венецианского фестиваля за фильм «Свадьба в сезон дождей»).

В пять лет Зохран вместе с родителями переехал в ЮАР, а еще через два года – в США. Семья обосновалась в Нью-Йорке, где будущий мэр рос в комфорте и достатке. Школу он окончил там же, а диплом бакалавра получил в престижном Боудин-колледже в штате Мэн (как и его отец, Мамдани изучал африканистику).

Поработав в жилищной сфере и попробовав себя в качестве хип-хоп-артиста, Зохран подался в политику и в 2020 году выиграл выборы в городское собрание Нью-Йорка, куда переизбирался дважды.

В 2021 году Мамдани через приложение для знакомств встретил свою будущую жену Раму Дуваджи. В декабре 2024 года они заключили исламский брак (никах), а спустя два месяца – официальный гражданский.

Помимо английского языка, Мамдани говорит на бенгальском, хинди, арабском и испанском.

Политические взгляды Зохрана Мамдани

Фото - © Wikipedia.org

Помимо Демократической партии, новый мэр Нью-Йорка (официально он вступит в должность 1 января 2026 года) состоит в организации «Демократические социалисты Америки» – самой большой социалистической организации США.

Мамдани выступает за увеличение налогов для богатых с целью улучшения качества жизни нуждающихся категорий населения. В одном из интервью он даже заявил, что Нью-Йорку «не нужны миллиардеры». Новый мэр активно продвигает идею массового строительства социального жилья и развития муниципального образования (для чего он намерен поднять налоги для престижных частных учебных заведений). Мамдани хочет запустить бесплатный городской транспорт и открыть муниципальные продуктовые магазины с более низкими ценами. К 2030 году новый мэр намерен добиться повышения минимальной зарплаты в городе до 30 долларов в час.

Мамдани активно выступает против депортации нелегальных иммигрантов и поддерживает права сексуальных меньшинств. Он также критикует Израиль за геноцид в Секторе Газа и считает израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху военным преступником – как, впрочем, и президента России Владимира Путина, и премьер-министра Индии Нарендру Моди (последнего – за его роль в антимусульманском Гуджаратском погроме еще в 2022 году).

Многие американские обозреватели полагают, что приход Мамдани к власти символизирует грядущее перерождение Демократической партии в более левую и радикальную политическую силу, что вкупе с такой же радикализацией электората республиканцев только усилит гражданский раскол в США и в перспективе может привести к новой гражданской войне.