Кто такая Камала Харрис: инициативы и политические взгляды нового кандидата в президенты США

В материале РИАМО рассказываем о том, как складывалась карьера Камалы Харрис, какие общественные инициативы она внедряла и каких политических взглядов придерживается новоиспеченный кандидат в президенты США.

Детство и ранние годы Камалы Харрис

Фото - © markleno dotcom/Flickr.com

Камала Харрис родилась 20 октября 1964 года в городе Окленд (штат Калифорния). Имя «Камала» в переводе с санскрита означает «лотос» или «та, кто обитает в лотосе», это слово считается тантрической характеристикой индуистской богини процветания Лакшми.

Мать Камалы Шьямала Гопалан родом из Индии. В возрасте 19 лет она переехала в Соединенные Штаты, чтобы окончить аспирантуру по эндрокринологии. Отец – Дональд Харрис – имеет афро-ямайское происхождение. Он перебрался в США из Британской Ямайки в 1961 году для обучения в аспирантуре Калифорнийского университета в Беркли. На протяжении всей жизни мать Камалы Харрис вела успешную работу по изучению и предотвращению рака молочной железы, отец стал первым чернокожим ученым, получившим должность на экономическом факультете в Стэнфордском университете.

Сама Камала в детстве посещала «школу для белых» в рамках десегрегации и, по ее словам, была очень свободолюбивой девочкой. По воспоминаниям Харрис, когда мать спрашивала ее: «Чего ты хочешь?» – маленькая Камала отвечала «Свободу!». Впрочем, эта история практически дословно повторяет сюжет, рассказанный Мартином Лютером Кингом в одном из интервью в 1965 году, когда некая девочка дошкольного возраста требовала «Свободу!» на одной из демонстраций.

Во время учебы в старших классах школы Камала впервые задумалась о своем призвании и решила выбрать прокурорскую деятельность, чтобы «делать мир лучше».

Окончив школу, Харрис отучилась в Говардском университете, известном как «университет для черных», а затем поступила в юридический колледж Гастингс Калифорнийского университета в Сан-Франциско, где студенты были преимущественно белыми. В Гастингсе она возглавила Ассоциацию чернокожих студентов-юристов и активно представляла интересы темнокожих перед администрацией колледжа.

Прокурорская карьера Камалы Харрис

Фото - © Gage Skidmore/Flickr.com

После окончания учебы юридическая карьера Камалы Харрис развивалась стремительно. Она начала трудовую деятельность в 1990 году в офисе окружного прокурора округа Аламеда, затем перешла в офис окружного прокурора Сан-Франциско, а уже в 2003 году в результате выборов «сместила» своего начальника и сама стала окружным прокурором Сан-Франциско. В 2010 году Камала Харрис была назначена генеральным прокурором Калифорнии, в 2014 году ее переизбрали на эту должность.

За время своей прокурорской работы Камала Харрис прославилась различными инициативами, часть которых была одобрена общественностью, а часть – вызвала протесты.

Инициативы и убеждения

Фото - © Gage Skidmore/Flickr.com

Камала Харрис – активный борец со смертной казнью. Она неоднократно утверждала, что пожизненное заключение без права досрочного освобождения является более экономически эффективным наказанием, чем смертная казнь. По ее подсчетам, полученная в результате отмены смертной казни экономия средств могла бы оплатить работу тысячи дополнительных полицейских только в Сан-Франциско. В ряде случаев требование Камалы заменить казнь пожизненным заключением вызывало бурные общественные протесты.

В 2008 году Харрис организовала кампанию по выявлению детей-прогульщиков и наказанию родителей, которые допустили отсутствие детей в школе. По мнению Харрис, именно прогулы становятся спусковым крючком для множества преступлений, так как дети игнорируют дисциплину и обучение, занимаясь вместо этого противоправной деятельностью. По данным, собранным ее командой, именно школьники-недоучки впоследствии составляют основной контингент тюрем, и с этим явлением нужно бороться.

Камала Харрис была неоднократно осуждена общественностью за игнорирование случаев применения оружия полицейскими. За шесть лет, пока Харрис была генеральным прокурором, полицейские застрелили в Сан-Франциско 18 человек. Жители города организовывали выступления с требованием привлечь стражей порядка к ответственности, однако Харрис придерживалась политики невмешательства.

Камала Харрис – противница запрета однополых браков.

Также она организовала программу «Возвращение на верный путь» для тех, кто впервые совершил ненасильственное преступление. Программа предусматривала отработку до 220 часов общественных работ, получение диплома, эквивалентного средней школе, сохранение постоянной работы и прохождение тестов на наркотики. В результате преступники, прошедшие программу, в пять раз реже возвращались в тюрьмы.

Политическая карьера Камалы Харрис

Фото - © GPA Photo Archive/Flickr.com

В 2016 году Харрис стала первым в истории сенатором индо-американского происхождения в Калифорнии, а в 2019-м уже баллотировалась на пост президента США. Впрочем, праймериз показали, что шансов у Камалы Харрис очень немного, так что она сняла свою кандидатуру.

Летом 2020 года Харрис стала первой чернокожей женщиной, номинированной на пост вице-президента США, а уже в январе 2021 года оказалась первой женщиной, получившей эту должность.

Как вице-президент Камала Харрис неоднократно декларировала всестороннюю поддержку Киеву, она представляла США на первом украинском мирном саммите в Швейцарии и неоднократно встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В марте 2024 года Харрис негативно высказалась о действиях Израиля в противостоянии с ХАМАС. Она заявила, что, «учитывая огромные масштабы страданий в Газе, необходимо немедленно прекратить огонь, по крайней мере, на следующие шесть недель. Это позволит освободить заложников и получить значительную помощь».

21 июля 2024 года Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США, объяснив это интересами партии, и предложил в качестве альтернативного кандидата Камалу Харрис. 23 июля стало известно, что Харрис набрала достаточно голосов делегатов для утверждения ее кандидатуры на пост президента США от Демократической партии.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае избрания Харрис станет первой женщиной и первым президентом Соединенных Штатов азиатского происхождения, а также вторым президентом-афроамериканцем после Барака Обамы.