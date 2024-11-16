Кожа да кости: врач‑психиатр о лечении нервной анорексии

С 2005 года каждое 16 ноября во всем мире отмечается Международный день борьбы с анорексией, что в дословном переводе с греческого и в общемедицинском значении означает «отсутствие аппетита», которое может сопровождать многие болезни. Однако есть особый вид анорексии — anorexia nervosa, то есть нервная анорексия, а в советских учебниках ее обозначали нервно-психической. В материале РИАМО вместе с главным врачом, врачом-наркологом и психиатром Василием Шуровым разбираемся, почему так важно знать об этом заболевании и какие есть способы вернуться к полноценной жизни.

— Что такое нервная анорексия?

— Это психическое расстройство, относящееся к группе ограничительных расстройств пищевого поведения, когда пациентом преднамеренно снижается масса тела до критической, и он прикладывает очень большие усилия для удержания этого веса. Фактически он отказывается от приема пищи. Чаще всего анорексия встречается у девушек. По сравнению с женщинами мужчины страдают этим заболеванием гораздо реже: на 10 женщин с анорексией приходится 1 мужчина.

Это достаточно распространенное заболевание. По некоторым данным, 10% населения ставился этот диагноз.

— Каковы причины развития анорексии?

О точных причинах не знает никто. Считается, что имеют значение генетические факторы, то есть прослеживается определенное наследование. Еще один фактор — биологический, проявляющийся в нарушении регулирующих пищевое поведение нейромедиаторов, то есть серотонина, дофамина, норадреналина.

Сказываются и семейные факторы: когда человек растет в семье, где тоже есть люди с расстройствами пищевого поведения. Могут быть личностные особенности: тревожно-мнительный, обсессивный тип личности, проблемы с самооценкой.

Если говорить о базовых симптомах, то это дисморфофобия — недовольство своим телом, даже при отсутствии каких-то существенных значимых дефектов. Конечно же, играют роль и культуральные факторы, потому что введена мода на анорексию западными модельерами. Это так называемый героиновый шик, когда от девушек добивались запредельной худобы, чтобы они выглядели как унисекс-модели и нельзя было бы определить их половую принадлежность.

— Какие есть стадии у нервной анорексии? Какая из них считается необратимой, когда ничего уже нельзя сделать?

— У нервной анорексии несколько стадий. Первая — это дисморфофобия, когда у человека подавленное настроение, тревога. Он все время рассматривает себя в зеркале, собирает информацию о разных диетах, начинается ограничительное поведение.

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Далее наступает уже сама анорексия. Критерий этой стадии — индекс массы тела ниже 17,5, заметная для окружающих потеря веса. За очень короткий период времени вес уходит на 20-30%.

Финальная стадия называется «кахексия». В это время происходят необратимые изменения в органах. К этой стадии пациент идет год, два, три — все индивидуально. Человек практически совсем ничего не ест. Снижение массы тела достигает 50%. Пропадает менструация, нарушается работа сердца за счет электролитных изменений. Как правило, это уже приводит к смерти. Не стоит забывать, что смертность от нервной анорексии достигает 12%, это страшное заболевание.

— Какой врач лечит анорексию? Обязательна ли при этом госпитализация? Как проходит лечение?

— Все заболевания, которые имеют отношение к психиатрии — а нервная анорексия как раз и относится к ней — лечатся строго психиатром. Он ставит и диагноз, и назначает лечение. Можно лечиться амбулаторно, когда нет выраженного дефицита массы тела и нарушения работы внутренних органов. Но если индекс массы тела ниже 17,5, есть угроза для жизни, то здесь требуется уже госпитализация, подбор достаточно серьезных психотропных препаратов, а также работа в рамках психотерапии, в модели когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). КПТ, пожалуй, самая достоверная и часто используемая психотерапевтическая парадигма с нормальным количеством исследований в рамках доказательной медицины.

Кстати, стоит понимать, что девушки, страдающие от анорексии, часто объединяются, сидят на специальных форумах, поддерживают друг друга и тем самым индуцируют друг у друга анорексичное поведение. Поэтому важен контроль.

— Может ли анорексия пройти самостоятельно? На что родственникам стоит обратить внимание, чтобы успеть купировать болезнь, не дав ей развиться до последней стадии?

— Анорексия может и правда пройти самостоятельно, часть случаев действительно проходит мимо психиатров.

Родственники должны обратить внимание на резкое критическое снижение массы тела. Причем девушки очень мастерски маскируются, например, могут уходить есть в комнате, а сами выкидывают еду. Берут большие порции салата и жуют по одному листику. В общем, всегда будет бросаться истощение, отсутствие энергии. Человек не может выполнять свои привычные обязанности, ходить в школу, делать физические упражнения.

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Хотя у некоторых пациентов с анорексией есть так называемое наказательное поведение: когда они съедают якобы что-то лишнее, то взамен должны пройти 10 тысяч шагов, 2 часа делать упражнения. Анорексия — это всегда жесткое ограничительное поведение, а вследствие этого и нарастание стресса. При стрессе же человек срывается, что-то съедает и снова берется за упражнения. За любые калории человек себя наказывает. Диета ужесточается, добавляются дополнительные нагрузки, стресс становится еще сильнее — и так по кругу.

— Существуют ли методы профилактики анорексии? Как предупредить болезнь у подростка?

— Методы профилактики должны быть направлены на психическое здоровье, нужно прекратить культивировать вечную молодость, запредельную худобу. Вовремя стоит обращаться к психологам и психотерапевтам, вовремя решать свои внутриличностные проблемы, работать с дисморфофобией, неприятием своего тела. Дисморфофобия вообще очень часто встречается у подростков, особенно в период пубертатного кризиса.

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Очень важен внутрисемейный климат. Часто все-таки у пациентов бывает тяжелая психоэмоциональная атмосфера в семье: могут быть какие-либо зависимости у родителей, психические заболевания. Часто именно это дополнительно провоцирует расстройство пищевого поведения у подростков.

— Анорексию можно вылечить навсегда или она рано или поздно все равно вернется?

— Да, бывает, когда нервная анорексия возвращается, такое встречается действительно. При рецедивирующем течении болезни заново назначается терапия. Но, как правило, в моей практике, если удается вывести человека в ремиссию, то это проходит безвозвратно. Это мы говорим о ранней анорексии, то есть с 12 до примерно 24 лет. Однако бывает и поздняя анорексия, которая случается у пациентов старше 30. Здесь уже часто возникают определенные проблемы в лечении. Но, повторюсь, если все-таки удается качественно купировать болезнь, подобрать правильную терапию, то анорексия не возвращается.

— Что будет, если анорексию вообще не лечить?

Если не лечить, то, к сожалению, можно войти в те 12% случаев летального исхода. Начинаются серьезные нарушения работы внутренних органов, эндокринный дисбаланс, со сбоями работает сердечно-сосудистая система. Если говорить о юных пациентах 12 лет, то в это время происходит бурное развитие нервной системы, а организм из-за анорексии не получает нужные ему нутриенты, отсюда — снижение интеллектуальных способностей, нарушение физического развития.

Со временем начинаются проблемы с костями, остеопороз, выпадают зубы, становятся очень плохими волосы, в целом плохо функционируют все органы и системы. Ну и, конечно, мы должны понимать, что в любой момент человек может погибнуть от истощения. Это самое страшное осложнение, когда цветущий молодой организм превращается в скелет и гибнет в достаточно страшных мучениях.