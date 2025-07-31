Князь Трубецкой: потомок аристократов и популяризатор российской культуры

30 июля 2025 года на 79-м году жизни скончался князь Александр Трубецкой, потомок аристократических родов Трубецких и Голицыных. В материале РИАМО рассказываем о том, чем запомнились современникам сам князь и его знаменитые предки.

История жизни князя Александра Трубецкого

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Князь Александр Александрович Трубецкой родился в 1947 году в Париже. По материнской линии он происходил из рода Голицыных, по отцовской – из рода Трубецких.

Отец мальчика, Александр Евгеньевич, был офицером в Императорской Гвардии и в первую мировую войну воевал против Германии и Австрии. В 1917 году в Москве принимал участие в сражении против большевиков, в 1918-м участвовал в попытке спасти царскую семью, но после поражения армий Деникина и Врангеля был вынужден эмигрировать во Францию.

Мать князя, Александра Михайловна Голицына, внучка генерал-губернатора Москвы. После революции она осталась в России, вышла замуж и родила двоих детей, но была выслана за границу в 1931 году после расстрела первого мужа в Соловецком лагере.

Родители Александра Александровича познакомились в Париже, однако сына воспитывали с уважением и любовью к русской культуре и истории. Родители нередко говорили мальчику: «Твоя родина — Франция, ведь она нас приняла, но твое Отечество – Россия. Твоя фамилия принадлежит истории России, но каждый из нас должен в свою очередь заслужить своим поведением носить это имя».

Юный Саша учился во французской и русской школах, после получения среднего образования поступил во французскую армию и отслужил 16 месяцев в элитном егерском батальоне.

Основное образование Александр Трубецкой получил в сфере промышленности, обеспечивал экспортные поставки в области судостроения, природных ресурсов, а также сельского, лесного и винодельного хозяйства. Был активным участником Всемирного координационного совета российских соотечественников и говорил в интервью: «Главная цель для меня, как и для всего КС, — всегда напоминать нашим соотечественникам, что мы принадлежим Русскому миру. Это и честь, и патриотическая обязанность».

В последние годы Александр Трубецкой работал над созданием музея Трубецких-Голицыных и писал книгу об истории своего рода.

24 июля 2025 года Александра Александровича госпитализировали в московскую клинику из-за проблем с дыханием после перенесенной пневмонии. Его состояние удалось стабилизировать, однако затем здоровье князя начало стремительно ухудшаться, и он скончался 30 июля. У Александра Трубецкого осталось четверо детей и семь внуков. Двое из его сыновей живут в России.

Чем известны фамилии Трубецких и Голицыных

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Род Трубецких (Трубчевских) берет начало от внука великого князя литовского Гедимина, Дмитрия Ольгердовича. Дмитрий Ольгердович управлял Брянским, Стародубским и Трубчевским княжествами, был участником Куликовской битвы и погиб в 1399 году в битве на Ворскле вместе с сыном Иваном. После его гибели тремя доставшимися в наследство княжествами правил второй сын, удельный князь Михаил Дмитриевич.

Все современные потомки Трубецких происходят от Юрия Юрьевича Трубецкого (1668–1739), который был потомком Трубецких по отцовской линии и Голицыных – по материнской.

Голицыны – один из самых многочисленных княжеских родов России – происходит от великого князя литовского Гедимина. Внук Гедимина, князь звенигородский Патрикей, прибыл в Москву в 1408 году и поступил на службу к великому князю Василию Дмитриевичу.

По одной из исторических версий, сын Патрикея Юрий взял в жены дочь великого князя Марию, таким образом Голицыны породнились с потомками Дмитрия Донского. Впрочем, ряд исследователей полагает, что в родословные записи вкралась ошибка и Юрий Патрикеевич был женат на другой княжне, имя которой осталось неизвестным.

И Трубецкие, и Голицыны на протяжении нескольких столетий являлись одними из самых ярких представителей дворянских родов Руси и Российской империи. В роду Трубецких, например, был знаменитый декабрист Сергей Петрович Трубецкой. Один из представителей рода, Иван Бецкой (незаконнорожденные дети дворян получали «усеченные» фамилии) был личным секретарем императрицы Екатерины II, при этом существует гипотеза, что Иван Бецкой был биологическим отцом Екатерины Великой.

Среди Голицыных также встречались люди с совершенно разными судьбами. Один из дворян, например, был официальным шутом императрицы Анны Иоанновны, другой – покровителем Людвига ван Бетховена, еще один Голицын был главным виноделом Удельных имений Крыма и Кавказа. Большинство представителей фамилии занимали высокие чины при дворе или в армии, от стольника до военного губернатора.