Кит Келлог: что известно о спецпосланнике США по Украине и России

В материале РИАМО рассказываем о военной карьере генерала Кита Келлога, а также о его политической позиции в отношении России.

27 ноября 2024 года стало известно, что Дональд Трамп назначил 80-летнего отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога на должность спецпосланника США по Украине и России.

Военная карьера Кита Келлога

Фото - © Scott Davis/Wikipedia.org

Кит Келлог родился в 1944 году в многодетной семье, после окончания средней школы учился в Университете Санта-Клары, откуда был призван армию – в Корпус подготовки офицеров запаса. В начале 60-х Келлог получил степень магистра в области международных отношений в Университете Канзаса, далее продолжил образование в Военном колледже армии США, где изучал дипломатию и получал управленческие навыки. Во время войны во Вьетнаме был руководителем групп спецназа, во время операции «Буря в пустыне» командовал штабом воздушно-десантной дивизии. Ушел в отставку в 2003 году в звании генерал-лейтенанта.

Гражданская и политическая карьера Кита Келлога

Фото - © REUTERS на YouTube/скриншот

После выхода на пенсию Кит Келлог работал советником отдела внутренней безопасности IT-корпорации Oracle и нескольких других крупных концернов. В 2016 году был назначен советником по внешней политике кандидата в президенты Дональда Трампа. В 2017-2018 годах, во время первого президентства Трампа, Келлог был исполнительным секретарем и начальником штаба Совета национальной безопасности Белого дома. С 2018 по 2020 год занимал должность советника по нацбезопасности вице-президента Майкла Пенса.

Позиция Кита Келлога по украинскому конфликту

Фото - © REUTERS на YouTube/скриншот

В 2022 году Кит Келлог призывал дать Украине шанс победить, так как это, по его мнению, могло бы «перезагрузить» весь мир. Однако два года СВО заставили его поменять точку зрения и начать разработку нового плана разрешения конфликта.

В исследовании, которое опубликовали Кит Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Флейтц, заявлено: «Для завершения российско-украинской войны потребуется сильное руководство, ориентированное на Америку, которое сможет заключить мирное соглашение и немедленно положить конец военным действиям между двумя враждующими сторонами».

Также в документе говорится, что «в интересах Америки было поддерживать мир с Путиным, а не провоцировать и отчуждать его попытками содействовать членству Украины в НАТО. Не имело смысла даже намекать на поддержку возможного членства Украины в НАТО». Предложения США отложить вступление Украины в НАТО на десятилетие могло бы быть достаточно, чтобы убедить Путина отменить вторжение, упоминается в исследовании.

В чем состоит план Кита Келлога по конфликту на Украине

Фото - © REUTERS на YouTube/скриншот

План урегулирования конфликта между Россией и Украиной Кит Келлог представил Трампу в июне 2024 года. Инициатива Келлога предусматривает продолжение военной помощи Украине при условии ее участия в мирных переговорах с Россией. При этом, если российская сторона будет уклоняться от переговоров, военная поддержка Украины будет усилена. Также план Келлога предусматривает замораживание линий соприкосновения на их основных позициях.

В августе 2024 года Келлог заявил, что «противостояние точно не закончится военной победой, оно может закончиться только переговорами, и обе стороны конфликта знают об этом».

В ноябре 2024 отставной генерал в очередной раз рассказал журналистам, что видит решение проблемы в личных договоренностях между лидерами стран.

«У вас всегда есть более сильные варианты, такие как санкции или грубая сила, но это не то, что стоит выбирать в первую очередь» Кит Келлог

При этом отставной генерал уверен, что интересы Америки нужно соблюдать в первую очередь, а вопрос о членстве Украины в НАТО следует отложить на неопределенный срок.