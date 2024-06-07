Как тренер по дзюдо стал сенатором и губернатором: жизнь и карьера Андрея Турчака

В начале июня 2024 года стало известно, что второй человек в Совете Федерации и партии «Единая Россия» Андрей Турчак покидает верхнюю палату парламента и отправляется руководить республикой Алтай. В свете предшествующей карьеры политика это назначение стало неожиданным и было воспринято аналитиками как «понижение» его статуса – при этом назвать причины такой перемены никто не смог.

Ленинградское детство и работа в компаниях отца

Фото - © РИА Новости

Андрей Анатольевич Турчак родился в Ленинграде 20 декабря 1975 года. Его отец, Анатолий Александрович Турчак, всю жизнь проработал на одном предприятии – научно-производственном объединении «Ленинец» в Северной столице. Оно занималось производством радиоэлектроники, в том числе для военных нужд.

В 1985 году Анатолий Турчак стал генеральным директором объединения, а затем, уже в 90-е, после длительного процесса приватизации – единственным собственником одноименной холдинговой компании. Таким образом, Андрей и его младший брат Борис росли наследниками внушительной бизнес-империи.

Еще в детстве будущий политик начал заниматься дзюдо и уже с 16 лет стал преподавателем этого вида спорта в ДЮСШ «Космонавт» (школа также входила в холдинг отца). Кроме того, в 1998 году Андрей Турчак закончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) по специальности «экономист-менеджер-исследователь».

Образование, очевидно, было выбрано с целью подготовить молодого человека к участию в отцовском бизнесе. К моменту получения диплома Андрей Турчак уже был активно вовлечен в дела «Ленинца»: так, в 20 лет он стал генеральным директором одной из дочерних компаний. C первой половины нулевых будущий сенатор уже занимал директорские должности в головном предприятии, а также вошел в его совет директоров.

Начало политической карьеры Турчака. Совет Федерации

Фото - © Сайт президента России

В 2005 году Турчак решил сменить область приложения усилий и вместо бизнес-карьеры начать политическую. В августе того года он вступил в «Единую Россию», где поначалу занимался развитием молодежного партийного движения «Молодая гвардия», но быстро включился и во «взрослую» политику, нацелившись в члены Совета Федерации.

Стать сенатором амбициозному новичку удалось не сразу: получить голоса собрания депутатов Ненецкого автономного округа в 2006 году Турчак не смог, и в следующем, 2007-м, году решил избраться уже в депутаты Псковского областного собрания по списку «Единой России». Эта попытка завершилась успехом: став обладателем депутатского мандата в марте, уже в июле Турчак был избран членом Совета Федерации от представительного органа Псковской области.

Андрей Турчак – губернатор Псковской области

Фото - © Сайт президента России

Первое пребывание молодого политика в парламенте оказалось недолгим: уже через полтора года указом президента Дмитрия Медведева он был назначен врио губернатора Псковской области, после чего утвержден в должности областным собранием депутатов. На тот момент Турчаку исполнилось всего 33 года, что делало его одним из самых молодых глав регионов в истории РФ.

В 2014 году Турчак сохранил за собой должность губернатора, но уже на выборах, где он победил в первом туре с внушительным результатом 78,36% голосов. Правда, явка избирателей была не слишком высокой – всего 37,90%.

Особыми достижениями за почти девять лет нахождения у руля региона Турчак не отметился, но, справедливости ради, и область ему досталась одна из беднейших в России.

За период своего губернаторства политик получил дополнительное образование, с отличием окончив Дипломатическую академию МИД России по специальности «международные отношения».

Возвращение в Совет Федерации и карьера в «Единой России»

Фото - © Сайт президента России

Свой второй срок на посту губернатора Турчак отработал не полностью – 12 октября 2017 года указом президента он был досрочно освобожден от должности по собственному желанию. Сделано это было ради возвращения в Совет Федерации, но не только: политику также предложили стать вторым человеком в «Единой России», заняв должность секретаря генерального совета партии. Это произошло в один день с его отставкой, а 30 октября он вернулся и в федеральный парламент.

В Совете Федерации Турчак тоже пошел на повышение, став заместителем председателя палаты Валентины Матвиенко. Через три года, в сентябре 2020-го, политик был назначен уже первым зампредом, то есть вторым по значимости сенатором.

Деятельность Турчака в период СВО

Фото - © РИА Новости

После начала СВО Турчак стал одним из самых активных представителей российской власти в вопросах поддержки участников спецоперации, а также жителей тех регионов Украины, которые перешли под контроль РФ. Он неоднократно посещал бывшие украинские населенные пункты с гуманитарными миссиями. В частности, широко распространилось видео его визита в город Купянск Харьковской области летом 2022 года, на котором он неоднократно произнес: «Россия здесь навсегда». Причиной популярности ролика стало то, что Турчак, увы, ошибся: спустя два месяца этот населенный пункт вернулся под контроль ВСУ.

С 20 декабря 2022 года парламентарий встал во главе рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей. Его активная и плодотворная деятельность по данным вопросам была неоднократно отмечена популярными патриотическими блогерами и военкорами.

После начала СВО Турчак одним из первых представителей российской власти попал под санкции ЕС. В «Официальном журнале Европейского союза» отмечались такие «прегрешения» вице-спикера Совета Федерации, как публичные заявления о невозможности решить проблему Донбасса путем переговоров с украинской властью, а также посещение прифронтового пункта мобилизации в ДНР с целью лично поздравить военнослужащих с Днем защитника Отечества.

Скандал с избиением Олега Кашина

Фото - © Сайт президента России

В 2010 году, еще будучи губернатором Псковской области, Турчак угодил в громкий скандал, связанный с нападением на известного журналиста Олега Кашина в Москве, в результате которого последний был жестоко избит и чудом остался жив.

Нападению предшествовал грубый эпитет, который Кашин употребил по отношению к Турчаку в «Живом журнале», и своеобразный «ультиматум», предъявленный псковским губернатором в комментариях к записи, в котором он потребовал от журналиста извиниться в течение суток (чего тот в итоге не сделал).

Позже Кашин обнародовал данные следствия о том, что напавшие на него люди были сотрудниками службы охраны одного из заводов, входящих в принадлежащий Турчакам холдинг «Ленинец», а жена одного из обвиняемых даже заявила в интервью «Коммерсанту», что псковский губернатор лично давал указание избить Кашина. Несмотря на громкий скандал, обвинения Турчаку предъявлены не были.

Семья Андрея Турчака

Фото - © РИА Новости

Со своей будущей женой Кирой (в девичестве – Петроченко), будущий губернатор познакомился еще в детстве – они вместе занимались спортом. Романтические отношения начались позже, а поженились Андрей и Кира в 1995 году. У них родились четверо детей: Анатолий (в 1996 году), Ольга (в 1998-м), София (в 2002-м) и Филипп (в 2009-м).