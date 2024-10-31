Игорь Плетнев: «Каждый магазин "Около" – это совместное творчество предпринимателя и крупнейшей розничной компании»

В минувшую среду в Люберцах открылся 700-й магазин под брендом «Около», который одновременно стал 55-м магазином такого формата в Московской области. Журналисты РИАМО побывали на открытии и узнали все об уникальных предложениях сети «Около», фермерских продуктах из регионов и возможностях магазинов малого формата.

Маленькие и независимые

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Управляющий директор «Около» Игорь Плетнев отмечает, что проект создан специально для небольших независимых магазинов малого формата. В частности, в Люберцах магазин разместился на 100 квадратных метрах и при этом в нем есть 2700 наименований продуктов и бытовых товаров, включая продукцию из Башкортостана.

«Это как раз и является одной из уникальных черт нашей сети – наличие продукции от производителей и фермеров из других регионов. Именно в Башкортостане мы начали развивать франшизу, и именно в этом 55-м магазине в Московской области впервые предлагаем ассортимент продукции из этой республики, который пользуется спросом», – отмечает Плетнев.

При этом всегда возникает вопрос: «Как маленькие магазины могут конкурировать с гипермаркетами и сетевыми гигантами?» Игорь Плетнев говорит, что как раз уникальность и гибкость, умение быстро перестраиваться и возможность быть ближе к покупателю помогает небольшим торговым площадкам не просто выживать, а успешно конкурировать.

«Мы проанализировали данные по 17 нашим магазинам, которые проработали больше 10 месяцев в Московском регионе, посмотрели, что они продают. И вывод такой: при среднем ассортименте в магазинах 2500-2700 товаров совокупно было продано 28 тысяч разных товаров. При этом 50-60% ассортимента были похожими, а остальные 40-50% различались», – говорит управляющий директор.

Как раз это отличает небольшие магазины и делает их конкурентоспособными – крупные сети не могут так быстро подстраиваться под нужды конкретного покупателя, у таких маленьких магазинов больше шансов конкурировать, они более гибкие.

«Фишка в том, что в маленьком магазине у дома житель может купить товар из федеральной сети и найти что-то уникальное, и то, что нужно конкретно ему» Игорь Плетнев Управляющий директор «Около»

Уникальный ассортимент и лояльность к покупателю

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Сеть магазинов у дома «Около» своей «изюминкой» делает не только уникальный ассортимент, но и программу лояльности. К слову, в сети можно накапливать баллы федерального ритейлера Х5, которые можно потом тратить в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток», а в следующем году в магазинах «Около» эти баллы можно будет и тратить. Для этого не нужно никаких дополнительных действий, достаточно уже имеющихся карт и аккаунтов в сети Х5.

Кроме того, в магазине размещен QR-код со ссылкой на телеграм-канал, где жители могут оставлять свои рекомендации и пожелания по ассортименту. Так магазин становится полностью клиентоориентированным.

«Ко всем удобствам и программам добавляются сервис 5Post, позволяющий прямо на кассе получать заказы из интернет-магазинов, и кофе за 49 рублей, для приготовления которого используются только качественные зерна и натуральное молоко. Для него рядом установлен холодильник, поддерживающий оптимальную температуру», – делится Игорь Плетнев.

Он добавляет, что за ассортимент товаров голосует сам покупатель, и он тоже становится своего рода партнером.

Удобные и понятные условия для партнеров

Фото - © Сергей Дружинин Фото - © Сергей Дружинин Фото - © Сергей Дружинин

Удобство небольших магазинов оценили и предприниматели, те, кто становятся партнерами сети. Конкретный магазин в Люберцах открыла предприниматель Марина Шегеда. Среди множества предложений ее выбор пал именно на сеть «Около».

«Здесь меня полностью все устроило. Они настоящие волшебники, во всем помогли, поддержали на каждом этапе – от оформления и оценки магазина до сегодняшнего дня открытия. Это просто потрясающие условия для бизнеса. Мы планируем открытие еще минимум двух таких магазинов», – говорит владелец точки «Около».

Стать франчайзи действительно очень просто. Достаточно скачать приложение MAY24 (цифровая платформа Х5, ред.) и подать заявку. Дальше начинается работа со специалистами федерального ритейлера, а сами предприниматели получают доступ к дополнительным возможностям X5, таким как цифровая площадка MAY24, платформа X5 Media с ее рекламными instore-инструментами и сервис 5Post. В ближайшем будущем процесс вовсе сделают полностью автоматизированным, но даже сейчас с момента решения об открытии магазина до его запуска проходит не больше двух месяцев.

«Магазины “Около” в Московской области и республике Башкортостан открываются по модели прямой франшизы, в остальных регионах – по модели мастер-франшизы. В первом случае Х5 осуществляет прямые поставки до магазинов-партнеров, во втором – функцию доставки товаров выполняют наши региональные партнеры – мастер-франчайзи. Такими партнерами могут быть дистрибьюторы, местные торговые сети, а также торговые дома и производители продуктов питания», – уточняет Плетнев.

При этом один партнер может иметь и одну точку, и 10, никаких ограничений нет. К тому же, как раз разнообразие продукции помогает обеспечивать платформа MAY24, на которой у владельцев магазинов есть возможность заказать товары не только у поставщиков Х5, но и у 200 внешних поставщиков, в том числе и фермеров. Все зависит от конкретного запроса.

«Наша франшиза – это большие возможности для малого бизнеса, когда для небольшого магазина становятся доступны возможности крупной торговой сети», – говорит управляющий директор «Около».

Развитие франшизы «Около» и ближайшие цели

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Франшиза развивается довольно быстрыми темпами. Сеть уже присутствует в 17 регионах России – в республиках Адыгея, Башкортостан, Карелия, в Краснодарском крае, Архангельской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Самарской, Тверской областях, Москве и Подмосковье. В планах расширить присутствие до 30 регионов, а число магазинов увеличить до трех тысяч. В Московской области, в частности, планируется открытие 500 магазинов в следующем году.

По словам Игоря Плетнева, сейчас есть очень большой спрос на новые подключения. Причем запросы поступают и из новых районов, и из давно обжитых. Многие владельцы маленьких магазинов видят перспективы в сети «Около» и меняют свой формат, выбирая франшизу.