И снова сексуальный скандал: Жерара Депардье обвиняют в домогательствах и насилии

Первые обвинения Жерара Депардье в сексуальных домогательствах

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В 2018 году, летом, в отношении актера было написано заявление об изнасиловании. Жертва решила остаться анонимной, но заявила, что Депардье дважды принудил ее к интимной связи. Кроме того, было известно, что потерпевшая – дочь одного из близких знакомых актера. Никто из окружения Депардье не верил в это, однако расследование по обвинению началось сразу же. После многочисленных допросов и проверок дело закрыли.

Однако ситуация затихла ненадолго. В 2020 году жертва вновь заявила о себе, теперь уже подав гражданский иск, и дело снова открыли. Более того, в этот раз жертва решила отказаться от анонимности и назвала свое имя. Ею оказалась молодая актриса Шарлотт Арнольд. Но и в этот раз расследование ни к чему не привело.

В 2023 году на Жерара Депардье посыпались новые обвинения. Уже 13 девушек подтвердили, что актер домогался их на съемочных площадках. Все обвинения связаны с 11 фильмами и сериалами, над которыми работал Депардье в период с 2004 по 2022 год. Сам Депардье все отрицал, а прокуратура Франции не предъявила ему никаких новых обвинений.

В конце 2023 года во Франции показывали документальный фильм «Депардье: падение людоеда», в котором актера открыто обвиняли в домогательствах. В фильме показано путешествие актера в Северную Корею на 70-летие страны. Актер знал, что его снимают, тем не менее позволял себе делать неприемлемые комплименты женщинам, комментировать их внешность и домогаться переводчицы. После выхода документалки французская государственная телекомпания France Televisions перестала показывать фильмы с участием актера.

В то время за актера заступились около 50 деятелей культуры из Франции, включая Пьера Ришара и жену Николя Саркози – Карлу Бруни. В коллективном письме они потребовали не подвергать Жерара культуре отмены и учитывать презумпцию невиновности.

Год спустя, в апреле 2024, актера вновь задержали и доставили на допрос. Его опрашивали в течение нескольких часов по поводу обвинений в домогательствах. Все обвинения он категорически отрицал.

Новые обвинения в сексуальном насилии и суд над Депардье

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В марте 2025 года состоялся суд над Депардье по делу о сексуальном насилии. Изначально суд должен был состояться 28 октября 2024 года, однако из-за состояния здоровья актера его пришлось перенести.

Актера в этот раз обвиняют в сексуальном насилии над двумя женщинами во время съемок фильма «Зеленые ставни», которое якобы имело место в 2021 году. В феврале 2024 года с обвинениями выступила 53-летняя женщина по имени Амели, она работала художником-постановщиком. Она рассказала, что сначала Депардье делал ей резкие замечания во время съемок в Париже 10 сентября 2021 года. Через какое-то время он якобы жестко «схватил ее» и «трогал ее талию, живот и грудь». Депардье, по словам женщины, прервали его охранники.

Также обвинения против актера выносит и 33-летняя ассистентка режиссера Сара. Она заявляет, что он не раз касался ее ягодиц и позволял себе другие возмутительные действия, сопровождая это всякого рода уничижительными и женоненавистническими замечаниями.

Адвокат звезды Жереми Ассу сразу же потребовал прекратить разбирательство, вызвав гнев истцов. После первого дня слушаний он заявил, что многим свидетелям защиты не дали высказаться. По его словам, эти люди могут сообщить необходимые сведения для установления истины, но им не дали высказаться. «Правда на нашей стороне. Жерар Депардье никого не домогался», – заявил Ассу.

Сам же Депардье на суде 25 марта отрицал все выдвинутые обвинения, а также заявил, что его поведение воспринимают как хамское из-за его «русской натуры» и пьянства. «Мне всегда говорили, что у меня русская натура, — сказал он. — Не знаю, из-за пьянства или вульгарности».

Биография и карьера Жерара Депардье

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Жерар Депардье родился в декабре 1948 года в городе Шатуру во Франции в бедной семье. Детство будущего актера было незавидным: семья страдала от недостатка финансов, а после рождения Депардье его отец начал пить и пропивал последние деньги. Родители вообще были довольно суровы к своим детям (у Жерара Депардье есть еще три брата и две сестры), из-за чего Депардье начал заикаться, стал молчаливым. Учился, впрочем, в первых классах он неплохо, но потом запустил занятия, даже оставался на второй год.

В 1962 году он получил документы о неполном среднем образовании и с облегчением покинул стены школы. Сразу же он устроился на свою первую работу – в типографию. Одновременно с этим он попал в плохую компанию, которая занималась воровством и другими неприглядными делами. Однажды Депардье «попался» и был отправлен в тюрьму на три недели.

Жизнь шла своим чередом, пока в какой-то момент друг не позвал Депардье в Париж, где занимался на курсах актерского мастерства. Именно там Жерара, рослого и привлекательного молодого парня, заметил один из эксцентричных преподавателей и попросил француза показать пантомиму. В результате преподаватель был так впечатлен, что оставил Депардье учиться. Так он попал на курсы известнейшего французского преподавателя театрального искусства Жан-Лорана Коше.

Депардье был любимчиком у Коше – преподаватель оплатил ему лечение у логопеда, привил любовь к музеям и театру. По окончании курсов Депардье играл в любительской труппе «Cafe de la Gare». Там его обнаружил режиссер Бертран Блие и позвал в свою картину «Вальсирующие». С тех пор карьера актера пошла в гору. Он играл парня из народа в «Венсан, Франсуа, Поль и другие», в экранизации романа Золя «Жерминаль» и предводителя крестьянского восстания в фильме Бернардо Бертолуччи «Двадцатый век». Также был в ролях социально опасных типов в «Убийце», в «Стреляющем быстрее тени», в «Скажите ей, что я ее люблю», в «Барокко».

К середине 80-х актер начал играть все более психологические роли («Под солнцем сатаны»). Встреча с Франсуа Трюффо позволила Депардье сыграть его лучшие роли в «Последнем метро» и «Соседке». Типаж Жерара Депардье прекрасно прижился и в Голливуде: в 1990 году он снимается в лирической комедии «Вид на жительство» с Энди Макдауэл, а потом в американском римейке французского фильма «Мой папа — мой герой». Сыграл Колумба в эпическом фильме «1492: Покорение рая», снимался с Вупи Голдберг («Богус»). Был в роли Рейнальдо в «Гамлете» Кеннета Браны и Портоса в фильме «Человек в железной маске». Всего он исполнил более 210 ролей.