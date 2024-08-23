Гуманитарная миссия и переговоры с террористами: удивительная жизнь Леонида Рошаля

22 августа в Красногорске открылся Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля. В материале РИАМО рассказываем о том, какую важную роль Леонид Рошаль сыграл в жизни тысяч детей России и многих стран мира.

Детство и молодость Леонида Рошаля

Фото - © Руководитель группы советских детских врачей в МНР, доктор медицинских наук Леонид Рошаль (справа) осматривает пациента. Детская городская больница в Улан-Баторе./РИА Новости

Леонид Михайлович Рошаль родился 27 апреля 1933 года в Ливнах Орловской области в семье военного авиатора. Интерес к врачебному делу у Леонида возник еще в детстве. В средней школе, когда ученикам задали написать сочинение на тему «Кем я хочу стать», Леонид уверенно написал, что хочет быть хирургом и «вырезать аппендициты». После школы окончил Медицинский университет им. Пирогова в Москве по специальности «педиатрия», затем – ординатуру на кафедре детской хирургии. Первую операцию провел уже на четвертом курсе, и это было удаление аппендикса.

У Леонида с молодых лет была кипучая энергия, он не боялся жизненных вызовов. В юности, еще будучи студентом, взошел на Эльбрус. «То чувство, когда ты на вершине, которую покорил, потрясающее», – рассказывал он позднее в интервью.

Гуманитарная миссия Леонида Рошаля

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Леонид Рошаль стал инициатором создания первых в мире мобильных хирургических бригад для оказания экстренной помощи детям в нештатных ситуациях. С группой медиков Рошаль работал на руинах разрушенных Спитака и Ленинакана в 1988 году. «Первой точкой была Армения, мы съездили туда, когда было землетрясение. Потом поняли, что это очень надо. И сейчас в нашем списке более двадцати стран: помимо России там страны ближнего зарубежья, да и многие страны мира. Кроме непосредственной медицинской помощи мы еще несем доброе имя России. Вот такая полезная работа, когда все говорят „спасибо” – от президентов до пациентов», – рассказывал он позднее в интервью.

Леонид Рошаль выезжал на помощь детям после землетрясений в Грузии, Алжире, Афганистане, Гаити, Египте, Индии, Индонезии, Японии и на Сахалине. Работал в «горячих» точках: во время революции в Югославии, во время военных действий в Ираке, Нагорном Карабахе и секторе Газа.

В 1990 году Рошаль стал председателем Международного комитета помощи детям при катастрофах и войнах, в 1992 году был назначен президентом Международного благотворительного фонда помощи детям при катастрофах и войнах.

С 2003 года Леонид Рошаль возглавляет НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Медицинское учреждение принимает детей со всей страны, в последние 10 лет сюда привозят раненых ребят из мест боевых действий на границе с Украиной.

«Самое удивительное и самое приятное в профессии врача – удовлетворение, которое ты получаешь, когда ребенок был в очень тяжелом состоянии, и вот он бежит с улыбкой к маме и папе. Самое тяжелое – когда невозможно этого сделать, и не потому, что мы не знаем как», – признается доктор.

«Вести переговоры с террористами – не страшно»

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Первая встреча с террористами у Леонида Рошаля состоялась в 1995 году, когда во время первой чеченской войны доктор приехал с гуманитарной миссией в Урус-Мартан. Он был захвачен сепаратистами, которые несколько часов держали его в плену.

«Я сидел-сидел, а потом постучал в дверь, говорю охранникам: чего я здесь сижу? Может, отвезете меня в больницу? Я же для этого приехал. Они посадили меня в машину с автоматчиком. И отвезли в больницу. Там меня встретил доктор. Когда он понял, что это я, очень удивился: а вот, знаете, я только что прочитал вашу книгу… Автоматчик развернулся и ушел», – рассказывал врач журналистам через много лет.

Когда в 2002 году произошел захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост», Леонид Рошаль без промедления приехал к театральному центру на Дубровке и настоял на переговорах с террористами. Вместе с Иосифом Кобзоном доктор три раза входил в захваченное здание, чтобы оказать помощь раненым, узнать, какие нужны медикаменты, принести воду, лекарства и перевязочные материалы. Благодаря его содействию удалось вывести из театрального центра 8 детей.

Также Леонид Рошаль участвовал в переговорах с террористами во время теракта в Беслане в 2004 году. На протяжении двух дней он многократно созванивался с главарем боевиков и убеждал позволить ему осмотреть детей или хотя бы принести им воду. К сожалению, на все предложения террористы отвечали отказом и к детям доктора так и не пустили.

«Но мне удалось отговорить родителей (их человек 300 собралось) не идти в школу… А они сами хотели освобождать своих детей. Это, может, самое важное из того, что я в жизни сделал. Потому что все тогда были возбуждены. Ну, всех бы просто перестреляли – и все», – рассказывал врач.

Позднее об этих событиях он вспоминал: «Никогда не было страшно. Когда возникали ситуации общения с террористами во время захвата заложников на Дубровке, в Беслане – я работал. А когда ты работаешь, тогда не страшно».

Леонид Рошаль и его гражданская позиция

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Леонид Рошаль – член правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан, эксперт Всемирной организации здравоохранения. Также он является президентом Национальной медицинской палаты – организации, которая призвана решать проблемы в здравоохранении, защищать и поддерживать медиков со всей страны и принимать меры для улучшения качества и объема медицинской помощи на всех уровнях.

Врач выступает а введение распределения для выпускников медицинских вузов, так как в стране ощущается острый кадровый голод в сфере здравоохранения, особенно в небольших городах и поселках: «До 40-50% выпускников некоторых институтов не идут на практическую работу, некоторые вообще уходят из медицины. Мы говорим о том, что свобода личности. А где, я хочу спросить, свобода тех тысяч российских людей, которые не могут получить медицинскую помощь, потому что нет врачей?».

Леонид Рошаль категорически против «сокращения» медработников и закрытия больниц, он неоднократно выносил этот вопрос на повестку на заседаниях Общероссийского Народного фронта. Также он настаивает на том, чтобы врачебная деятельность перестала считаться частью сферы услуг. «Мы, в соответствии с конституцией, оказываем медицинскую помощь, и там нет ни слова про услугу», – заявляет врач.

С 2023 года против знаменитого детского хирурга ввели санкции Украина и страны Евросоюза. Рошаль отреагировал на это с иронией: «Это смешно. Я уже где-то говорил и могу повторить, что я хочу поблагодарить Владимира Зеленского за желание, чтобы я прожил еще десять лет – он на десять лет санкции ввел против меня. То есть мне сейчас 90 лет, надо дожить до 100. Ну, постараюсь это сделать».

Именем «Леонид Рошаль» названа звезда в созвездии Тельца.