Глава Гагаузии Евгения Гуцул: чем известна и почему ее приговорили к тюремному сроку в Молдавии

Что связывает молдавскую женщину-политика с Россией и чем она раздражает власти в Кишиневе, читайте в материале РИАМО.

5 августа стало известно, что главу автономного территориального образования Гагаузия (входит в состав Молдавии) Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы в Кишиневе. Это решение суда стало логичным продолжением конфликта молодой женщины-политика и молдавских властей, длящегося уже более двух лет.

Биография Евгении Гуцул

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Евгения Александровна Гуцул (в девичестве – Буюклы) родилась 5 сентября 1986 года в селе Етулия Молдавской ССР. В этом же селе она проживала на момент своего избрания главой (башканом) Гагаузии летом 2023 года. Во всяком случае, это было указано в биографической анкете, поданной Гуцул в молдавский ЦИК. А вот с остальными сведениями о жизни политика дела обстоят не столь хорошо.

В той же анкете указано, что Гуцул замужем и имеет двоих детей, а также получила высшее образование и является юристом по профессии. При этом нигде не указана информация ни о ее родителях, ни о муже, ни о вузе, в котором она училась (говорится только, что Гуцул окончила девять классов школы в родном селе).

Помимо биографической анкеты, политик подала в ЦИК декларацию о доходах, из которой становится известно, что ее супруг занимается предпринимательской деятельностью, а именно «представлением посуды и инвентаря для ресторанов», а совокупный доход семьи с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года составлял примерно 130 тысяч рублей в месяц (по текущему курсу валют).

Кандидатуру на пост главы Гагаузии от партии «Шор» Гуцул выдвинула в марте 2023 года. В первом туре выборов она набрала 26,47% (всего на 0,07% больше, чем у ее главного противника – Григория Узуна, выдвигавшегося от Партии социалистов). Во втором туре Гуцул получила 52,34%, одержав таким образом победу.

Связи Евгении Гуцул с Россией

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Партия «Шор», от которой выдвигалась Гуцул, принадлежит Илану Шору – молдавскому бизнесмену и политику, еще в 2017 году приговоренному к 7,5 годам лишения свободы в Молдавии за банковское мошенничество. При этом в тюрьму Шор так и не сел, сбежав в Россию, где и находится по сей день. Российской публике куда больше известна его жена – певица Жасмин (в браке с 2011 года, двое общих детей).

Еще до избрания Гуцул башканом Гагаузии партия «Шор» была признана Конституционным судом Молдавии неконституционной, что привело к ее исключению из правового поля страны. При этом политики, избравшиеся от «Шор», сохранили свои мандаты.

Несмотря на запрет партии, Гуцул продолжала активно сотрудничать с ее лидером. В частности, в апреле 2024 года в Москве прошел съезд молдавских политических сил, связанных с Шором, на котором было объявлено о создании политического блока «Победа». Гуцул присутствовала на съезде и была избрана исполнительным секретарем национального политсовета «Победы».

В Россию глава Гагаузии ездила и раньше. Так, в марте 2023 года на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе она пообщалась с президентом РФ Владимиром Путиным.

В апреле 2024 года Гуцул и председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов в Москве подписали с председателем российского «Промсвязьбанка» (ПСБ) Петром Фрадковым соглашение об использовании на территории Гагаузии карт «Мир», а также о предоставлении дополнительного финансирования гагаузским бюджетникам и пенсионерам.

За что Евгению Гуцул приговорили к тюремному заключению

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Согласно версии молдавских правоохранителей, Гуцул занималась незаконным финансированием партии «Шор», а именно якобы ввозила в Молдавию из России деньги, полученные от организованной преступной группировки.

Судебное рассмотрение дела Гуцул, а также второй обвиняемой, секретаря партии «Шор» Светланы Попан, началось в апреле 2024 года. Арестована глава Гагаузии была только в марте 2025 года – на том основании, что она якобы собиралась сбежать в Россию.

До вступления приговора в силу Гуцул будет находиться в 13-м пенитенциарном изоляторе, который, по словам ее адвоката, известен своими бесчеловечными и ужасными условиями содержания. Защита главы Гагаузии намерена обжаловать приговор в апелляционной инстанции.