Гинеколог о методах контрацепции: «Лучшая защита – верность партнеру»

В материале РИАМО рассказываем о том, зачем нужна контрацепция, может ли она защитить от венерических болезней и как можно планировать беременность.

Всемирный день контрацепции отмечается каждый год 26 сентября. Это долгосрочная кампания, направленная на всех женщин и мужчин репродуктивного возраста, а ее цель – снижение высокого уровня незапланированных беременностей, следовательно, абортов. Пообщались с врачом-гинекологом Сабият Мардановой о важности контрацепции и о том, почему защита не значит отсутствие детей.

Почему контрацепция важна

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Безусловно, контрацептивы – это не только способ планировать беременность, но и наиболее эффективный способ защиты от инфекций, передаваемых половым путем.

«Контрацепция включает в себя широкий спектр возможностей, от гормональных препаратов до барьерных методов, и выбор подходящего метода зависит от индивидуальных потребностей и здоровья каждой женщины. Главная цель контрацепции – предоставить возможность контролировать репродуктивное здоровье, планировать семью и избегать нежелательной беременности», – говорит врач.

Доктор Марданова отмечает, что предохранение от нежелательной беременности является ключевым элементом репродуктивного здоровья. Оно позволяет людям принимать осознанные решения о своем будущем, контролируя процесс зачатия. Это не только вопрос предотвращения нежелательной беременности, но и важный аспект здоровья женщины, влияющий на ее физическое и психологическое состояние.

Какие есть методы контрацепции

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По словам Сабият Мардановой, контрацептивы подразделяются на различные категории, основываясь на принципе действия, форме использования и продолжительности эффекта. Понимание этой классификации помогает определить наиболее подходящий метод контрацепции, учитывая индивидуальные потребности, состояние здоровья и планы на будущее.

Основные методы контрацепции существуют такие:

Гормональные контрацептивы работают путем регулирования уровня гормонов в организме, что препятствует овуляции. Эта категория охватывает оральные контрацептивы, пластыри, вагинальные кольца и инъекции.

Барьерные контрацептивы создают физическую преграду, которая препятствует встрече сперматозоидов и яйцеклетки. Это презервативы, диафрагмы и каппы. Они же являются первым методом защиты от иппп (инфекции, передаваемые половым путем).

Внутриматочные контрацептивы представляют собой маленькие устройства, которые вставляются в матку и предотвращают имплантацию оплодотворенной яйцеклетки.

Стерилизация – это постоянный метод контрацепции, который включает хирургическое вмешательство. Возможна она только после 35 лет и при наличии не менее двух детей, так как этот вид контрацепции необратимый.

Естественные методы контрацепции основаны на отслеживании менструального цикла и избегании полового акта в период наибольшей вероятности зачатия.

Доктор Марданова обращает внимание на то, что существует заблуждение о том, что в период лактации беременность наступить не может. Это ловушка, в которую часто попадают молодые родители.

В свою очередь использование контрацепции позволяет предупредить множество осложнений и защитит от заболеваний, передаваемых половым путем. Особенно важно знать об этом молодым людям. По словам доктора, контрацептивы могут быть назначены и с лечебной целью, поэтому любое их применение сначала необходимо обсудить со своим врачом.

Кто и как должен рассказывать подросткам о сексе и контрацепции

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Врач-гинеколог уверена, что половое воспитание подростков необходимо. Проводить его нужно постоянно и не только на уроках биологии.

«Секс – это неотъемлемая часть жизни взрослых людей. Однако из-за устаревшего мнения о том, что это „стыдные” и „неприличные” темы, родители часто не говорят об этом со своими детьми. Как следствие – молодые люди входят в эту часть взрослой жизни, совсем ничего не зная о ее особенностях» Сабият Марданова врач-гинеколог

Врач-гинеколог отмечает, что многие думают, будто сексуальное просвещение ограничивается непосредственно вопросами секса и знаниями о том, зачем нужен презерватив. На самом деле все далеко не так.

«Регулярно мы проводим осмотры девочек-подростков, рассказываем на приеме о том, к чему ведут незащищенные и беспорядочные связи, о возрасте, в котором можно начинать половую жизнь и почему, беседуем с ними, отвечаем на все волнующие их вопросы. Часто девочка не может чем-то поделиться с мамой, здесь мы помогаем», – говорит Марданова.

Она добавляет, что не всегда и взрослые люди достаточно осведомлены и о методах контрацепции, и о том, как они работают, для чего они используются. Половое воспитание должно быть и для мальчиков. Нет ничего постыдного в том, чтобы сесть и рассказать подростку о том, как происходит процесс оплодотворения, что происходит с организмом, когда девочки и мальчики становятся девушками и юношами.

При этом очень важно доносить информацию грамотно, четко и без намеков. Молодые люди, получившие сексуальное образование, менее склонны к рискованному сексуальному поведению (а именно его чаще всего имеют в виду под «распущенностью») и внимательнее относятся к предохранению от беременности и заболеваниям, передающимся половым путем.

В школы лучше приглашать медиков, которые смогут рассказать обо всех аспектах половой жизни и полового созревания. Можно проводить занятия в смешанных классах или отдельно для мальчиков и девочек, в зависимости от целей. По мнению врача-гинеколога, такие занятия нужно проводить регулярно, чтобы сами дети могли задавать вопросы, смогли лучше усвоить материал.

Лучший метод защиты – верность партнеру

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Сабият Марданова предупреждает, что методы контрацепции не могут на 100% гарантировать результат. Самая точная гарантия не забеременеть неожиданно – отсутствие половой жизни. Тем не менее, использовать контрацептивы можно и нужно.

«Но даже при наличии большого количества контрацептивов, при развитии современной медицины и возможностях молодежи начинать половую жизнь слишком рано не стоит. Кроме того, лучше всего защитить от ЗППП может только верность партнеру», – предупреждает врач.

При всем желании испытать новые эмоции, почувствовать себя взрослыми подростки должны помнить о том, к чему ведет беспечность. Лучшим примером, конечно, являются родители. Но если этого примера нет или он негативный, нужно обратить внимание молодых людей на позитивный опыт создания крепкой семьи в истории, среди знакомых и друзей, в литературе или среди кумиров.