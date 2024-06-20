Герой России Темирлан Абуталимов: «Навыки, полученные на передовой, можно использовать и в мирной жизни»

В материале РИАМО рассказываем о Герое России, который проявил отвагу и мужество в зоне СВО, оставшись на поле боя даже после ранения.

На СВО привел патриотизм

Участник программы «Время Героев» старший лейтенант Темирлан Абуталимов — Герой Российской Федерации, награжден двумя орденами Мужества, медалью «Золотая Звезда», а также орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан».

Темирлан Абуталимов родился 2 мая 1997 года в селении Темираул Хасавюртовского района Дагестана, окончил среднюю школу, успешно занимался тайским боксом и занимал призовые места на соревнованиях. После школы учился в Дагестанском государственном университете на юридическом факультете, а после получения степени бакалавра прошел срочную службу в Вооруженных Силах РФ в Брянске. Затем вернулся в Дагестан, поступил на заочную магистратуру и начал работу следователем Хасавюртовского городского ОВД.

Осенью 2022 года, сразу после объявления частичной мобилизации в связи с СВО, Темирлан добровольцем явился в военкомат — как он сам поясняет, «ввиду патриотизма и желания помогать ребятам на передовой». Первичную подготовку проходил в воинской части г. Шали Чеченской республики, а на линию боевого соприкосновения прибыл в должности командира мотострелкового взвода 70-го мотострелкового полка.

Взял позывной в память о погибшем командире

27 июня 2023 года в бою погиб командир мотострелковой роты, Евгений Груздев (он получил звание Героя России посмертно), и Темирлан Абуталимов принял на себя командование штурмовой ротой, взяв позывной погибшего командира — «Омск».

Во время одного из напряженных столкновений, даже получив ранение, Темирлан Абуталимов проявил отвагу и героизм, продолжая бой с превосходящими силами противника. В результате этого боя вооруженные силы Российской Федерации смогли нанести поражение подразделениям ВСУ и одержать победу. За этот подвиг старший лейтенант был награжден орденом Мужества.

«Но самым главным достижением для меня является, конечно же, получение высшей государственной награды — звания Героя Российской Федерации. И не просто получение, а из рук Верховного главнокомандующего — Владимира Владимировича Путина! Это большая гордость и честь не только для меня, но и для всего личного состава, ребята тоже этому очень рады и гордятся что работа моего подразделения оценена на таком высоком уровне», — рассказывает о себе старший лейтенант.

Объединение военных навыков и мирных задач — вполне реально

Весной 2024 года Темирлан Абуталимов стал участником программы «Время Героев» — кадровая программы по специальному обучению российских ветеранов и участников СВО и подготовке кадров для государственной службы.

«Мне кажется, главное, чтобы ты в критических ситуациях принимал правильные решения, сохраняя жизнь своих ребят, и при этом успешно выполнял боевую задачу. Если правильно применять это стратегическое мышление в обычный мирной жизни, в управленческой сфере — это даст огромные плоды» Темирлан Абуталимов Герой России

«Мне кажется, главное, чтобы ты в критических ситуациях принимал правильные решения, сохраняя жизнь своих ребят, и при этом успешно выполнял боевую задачу. Если правильно применять это стратегическое мышление в обычный мирной жизни, в управленческой сфере — это даст огромные плоды», — комментирует свое участие в программе Темирлан.

Он полагает, что самые важные навыки для военного — правильная постановка задачи и мотивация личного состава, поддержание боевого духа солдат.

«Я думаю, что в управленческой сфере это тоже пригодится, и в мирной жизни мы также будем приносить пользу гражданам — потому что многие из нас показали уже здесь, на передовой, свою верность и преданность Отечеству», — считает Герой России.

При этом Темирлан Абуталимов отмечает, что первостепенной задачей для себя считает победу над боевиками киевского режима.