Герои Чечни и лауреаты орденов Кадырова: чего добились в жизни Рамзан Кадыров и его дети

12 октября появилась информация о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова медалью «За вклад в развитие фермерского движения в России». Это достижение стало крохотным добавлением к внушительному списку регалий главы северокавказского региона, а также его детей, которые с младых ногтей показали выдающиеся результаты в деле государственного управления.

Какие награды и звания есть у Рамзана Кадырова

Звание Героя России будущий глава Чечни получил еще в 2004 году, через полгода после своего отца (награжденного посмертно после гибели в результате теракта). А вот звание Героя Чеченской республики – только в 2022 году. Правда, это было вызвано тем, что только в этом году награда была учреждена, и Кадыров стал первым ее обладателем. В 2025 году глава республики получил высшее звание еще раз. Кроме того, он является Героем Донецкой и Луганской Народных Республик.

Из государственных наград РФ у Кадырова есть орден «За заслуги перед Отечеством» трех степеней (ему осталось получить только высшую, I степень) и орден Александра Невского, а также престижный военный орден Мужества, врученный будущему лидеру в далеком 2003 году.

Кадыров является генерал-майором полиции и генерал-полковником российской армии. Кроме того, в Чечне глава региона имеет звания Заслуженного строителя, Заслуженного работника физической культуры и Заслуженного правозащитника.

Сколько у Рамзана Кадырова детей

Супруга Рамзана Кадырова – его односельчанка Медни Кадырова, с которой он познакомился еще в школе. В 2022 одной из первых ей было присвоено звание «Мать-героиня». На сайте Регионального общественного фонда имени Героя России А. Кадырова, вице-президентом которого является Медни Кадырова, сказано, что у них с главой Чечни 14 детей. Возглавляет фонд мать Рамзана Кадырова, Аймани Кадырова.

Чем занимаются сыновья Рамзана Кадырова

Старший сын и пятый ребенок главы Чечни, названный в честь деда Ахматом, с 21 мая 2024 года занимает должность министра спорта республики. На текущий момент ему всего 19 лет, а первый свой пост он получил и вовсе в 16, возглавив все детские и молодежные организации региона. В феврале 2024 года Ахмат получил высшую награду Чечни, орден Кадырова.

Второй сын Кадырова, Зелимхан (Эли), политикой пока не занимается, но в 16 дебютировал как боец MMA. В своем первом поединке, состоявшемся на «ЦСКА Арене» в Москве, он техническим нокаутом победил другого несовершеннолетнего дебютанта, Ислама Акбарова.

Пожалуй, самым известным из сыновей Кадырова является третий, Адам. С 21 апреля 2025 года 17-летний юноша занимает пост секретаря Совета безопасности республики. А широко прославился он в 15, когда избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Уголовное дело в отношении Адама не было возбуждено из-за его возраста, а спустя пару месяцев он был удостоен звания Героя Чеченской республики. В 2024 году сын Кадырова получил также орден Кадырова.

Знаменит Адам Кадыров прежде всего участием в боксерских поединках. В одном из них сыну главы Чечни присудили победу техническим нокаутом.

Помимо чеченских наград, у Адама Кадырова есть высшие ордена Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, а также второй по значимости орден Татарстана.

Четвертому сыну Рамзана Кадырова, Шейху-Мохаммеду, пока только 11 лет.

Чем занимаются дочери Рамзана Кадырова

Старшему ребенку Рамзана Кадырова, дочери Айшат, 26 лет. Уже в 22 года она была назначена министром культуры Чечни, а спустя еще два года – заместителем председателя правительства республики. Правда, в 2025 году политическая карьера Айшат прервалась: она ушла со своего поста, заявив, что «эта работа больше подходит для сильного мужчины».

Вторая дочь Кадырова, Карина (Хадижат) Кадырова, в феврале 2025 года получила благодарность президента России. В документе было указано, что 25-летняя женщина занимает должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики, министра Чеченской Республики. Правда, на момент публикации данного материала Карина Кадырова не числится в руководстве администрации. Видимо, как и ее старшая сестра, женщина тоже ушла из политики (о том, что политическую карьеру завершили три его дочери, Рамзан Кадыров рассказал в сентябре 2025-го).

Третьей дочерью, переставшей заниматься политикой, по всей видимости, стала Хеди (Хутмат), которая в 20 лет была назначена куратором в сфере здравоохранения республики.

Четвертая дочь Кадырова, Табарик, в 19 лет получила медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». По словам ее сестры Хадижат, девушку наградили за вклад в «развитие предпринимательства и инвестиционной привлекательности региона».

Пятой дочери Кадырова, Ашуре, пока только 13 лет.