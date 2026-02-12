Фигурист с дипломом медбрата: кто такой Петр Гуменник, как он попал на Олимпиаду и почему его заставили менять музыку

В материале РИАМО рассказываем о фигуристе из Санкт-Петербурга Петре Гуменнике, который выступает в составе сборной России в нейтральном статусе на Олимпиаде-2026.

Сын священника и врача: биография фигуриста Петра Гуменника

Фото - © РИА Новости

Петр Гуменник родился в семье священника и врача-невролога в Санкт-Петербурге 11 апреля 2002 года. У фигуриста есть еще два брата. Карьеру фигуриста Петр начал уже в четыре года. Тренеры разглядели потенциал ребенка и предложили ему тренироваться в Москве, куда мама возила сына на просмотр. Но от места в школе ЦСКА семья отказалась — не хотели переезжать в столицу.

В родном Питере Гуменник катался в спорткомплексе «Юбилейный», где работали заслуженные тренеры России Алексей и Татьяна Мишины. В семь лет Петр попал в группу к Олегу Татаурову и Ольге Ефимовой. А в 2017 году после выступлений на первенстве России, юниорской серии Гран-при и победы на турнире одиночников на юношеском Олимпийском фестивале в Эрзуруме (Турция) тренером фигуриста стала Вероника Дайнеко.

Этот переход стал выбором между завершением спортивной карьеры и попыткой преодолеть застой. Благодаря поддержке семьи Петр выбрал второе, и за три месяца работы с новым тренером он улучшил свои физические показатели, научился стабильно исполнять тройной аксель и использовать его в программах на соревнованиях.

Как Гуменник сдал ЕГЭ на 100 баллов и стал медбратом

Фото - © РИА Новости

Карьера спортсмена неизбежно влияет на образование. Хотя Петр не испытывал проблем с учебой, из-за частых пропусков школу пришлось сменить. Родители определили парня в медицинскую православную академию. Там будущий чемпион решил поступать в медицинский колледж № 1 Санкт-Петербурга. В итоге он получил диплом младшего медбрата и в 2018 году сдал квалификационный экзамен.

В 2020 году Петр получил неплохие баллы по ЕГЭ: русский язык — 98, химия — 97, математика — 74, биология — 73, но поступление в вуз отложил. В 2022 году он поменял биологию на информатику и сдал экзамен на 100 баллов. В итоге он поступил в Национальный исследовательский университет ИТМО на факультет программной инженерии и компьютерной техники.

Выбор направления был продиктован хобби фигуриста — он всегда увлекался программированием и IT, его интересовала медицина в части биотехнологий. Петру интересны генные модификации и лечение генетических заболеваний, поэтому он решил заниматься биоинформатикой через ИТ-сферу.

Кроме всего прочего, Петр Гуменник играет на фортепиано. В 2023 году он сыграл на концерте в Санкт-Петербургской филармонии и даже исполнил «Болеро» Равеля на льду с роялем.

Спортивные достижения Петра Гуменника

Фото - © РИА Новости

У российского фигуриста солидный список достижений. В 2018–2019 годах он стал серебряным призером финала юниорского Гран-при, в 2020 году завоевал бронзу в чемпионате мира среди юниоров, в 2021 стал победителем Мемориала Дениса Тена, в 2023-м и 2025-м годах побеждал на финале Гран-при России, был победителем, серебряным и бронзовым призером чемпионата России в 2025, 2023 и 2024 годах соответственно.

В 2025 году он стал победителем отборочного тура Олимпийских игр, а в 2026 году получил титул чемпиона России. Турнир прошел 20 и 21 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге. Петр набрал 103,77 балла в короткой программе и 201,18 в произвольной.

При отборе на Олимпийские игры Петр выиграл короткую и произвольные программы (93,80 и 169,02 балла, сумма — 262,82). На Олимпиаду он допущен в нейтральном статусе, как и все спортсмены из России.

Участие Петра Гуменника в Олимпиаде-2026 и проблемы с музыкой

Фото - © РИА Новости

На Олимпиаде за три дня до первого выступления Петра стало известно, что ему нельзя выступать с короткой программой под саундтрек из фильма «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами. Это вызвало много вопросов и возмущений, Петра поддерживали болельщики в Instagram* (принадлежит Meta, является экстремистской и запрещена в России), призывая разрешить 23-летнему спортсмену выступать на Олимпиаде с короткой программой «Парфюмер». Но решение было принято другое — в итоге Петр заменил композицию на «Вальс 1805» Эдгара Акопяна. Это произведение звучит в фильме «Онегин», саундтрек которого Петр использовал при постановке своей произвольной программы. Он получил итоговую оценку в 86,72 балла и занял 12 место. Видимо, помешали проблемы с музыкой и лопнувший во время проката шнурок. На 13 февраля запланирована произвольная программа фигуриста.

История с музыкой в карьере Петра не первая. В сезоне 2023–2024 фигурист готовил программу с музыкальным сопровождением немецкой музыкальной группы Rammstein — Mein Herz brennt («Мое сердце горит»). Фанатом этой группы является сам Петр. Но за день до прокатов стало известно, что министру спорта было написано письмо с требованием навести порядок и не использовать «непатриотичные» композиции, к которым отнесли и Rammstein. На прокатах фигурист выступил с короткой программой под композицию группы Eternal Eclipse — Dawn of Faith («Рассвет веры»), а в программе композиция немецкой группы была заменена на русскоязычную кавер-версию от Олега Абрамова (более известный под псевдонимом Radio Tapok).

Личная жизнь Петра Гуменника

Фото - © РИА Новости

График фигуриста очень плотный, и все его время занимают спорт и учеба в вузе. Но он встречается с друзьями и, благодаря фигурному катанию, много путешествует.

В мае 2025 года появилась информация, что Петр завел романтические отношения с чемпионкой мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизаветой Туктамышевой. Но сама Елизавета призвала не верить разговорам, написав под сообщениями: «Когда мы на соревнованиях, мы встречаемся, конечно, видимся. Встречи присутствуют с Петром Гуменником. Но всему свое время».