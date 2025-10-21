Эпатажная певица Марго: кто она такая и почему стала популярна среди подростков

Маргарита Овсянникова и «Дом-2»

Маргарита Овсянникова родилась 21 марта 1996 года в Макеевке Донецкой области. В дошкольном возрасте девочку отдали на кружки песни и танца в местный Дворец детского творчества, где она выступала в театральных постановках и танцевала хип-хоп. О том, как Маргарита училась в школе и какой окончила вуз, доподлинно неизвестно. По словам самой девушки, она хотела стать переводчиком, получила специальность преподавателя английского языка, но по специальности никогда не работала.

Популярность пришла к Маргарите в 2017 году, когда девушка пришла в проект «Дом-2» на телеканале ТНТ. Уже на кастинге Марго заявила, что готова составить конкуренцию Ольге Бузовой – на тот момент самой заметной экс-участнице проекта и его ведущей. Чтобы повысить свои рейтинги, Марго не стеснялась конфликтовать с другими девушками на съемочной площадке. По словам самой Овсянниковой, каждый день на нее подписывались сорок тысяч человек, и вторая ведущая шоу – Ксения Бородина – не стерпела конкуренции и заблокировала Марго в своих соцсетях.

На площадке «Дома-2» Овсянникова провела год, после чего вернулась к жизни за пределами «стройки любви». Решив развивать личный бренд, Марго начала активно продвигать свой блог в Instagram*, где за два года набрала около 500 тысяч подписчиков.

Маргарита Овсянникова и Fashion TV

На волне успеха в соцсетях Маргарите предложили должность главного редактора на телеканале Fashion TV Russia. К 2020-му Овсянниковой удалось достичь неплохих результатов: по версии экспертов премии Topical Style Awards она получила первый приз в категории «лучший фэшн-редактор года». В том же году Марго – совместно с продюсером Артуром Еремеевым – основала креативное агентство The Most Media Group, где числилась генеральным директором.

Музыкальная карьера Марго

В 2020 году Марго решила начать музыкальную карьеру и за неполных два года записала около 20 треков: «Взрослая», «Глупая», «Ice Baby», «Малышка», «Последний раз», «Эйфория», а также кавер-версию хита певицы МакSим «Знаешь ли ты». Для ряда песен Марго снимала клипы, однако до верхних строчек в рейтингах просмотров и прослушиваний эти композиции так и не добирались.

Впрочем, определенных успехов Марго все-таки удалось добиться: ее выступление на одном из концертов заметил Филипп Киркоров – который, по словам самой певицы, оценил ее пластику и сравнил с «молодой Мадонной». В начале 2025 года вышел их совместный клип, который так и называется – «Молодая Мадонна», и Овсянникова объявила, что Киркоров стал ее продюсером. Именно он, по ее словам, порекомендовал ее в качестве участницы в реалити-шоу «Мастер Игры» на ТНТ.

В июне 2025 года Марго приняла участие в сольном концерте Димы Билана, где выступала в качестве артистки, летающей над сценой на воздушных шарах. В конце августа 2025-го певица совместно с американским рэпером Lil Pump выпустила песню «Ку-ка-ре-ку» и сняла на композицию клип.

По словам Овсянниковой, агенты Lil Pump искали «самую популярную певицу» для коллаба, и Марго идеально подошла под этот параметр. Продюсером трека стал Fargo, который ранее работал с Zivert и Валей Карнавал. В России композиция была оценена публикой и коллегами по цеху неоднозначно (Иосиф Пригожин, например, заявил: «Для меня это кринж, это стыдобища редкая»), однако зарубежным слушателям песня понравилась и даже попала на 49 место чарта Billboard.

Маргарита Овсянникова и скандалы

С первого своего появления в проекте «Дом-2» Овсянникова придерживается собственной стратегии наращивания популярности: скандалы, эпатаж, конфликты и позиция «Я лучше всех». В многочисленных интервью Марго называет себя «иконой поп-музыки», «звездой номер один», «самой необычной девушкой в мире» и уверена, что является эталоном популярности. С самооценкой у Марго все в порядке: ««Кто-то скажет: "Марго – бездарность". Но бездарность сложно сделать, бездарностью рождаются, а я родилась звездой! Когда я выхожу, все внимание приковано ко мне!» – заявляла она в интервью.

За время своей артистической карьеры Марго успела вступить в явную или скрытую конфронтацию с Ольгой Бузовой, Идой Галич, Ксенией Бородиной, Анной ASTI и невестой Григория Лепса Авророй – и это далеко не полный список. «Многие у меня спрашивают: ты неадекватная? Я отвечаю: «Да, я неадекватная». То есть, если вам так хочется, я могу так ответить», – откровенно заявляет Марго.

Насмешки со стороны слушателей, зрителей или даже звезд эстрады Овсянникова воспринимает как положительный фидбэк: если ее называют фриком, это значит, что она вызвала эмоции и привлекла внимание. Например, свой конфликт с Анной ASTI и хейт от ее поклонников Марго прокомментировала так: «Мне приятно, потому что это моя реклама. И может быть, им кажется, что они где-то троллят. Вы знаете, уровень моего троллинга еще никто не перескакал».

«Хейт – это самый сильный бустер. Поэтому, ребят, если у вас нет хейта, вы что-то делаете не так. Это правда. Если у вас действительно нет негативных комментариев, значит, нет зависти, нет вот этой злости»

Почему «фрики» популярны среди подростков: комментарий психолога

Популярность «безумных» медийных персонажей – явление, которое нельзя рассматривать только как деградацию вкуса или подростковый бунт, считает Валентина Липская, клинический психолог, гештальт-терапевт, создатель платформы психологической помощи «Dzeny».

«С точки зрения психологии это естественная реакция молодой личности на современную культуру шума и переизбытка стимулов. Когда внимание становится валютой, побеждает не тот, кто умнее или глубже, а тот, кто громче», – поясняет эксперт.

Скандальные, эпатажные герои – это модели протеста, через которые подростки бессознательно заявляют: «Я не такой, как вы. Я выбираю свое». Такое поведение медийных фигур – нарочитая эксцентричность, провокация, «дичь» – вызывает у подростков интерес, потому что они видят в этом свободу, которой им самим пока не хватает.

Еще одна причина популярности «фриков» в том, что мозг подростка ищет стимулы, способные вызвать сильные эмоции – удивление, шок, восторг, смех. «Чем более нелепым или вызывающим кажется контент, тем сильнее отклик на уровне дофаминовой системы: подросток чувствует всплеск эмоций, а значит – „жизнь бьет ключом”. Это не про смысл, а про ощущение энергии», – дополняет Валентина Липская.

По мнению психолога, медийные персонажи наподобие Маргариты Овсянниковой становятся своего рода карикатурой на взрослый мир: яркие, бесстрашные, нарочито «сумасшедшие». Они транслируют то, что подростки хотят, но боятся позволить себе – открытость, наглость, безразличие к чужому мнению.

«Молодежь всегда ищет героев, которые ломают правила. Задача взрослых – не запрещать, а помогать видеть границы между самовыражением и саморазрушением, между свободой и зависимостью от внимания. Понимание этих различий – и есть взросление», – считает Липская.

Эксперт советует не демонизировать это явление, а обучать подростков эмоциональной грамотности: говорить с ними о том, что за эпатажем часто стоит не сила, а внутренняя боль, одиночество, попытка быть замеченным: «Когда подросток начинает понимать психологическую подоплеку таких образов, эффект „восхищения кринжем” постепенно проходит, уступая место более зрелому взгляду».

