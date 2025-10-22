Экс-президент в законе: скандалы Николя Саркози и за что его посадили в тюрьму

В материале РИАМО — о бывшем президенте Франции, который в течение пяти лет будет отбывать срок в тюрьме.

Биография Николя Саркози

Николя Саркози родился 28 января 1955 года в Париже. Его мать — француженка еврейского происхождения, а отец — венгр, который эмигрировал во Францию.

В 1978 году будущий президент окончил Университет «Париж Х» в пригороде Нантер со степенью магистра частного права. Там же он в дальнейшем защитил диплом углубленного обучения (DEA). С 1979 по 1981 год получал образование в столичном Институте политехнических исследований Сьянс-По. В 1981 году становится профессиональным адвокатом и в течение семи лет занимается юридической практикой в Париже. Специализировался Саркози в праве в области недвижимости.

Политическая карьера Саркози

Еще учась в университете, Николя Саркози вступил в партию «Союз демократов в поддержку республики», которая позднее была переименована в «Объединение в поддержку республики» (ОПР). Спустя три года он становится членом руководства этой партии, в 1988 году — национальным секретарем. По прошествии десяти лет стал генеральным секретарем партии, однако пробыл им недолго: в 1999 году ОПР потерпела поражение на выборах в Европарламент, и Саркози решил покинуть свой пост.

С 1983 по 2002 год Саркози был мэром города Нейи-сюр-Сен, в 1986–1988 годы — вице-президентом генерального совета департамента О-де-Сен (Верхняя Сена).

С 1988 по 2002 Саркози являлся депутатом Национального собрания Франции. Несколько месяцев в 1999 году был членом Европарламента.

В 1993 году вошел в правительство Эдуарда Балладюра. Там он занимал посты министра по бюджету и официального представителя правительства. Также Саркози исполнял обязанности пресс-секретаря правительства.

В 2002–2004 годах был министром внутренних дел, а следом — министром экономики, финансов и промышленности в правительстве Жан-Пьера Раффарена.

В 2004 году Саркози стал председателем «Союза за народное движение» (преемница партии «Объединения в поддержку республики»).

Николя Саркози на посту президента Франции

Николя Саркози выдвинули на пост президента в январе 2007 года от правящей партии. Тогда он набрал 53,06% голосов и победил в президентской гонке.

Среди интересов Саркози на посту лидера Франции была борьба с последствиями финансово-экономического кризиса 2008–2011 годов. Он проводил реформы в сфере экономики, а также конституционную, административную и пенсионную реформы.

Саркози инициировал подписание Лиссабонского договора 2007 года, также выступал за создание Союза для Средиземноморья (2008), реинтеграцию Франции в военные структуры НАТО (2009), военную операцию в Ливии (2011).

Был посредником в южноосетинском конфликте в 2008 году, старался развивать торгово-экономические связи с КНР и Россией.

В 2012 году Саркози вновь попытался занять президентский пост, однако проиграл в выборах Франсуа Олланду и решил заняться адвокатской практикой. Помимо этого стал председателем партии «Республиканцев».

В 2017 году Саркози вновь участвовал в президентской гонке, но выбыл в первом же туре.

Скандалы вокруг Николя Саркози

Бывший президент Франции был участником череды скандалов. Так, например, в 2012 году Доминик Стросс-Кан, бывший глава Международного фонда и тогдашний вероятный претендент на пост президента, обвинил Николая Саркози в том, что тот тщательно спланировал сексуальный скандал, в который он был втянут, с целью опорочить его честное имя. В 2011 году Стросс-Кана обвинили в изнасиловании горничной отеля Sofitel, где он останавливался. Политик уверен, что служба отеля знала наперед о времени его прибытия, хотя он никому его не сообщал, а также намеренно подталкивала его к соитию с горничной.

«Меня начали прослушивать за несколько недель до скандала – продолжает Стросс-Кан – а после добровольного полового акта с горничной, те кто «вел» меня, также проследили, чтобы девушка непременно подала заявление в полицию», — говорил Стросс-Кан. Политик уверен, что именно команда Николя Саркози подстроила все это.

В том же 2012 году разразился еще один скандал вокруг Саркози. Его обвиняли в возможной финансовой поддержки со стороны бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Ливийский режим якобы передал Саркози 50 миллионов евро на нужды президентской кампании на выборах в 2007 году. Однако скандал достаточно быстро «замяли» за неимением подтверждающих данных.

В 2018 году дело по получении денег от ливийского режима вновь открыли, Саркози посадили за решетку. Также ему вменяли пассивную коррупцию, нелегальное финансирование избирательной кампании и сокрытие ливийских госсредств. Однако и в этот раз Саркози отпустили.

В 2007 году началось расследование в еще одном уголовном деле, в которое был втянут Саркози. Дело называлось «дело Бетанкур»: Саркози обвинялся в злоупотреблении доверием владелицы бренда L’Oréal Paris Лилиан Бетанкур при финансировании предвыборной кампании. Однако это расследование ни к чему не привело: до 2012 года Саркози обладал иммунитетом, поскольку был главой страны, а в 2013 году дело закрыли, поскольку не было достаточно доказательств.

В 2012 году, когда была очередная президентская гонка, Николя Саркози снова незаконно финансировал свою избирательную кампанию. Следствие тогда выявило, что часть финансирования осуществлялась по поддельным счетам с целью скрыть превышение максимально допустимого законом бюджета кандидата в президенты.

Кроме политических скандалов, Саркози славится еще и своей любвеобильностью. Когда он был женат на своей первой супруге Мари-Доминик Кюльоли, он четыре года брака из шести ухаживал за другой женщиной. Будучи во втором браке с Сесилией, ему приписывали романы с актрисой Матильдой Май, политической журналисткой Анн Фюльда и другими девушками. Журналисты без конца освещали разгульную жизнь Саркози. Лишь с третьей женой Карлос Бруни он обрел спокойствие и остепенился.

За что Саркози посадили в тюрьму

Николя Саркози будет отбывать срок в тюрьме за самое свое скандальное дело — чрезмерное финансирование своей предвыборной президентской гонки в 2007 году. Во Франции есть закон: суммы вложений кандидатов в президенты в свои кампании ограничены, однако это не помешало Саркози найти финансирование на стороне. Тогда будущий президент обратился к ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, которому пообещал всяческую помощь Ливии.

Несмотря на то, что первые расследования по этому делу начались в 2012 году, суд затянулся: все-таки Саркози — профессиональный юрист и умело «заметал следы». Лишь в 2025 году следствию удалось доказать причастность Саркози к преступному сговору в период с 2005 по 2007.

Экс-президенту назначили штраф в размере 100 тысяч евро и запретили занимать государственные должности в течение пяти лет. В течение этого же срока Саркози пробудет за решеткой. Обвинение ранее требовало для него семь лет лишения свободы и штраф 300 тысяч евро. Сам Саркози свою вину отрицает, а вердикт суда называет «унижением Франции».

Где будет сидеть экс-президент Франции

Фото - © Lionel Allorge. Собственная работа/Wikipedia.org

Николя Саркози будет отбывать срок в тюрьме Ла-Санте в центре Парижа. Он будет содержаться в одиночной камере площадью 11 кв.м. Окно здесь не открывается. При этом в камере есть небольшой телевизор, радио и письменные принадлежности. Саркози заявлял, что очень хочет «описывать свой опыт и несправедливость, жертвой которой он стал».

«Я был готов ко всему, но не к этому, признаюсь. Все зашло еще дальше, чем я мог себе представить, были нарушены все пределы верховенства закона», — подчеркнул экс-президент Франции.

Саркози сможет ежедневно гулять в течение часа. «По прибытии ему предоставят путеводитель по тюрьме и правила внутреннего распорядка. Затем Николя Саркози отведут в отдел регистрации актов гражданского состояния, где его личность будет установлена. Затем ему напомнят, за что он находится в тюрьме. <…> У него снимут отпечатки пальцев и сфотографируют. Ему присвоят номер заключенного, называемый "тюремным номером". Это станет его внутренним удостоверением личности в тюрьме», — сообщил телеканал BFMTV.