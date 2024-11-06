Экономист Константин Церазов о платежах в криптовалюте: мифы и реальность

Криптовалютные транзакции на блокчейне небесплатны и немоментальны

— Перевод криптовалют влечет денежные траты и необходимость ждать какое-то время подтверждения. Последнее — неудобно, так как все привыкли, что если речь не идет о трансграничных переводах юридических лиц, то денежные переводы поступают за несколько секунд.

Посмотрим на блокчейн биткоина. Майнеры (они же валидаторы транзакций) получают вознаграждение за подтверждение транзакций. Комиссия за транзакции очень сильно колеблется время от времени, как, собственно говоря, и цена самой известной криптовалюты в мире — это очень неудобно. Неудивительно, что, например, в Сальвадоре, где разрешили расплачиваться биткоинами внутри страны, за последние три года такой возможностью воспользовалось считанное меньшинство. Обычная валюта (у них — доллар США) оказывается удобнее.

Если говорить про время. Например, в блокчейне биткоина переводы в среднем подтверждаются в течение 20 минут, хотя это время может сильно увеличиться при слишком большом числе посланных на подтверждение переводов. Также это зависит от размера комиссий, которую выставляет отправитель, если она не проставляется автоматически у того или иного провайдера услуг цифрового кошелька. В итоге, перевод может оказаться в длинной очереди на подтверждение и «зависнуть» на несколько суток, если только нет договоренности с каким-то майнинговым пулом.

Уязвимость блокчейнов: «атака 51%» и мошенничество через приложения

— Блокчейны, несмотря на свою в той или иной степени децентрализованность, не защищены от кибератак. Одной из самых известных угроз является «атака 51%», когда некоторые лица могут получить контроль над более чем 50% вычислительной мощности блокчейн-системы, что открывает для них возможность осуществления манипуляций с переводами. Существуют и другие типы хакерских атак.

Также известно, что для «общения» в криптовалютном мире используются приложения-программы цифровых кошельков. У этих кошельков есть компании-разработчики таких приложений. А в такой компании может оказаться, например, сотрудник-злоумышленник. Тогда он способен, например, запустить программу-вирус, которая «вытащит» файл с кодовой фразой (чаще всего, 12 слов) с умного устройства у пользователя. Эта кодовая фраза обеспечивает доступ к криптовалютам.

Таким образом, мошенники иногда получают возможность скопировать этот файл со смартфона пользователя и далее его расшифровать, чтобы узнать эти 12 слов. Когда они их узнают и в определенной последовательности, то они получают доступ к криптовалютам клиента.

Еще менее надежно, если эти файлы с кодовой фразой хранятся на серверах провайдера услуги цифрового кошелька: там с ними можно случиться аналогичный взлом, причем как со стороны сотрудника-злоумышленника, так и мошенников со стороны.

Криптовалютные транзакции требуют много энергии

— Экосистема биткоина потребляет много энергии. Каждая транзакция — это 2150 кВт·час, что соответствует средней норме потребления энергии около 240 кофеварок в семьях. И это — всего лишь дна транзакция. Уже стало нормой сравнивать потребление блокчейном биткоина с тем, сколько кВт·часов энергии уходит для обеспечения функционирования экономики относительно средней по величине страны в мире.

Главный момент заключается в том, что в большинстве своем общество и регуляторы критически относятся к такой «прожорливости» биткоина, не видя оправдания для таких энергетических расходов с точки зрения целесообразности. Ведь хотя биткоин — это интересный феномен, но часто он воспринимается как некая «игрушка» для любителей технических новинок, не более того.

На этом фоне к отрасли майнинга старейшей криптовалюты в мире предъявляются повышенные требования по качеству потребления энергии: мол, если уж вы потребляете столько электричества и не приносите какой-то очевидной и неотъемлемой пользы для современного общества, то тогда хотя бы не оказывайте высокой нагрузки на окружающую среду — соответственно сами развивайте солнечную и ветряную энергетику. И действительно, сейчас все большая часть корпоративного сектора майнинга биткоинов в мире потребляет именно «зеленую энергию» и инвестируют в нее.

Криптовалютные транзакции могут быть «откатаны» назад, а цифровые кошельки — блокироваться

— Одна из самых «запретных тем» в сфере блокчейна биткоина — это могут ли быть все-таки какие-то транзакции «откатаны». Несмотря на то, что в публичном пространстве практически полностью доминирует тезис, что это невозможно, в реальности это не совсем так. Да, в подавляющем большинстве случаев транзакции уже нельзя отменить. Тем более, когда они записаны в очередной блок. Но небольшому кругу специалистов в этой сфере известны такие подробности глобальной майнинговой активности, которые предполагают существование редких, но все же исключений из правил.

И это история про биткоины. Все остальные блокчейны криптовалют обладают заведомо меньшей децентрализацией и меньшим треком своей бесперебойной работы. Ограничения для некоторых переводов, в том числе по критерию соблюдения/несоблюдения некоторыми участниками криптовалютной экосистемы в мире режима санкций, все более становятся распространенной практикой в различных блокчейнах.

Самое уязвимое место в связи с этим — это точка соприкосновения между сферой криптовалют и миром традиционных финансовых институтов, к которым относятся, в частности, банки и классические платежные сервисы.

Кроме того, централизованные частные криптобиржи, в соответствии со своими внутренними инструкциями, могут заморозить или ограничить доступ к криптовалютным счетам пользователей. Пытаться оспорить такие решения бывает нелегко, так как многие криптобиржи предпочитают не раскрывать свои паспорта юридических лиц, либо вообще работают с точки зрения права в «подвешенном» состоянии.