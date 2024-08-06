Эдвард Бил: за что был арестован пранкер и почему ему могут ампутировать ногу

Биография Эдварда Била

Известного в молодежных кругах пранкера по-настоящему зовут Эдуард Биль, и родился он 21 января 1996 года в молдавском городе Тирасполь. Семья его – неблагополучная: мать была алкоголичкой, не участвовала в воспитании сына, в итоге ее лишили родительских прав. Об отце же известно совсем мало – его Эдвард видел всего раз в жизни. Вместо него он запомнил сожителя мамы, который ее много раз избивал.

Оба родителя будущего блогера сидели в тюрьме, так что у Била была мечта – стать однажды полицейским. Однако образование он так и не получил.

У Эдварда Била есть старший брат, которого зовут Артур. Его растила бабушка.

Личная жизнь Эдварда Била

В октябре 2016 года, в возрасте 20 лет, Бил женился на своей избраннице Диане. Девушка его безмерно любила и даже подарила ему его первую видеокамеру, что побудило Била заняться блогерской деятельностью. Диана была поддержкой на протяжении всего его творческого пути.

В 2017 году у молодых супругов родилась дочь Эмили. Родители очень ее любили, однако она не помогла им избежать скандалов и ругани в доме. Эдвард Бил в итоге начал изменять Диане, часто не приходил домой. В какой-то момент он начал думать о разводе – настолько тяжело он переживал собственные измены.

Но вот в 2021 году рождается еще один ребенок – мальчик Оскар. Это стало новым витком в отношениях, между супругами произошла некоторая оттепель и улучшение взаимопонимания. Однако в 2023 году все-таки подали на развод и разошлись.

Чем известен пранкер Эдвард Бил

Фото - © t.me/camon_edward

На пространстве YouTube Бил стал известен благодаря своим провокационным роликам с пранками. Особенно популярным было видео, где блогер нокаутирует продавца пылесосов ударом ногой с разворота в голову в одном из торговых центров. Этим случаем заинтересовались правоохранительные органы, однако Билу удалось избежать наказания – он компенсировал ущерб пострадавшей стороне. Затем из-за общественного резонанса он уехал в Таиланд, где пробыл некоторое время, а после вернулся обратно в Россию и возобновил свою пранкерскую деятельность.

Вообще Бил начал снимать видео, чтобы прокормить свою молодую семью – жену и детей. Спустя каких-то два месяца на его канал уже подписались тысячи заинтересованных людей.

Главные атрибуты блогера – белая бейсболка, надетая козырьком назад, фраза «Чи да?» и несколько нагловатый надменный вид. В своих роликах он шутит на грани фола, провоцирует прохожих на яркие и не совсем положительные эмоции. Не всем это, конечно, нравится.

Также Эдвард Бил разбил и утопил несколько своих элитных автомобилей. Раздавал он и деньги на улице просто так.

Однажды он подвергся жесткой критике. Дело в том, что Бил снял ролик о благотворительной акции в одном из детских домов, но встроил в него рекламу онлайн-казино. Тут же на Била обрушились гневные комментарии подписчиков о неуместности сделанного.

Авария и уголовное преследование Эдварда Била

1 апреля в 2021 году Эдвард Бил стал причиной крупного ДТП – находясь за рулем Audi RS6, он выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулись пять автомобилей. Бил попытался избежать наказания за совершение ДТП, поэтому пересел с водительского сиденья автомобиля на пассажирское. Как оказалось, автомобиль был снят с учета и ездил по подложным номерам, а на этой машине совершено более 400 нарушений скоростного режима.

Самостоятельно покинуть поврежденные автомобили пострадавшие не смогли. Всем им была оказана медицинская помощь. В результате ДТП серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, водитель автомобиля Volkswagen. В тяжелом состоянии она была госпитализирована в НИИ им. Склифосовского.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по 1 части статьи 264 УК РФ. Алкоголь и наркотические вещества в крови Била не обнаружили. Затем Бил признался, что он действительно находился за рулем той самой машины, ставшей причиной ДТП. Тверской районный суд города Москвы назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 1 июня 2021 года. Ему запретили выходить за пределы жилого помещения, общаться с участниками уголовного судопроизводства без письменного разрешения следователя, а также пользоваться телефоном (за исключением вызова скорой медицинской помощи или других видов служб) и интернетом. Также ему запретили посещать массовые мероприятия и участвовать в них; управлять транспортными средствами; выходить из дома с 22:00 до 8:00. Позднее его приговорили к двум годам ограничения свободы и лишили водительских прав на три года. 21 марта 2022 года Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к одному году и двум месяцам колонии общего режима. Часть наказания в рамках предыдущего приговора Бил успел отбыть. В этой связи судья зачла это время. Смягчающими обстоятельствами суд учел наличие у него двух малолетних детей, а также частичное погашение ущерба. В ноябре Бил уже покинул колонию и вернулся к семье.

Задержание Эдварда Била в 2024 году

Фото - © Суды общей юрисдикции города Москвы

В 2024 году Бил снова «отличился» своим поведением – и снова на дороге. Правда, вместо машины он выбрал двухколесное средство передвижения. Бил оделся в форму «самокатной патрульной службы» и приставал к прохожим, грозясь отобрать у них самокаты за разного рода «нарушения». Полицейские задержали Била и его напарника прямо на месте, а Мещанский суд уже признал пранкера виновным по статье «Мелкое хулиганство» и арестовал на 13 суток.

Что случилось со здоровьем Эдварда Била

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Весной у Била начались проблемы с ногой: он получил открытый перелом в результате падения с самоката. Еще толком не восстановившись, Эдвард отправился снимать новые пранки.

После того как его отправили за решетку на 13 суток, у него опухла нога. В ночь с 31 июля на 1 августа его экстренно госпитализировали из спецприемника с подозрением на заражение крови. У Била диагностировали системное поражение ткани, которая не может срастись даже после многочасовых операций.

Врачи сообщали, что у него началось заражение крови и придется делать переливание. Стоял также вопрос об ампутации левой конечности из-за развившегося сепсиса.

Врачи провели еще одну операцию. Хирурги буквально разобрали «ногу на детали», чтобы добраться до очага инфекции. К счастью, медикам удалось избежать ампутации. «Эдварду сохранили его левую ногу. За это боролись долго и упорно!» — говорится в Telegram-канале блогера.

Теперь Билу предстоит длительное восстановление. Вначале нужно полностью избавиться от инфекции. После этого последует необходимая реабилитация.