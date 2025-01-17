Дэвид Линч: чем прославился и от чего умер легендарный режиссер

О биографии и работах нетипичного американского режиссера, в котором не было совершенно ничего голливудского, читайте в материале РИАМО.

16 января в соцсетях американского режиссера Дэвида Линча появилось сообщение о его кончине. Культовый кинематографист не дожил пять дней до своего 79-летия. Как написали родственники Линча: «В мире после его смерти осталась огромная дыра. Но, как сказал бы он сам: “Смотрите на бублик, а не на дырку от него”».

От чего умер Дэвид Линч

Фото - © кинопоиск.ру

Причина смерти режиссера пока не была объявлена, но известно, что он тяжело болел. В августе 2024 года Линч рассказал, что у него диагностирована эмфизема легких, вызванная, по его мнению, тем, что он всю жизнь был заядлым курильщиком. Режиссер также сообщил, что из-за болезни, скорее всего, больше не сможет покидать свой дом и руководить съемками.

Биография Дэвида Линча

Фото - © кинопоиск.ру

Будущий автор культовых фильмов родился 20 января 1946 года в городке Миссула штата Монтана. Его отец, Дэвид Линч-старший, занимался научными исследованиями для министерства сельского хозяйства США, в связи с чем семья часто переезжала. Мать режиссера, Эдвина, преподавала английский в школе.

С раннего возраста Линч увлекся рисованием и после школы решил учиться на художника. Однако в художественной школе в Бостоне ему не понравилось, и он оставил это заведение через год после поступления. Вскоре Дэвид переехал в Филадельфию и начал учиться в Пенсильванской академии изящных искусств, где ему нравилось намного больше. Там же училась Пегги Риви, с которой у Линча завязались романтические отношения. Закончилось все беременностью и браком (на тот момент будущему режиссеру был 21 год).

Молодые купили себе большой дом с 12 комнатами, вот только район был очень плохой. Как рассказывал Линч, впервые к ним вломились через три дня после новоселья. Всего их грабили дважды, а однажды украли машину. Этот жизненный опыт оказал огромное влияние на творчество Линча – практически в каждом фильме режиссера исследуется тема насилия и других темных сторон человеческой природы.

В Филадельфии Дэвид впервые начал снимать кино, а в 1970 году с женой и дочерью Дженнифер переехал в Лос-Анджелес, где начал изучать новую профессию. В конце концов это закончилось выходом первого полнометражного фильма режиссера «Голова-ластик» в 1977 году.

Фильмы и сериалы Дэвида Линча

Фото - © кинопоиск.ру

Дебютная большая работа режиссера была причудливым, сюрреальным хоррором, который непросто смотреть неподготовленному зрителю. Но три года спустя Линч доказал, что может сочетать экзотику с классической драмой. В его новой картине «Человек-слон» была показана история жизни Джозефа Меррика – реального человека, жившего в Англии в XIX веке. Меррик прославился благодаря своему физическому уродству (отсюда и название фильма). При этом в картине он предстает человеком с золотым сердцем – на этом контрасте Линч выстраивает мощное и цепляющее кино, которое принесло ему всеобщее признание и первые номинации на «Оскар» за лучшую режиссуру и лучший сценарий.

Ранний успех привел к тому, что постановщик решил попробовать себя в большом голливудском кино с серьезным бюджетом. Его выбрали для работы над экранизацией фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна». В итоге картина провалилась в прокате, а Линч открестился от ее итоговой версии, заявив, что продюсер Дино Де Лаурентис не давал ему снимать так, как он хочет. При этом многим фанатам фильм понравился, и сравнить его с недавней версией Дени Вильнева как минимум любопытно.

После этого провала Линч завязал с голливудским кино и в дальнейшем выпускал только глубоко авторские и независимые ленты. В 1986 вышла мрачная драма-триллер «Синий бархат», которая принесла Дэвиду еще одну режиссерскую номинацию на «Оскар»; в 1990-м – криминальная история любви сумасбродной парочки «Дикие сердцем», взявшая главный приз Каннского фестиваля.

В 1989 году на телеэкраны вышел самый известный сериал Линча – мистический детектив «Твин Пикс» о расследовании убийства молодой девушки в одноименном городке. Несмотря на то, что проект был закрыт после двух сезонов, он стал совершенно культовым. В 1992 году Линч выпустил полнометражный фильм-продолжение, а спустя четверть века, в 2017-м – третий сезон, который получил всеобщее признание.

С 1997 по 2006 годы режиссер снял еще четыре фильма. В основном это характерные для режиссера мрачные мистические истории, самой известной из которых стал «Малхолланд Драйв» 2001 года. За эту картину о злоключениях двух девушек в темном и сюрреальном Лос-Анджелесе Линч получил награду за лучшую режиссуру на Каннском фестивале и уже третью режиссерскую номинацию на «Оскар». Кроме того, «Малхолланд Драйв» имеет славу самого непонятного фильма Линча – фанаты до сих пор строят теории о том, что же хотел сказать автор.

Из этой мрачной череды работ режиссера есть и одно исключение – удивительно светлый и простой фильм 1999 года с говорящим названием «Простая история». Он рассказывает о старике, который решил навестить больного брата и поехал к нему в долгое путешествие на маленьком тракторе. В итоге получилась самая человечная и, пожалуй, самая американская работа Линча – о бескрайних просторах, хороших людях и простых ценностях.

После 2006 года, когда на экраны вышел странный фильм «Внутренняя империя», своей причудливостью напоминающий дебютную ленту режиссера «Голова-ластик», Линч больше не снимал полнометражное кино.

Семья и дети Дэвида Линча

Фото - © кинопоиск.ру

Со своей первой женой Пегги Дэвид развелся в 1974 году, еще до выхода своей дебютной большой картины. После этого режиссер женился еще трижды, и от каждой из супруг у него есть по ребенку. Самый поздний из них, дочка Лула, родилась в 2012 году, когда Линчу было уже 66. Последняя жена режиссера подала на развод в 2023 году.

Не только режиссер

Фото - © кинопоиск.ру

Помимо съемок кино, Линч всю жизнь продолжал рисовать, а также увлекался фотографией. Кроме того, он записал три альбома с авангардной музыкой.

Иногда Дэвида можно было увидеть на экране и в качестве актера. Пожалуй, самой известной его ролью стала работа в картине Стивена Спилберга «Фабельманы» 2022 года. В ней Линч сыграл великого голливудского режиссера Джона Форда, который раскрывает молодому Спилбергу один из секретов профессионального мастерства.