Маньяк Чикатило: безжалостный душегуб и «жертва трудного детства»

31 год назад - 14 февраля 1994 года - был казнен один из самых известных советских убийц – Андрей Чикатило. В материале РИАМО рассказываем, как удалось поймать неуловимого маньяка после восьми лет безуспешных поисков.

Начало «карьеры» Чикатило: работа учителем и ее последствия

Фото - © Владимир Вяткин/РИА Новости

В детстве и юности Андрей Чикатило не давал повода заподозрить в себе будущего маньяка. Он прилежно учился, правда, не очень ладил со сверстниками, но никаких дурных наклонностей не проявлял. Впервые странности в поведении Чикатило стали заметны в 1970 году, когда после окончания филологического факультета он устроился работать в школу-интернат в Новошахтинске.

К тому времени Андрею Чикатило исполнилось 34 года, он был женат, подрастали дочка и сын. Жену Феодосию, по словам знакомых, обожал и лелеял, души не чаял в детях. С супружескими обязанностями, правда, были некоторые трудности – но жена полагала, что всему виной застенчивость Андрея.

В школе, впрочем, учитель русского языка никакой застенчивости не проявлял. Напротив, нередко позволял себе неподобающие действия в отношении учениц: обнимал за плечи, трогал, заходил в спальни к девочкам после отбоя. Крест на учительской карьере поставила выходка на речке. Когда ученики купались, Чикатило подплыл к одной из старшеклассниц и начал хватать ее, делая вид, что спасает от утопления. О случившемся девочка рассказала педагогам, и распускающего руки учителя убедили написать заявление об уходе.

Позднее Чикатило попытался вернуться к преподавательской деятельности, устроившись в 1978 году в училище в г. Шахты. Однако и оттуда его попросили уволиться после очередного скандала с приставаниями к подопечному.

«Кочующий» убийца и примерный семьянин

Фото - © Владимир Вяткин/РИА Новости

Есть мнение, что первое убийство Чикатило совершил в Шахтах в том же 1978 году. 22 декабря не вернулась с прогулки девятилетняя Лена Закотнова. Ее тело нашли через два дня у небольшой речки, девочка был изнасилована, изрезана и задушена. В процессе расследования Чикатило попал под подозрение, но был отпущен, так как жена создала ему убедительное алиби. За убийство второклассницы впоследствии расстреляли ее ранее судимого соседа. После того, как Чикатило поймали, он признался, что на самом деле девочку убил именно он. Правда, потом от своего признания отказался, и в итоге Верховный суд исключил Лену Закотнову из числа жертв маньяка – за недостаточностью доказательств.

По официальной версии, список зверств Чикатило был открыт в 1982 году. Однажды начав убивать, садист уже не останавливался: только в 1982 году он лишил жизни семь детей и подростков в возрасте от 9 до 18 лет. В 1983 году на его счету появилось еще семь убитых, в 1984 – еще 15. Кровавые расправы продолжались до осени 1990 года.

У Чикатило был дар располагать к себе людей. Под разными предлогами он убеждал жертв пойти к нему домой, на дачу, на пляж или в лес. Одного мальчика маньяк «увел» с разрешения матери: она с сыном на вокзале ожидала поезда, и подросток пошел с обаятельным попутчиком купить воды в киоске. Больше мать своего сына живым не видела. Иногда Чикатило подмечал гулявших в одиночку школьников и следовал за ними до безлюдных перелесков или пустырей. Девушкам предлагал проводить их до дома или помочь донести сумки.

У большинства убитых отмечались множественные ножевые ранения, были вырезаны органы и выколоты глаза, также присутствовали следы изнасилований. Пол жертвы особого значения для Чикатило не имел: ему нравилось то, что дети и подростки оказывались полностью беззащитны перед сильным осатаневшим мужчиной. Впрочем, иногда маньяку «попадались под руку» и взрослые люди, самой старшей из его жертв было 44 года. Однажды он лишил жизни сразу двоих – двадцатидевятилетнюю женщину и ее дочь-третьеклассницу.

Ростовская милиция сбивалась с ног, но не могла поймать убийцу: у них не было ни фоторобота, ни каких-либо улик. На подмогу ростовским следователям пришел известный психиатр Александр Бухановский. Он составил первый психологический портрет маньяка. Со слов доктора, душегуб – не сумасшедший и не маргинал, а совершенно рядовой советский гражданин, с неплохим социальным и материальным положением. Скорее всего, он женат и воспитывает детей, а его работа связана с разъездами.

И действительно, при сопоставлении данных из разных уголков Союза выяснилось, что география убийств неуловимого маньяка охватывает значительную территорию, он «отметился» даже в Московской, Ленинградской и Свердловской областях. Чикатило работал в отделе снабжения одного из предприятий Шахтинска и часто ездил в командировки. Однако большую часть своих зверств он творил в Ростове-на-Дону и окрестностях, недалеко от места жительства.

Охота на Чикатило и операция «Лесополоса»

Фото - © Владимир Вяткин/РИА Новости

Осенью 1984 года Чикатило едва не попался. Ночью на автовокзале Ростова-на-Дону он познакомился с «неблагополучной» девушкой и, возможно, планировал прогуляться с ней до ближайшей лесопосадки. Однако его странное поведение заинтересовало дежурных милиционеров. Прилично одетый гражданин, который беседовал с неряшливой бродяжкой, показался сотруднику подозрительным, и Чикатило доставили в отделение. В его портфеле нашли веревки, нож и вазелин.

Мужчина пояснил, что работает в снабжении, веревкой упаковывает посылки, ножом перерезает веревку, а вазелин использует для смягчения обветренной кожи. Объяснения выглядели убедительно, однако гражданина Чикатило все же отправили в КПЗ «до выяснения». Оперативники располагали информацией, что, судя по биологическим следам на одной из жертв, у маньяка должна быть четвертая группа крови. У Чикатило оказалась вторая. Его отпустили.

В начале 1986 года, когда напряжение в обществе возросло до предела, на серийного душегуба была объявлена настоящая охота. Операция «Лесополоса», в которой были задействованы сотни людей, обошлась государству почти в десять миллионов рублей. На улицах, автовокзалах и полустанках Ростовской области дежурили сотрудники милиции в штатском, обращая внимание на всех подозрительных мужчин. «Легкомысленно» одетые сотрудницы милиции ездили в электричках, пытаясь поймать убийцу «на живца». В поисках маньяка задействовали даже военные вертолеты. В вечернее время города и поселки патрулировали дружинники.

К сожалению, в ряды дружинников записывали почти всех желающих, и Андрей Чикатило решил воспользоваться этим обстоятельством. Вместе с другими ответственными товарищами он участвовал в охоте на самого себя, и, разумеется, в это время череда убийств прекратилась. Операция «Лесополоса» позволила выявить множество правонарушений и раскрыть около тысячи преступлений, однако поимке «ростовского маньяка» никак не поспособствовала. В 1987 году он снова начал убивать.

Последняя жертва Чикатило

Фото - © Александр Лыскин/РИА Новости

Поймали Чикатило только в 1990 году, вскоре после того, как он совершил свое последнее убийство. 6 ноября 1990 года недалеко от пригородной платформы, в небольшом перелеске, он изнасиловал и зарезал молодую девушку. Дежуривший на станции патрульный обратил внимание на хорошо одетого гражданина, который выходил из леса. На костюм и шляпу этого приличного с виду человека налипли мелкие веточки и листья. Патрульный проверил документы подозрительного гражданина и записал в блокнот фамилию: Чикатило.

Тело девушки в лесопосадке неподалеку от железной дороги дачники обнаружили через неделю, и патрульный сразу вспомнил о странном человеке, встреченном на платформе. Чикатило поймали 20 ноября, когда он возвращался из поликлиники: 16-летний юноша, убитый им несколько недель назад, во время борьбы прокусил ему палец, и рана долго не заживала.

Свой арест душегуб, по рассказам очевидцев, воспринял совершенно спокойно. Правда, его признания удалось добиться только светилу психиатрии Александру Бухановскому, который помогал следствию составить психологический портрет маньяка. После общения с Бухановским Чикатило начал давать показания, охотно делясь как подробностями убийств, так и эпизодами своей «тяжелой жизни».

«Трудное детство» как оправдание для маньяка

Фото - © Владимир Вяткин/РИА Новости

Андрей Чикатило родился в 1936 году в селе Яблочное, в 100 км от Харькова. Великая Отечественная война началась, когда мальчику было четыре года. Отец ушел на фронт, а в 1942 году в село пришли немцы. Убийца рассказывал, как на его глазах расстреливали взрослых и детей, а его самого приняли за мертвого, когда он упал в толпе. Мальчику якобы пришлось пролежать в куче трупов своих друзей целую ночь… Впрочем, по прошествии лет проверить эту историю было уже невозможно.

В военные годы Андрей и его мать, а позднее и сестра Татьяна (отцом которой, по одной из версий, был немец-насильник) едва не умерли от голода, питаясь буквально подножным кормом. Мать с трудом могла прокормить детей, они часто падали в голодные обмороки.

Школьные годы будущего маньяка тоже были безрадостными: Андрей рос застенчивым и плаксивым ребенком, к тому же близоруким, за это одноклассники его дразнили и поколачивали. До 12 лет он страдал энурезом, но семья едва сводила концы с концами, так что лечить мальчика не было возможности.

Первая любовь Чикатило, по его словам, обернулась насмешками как со стороны избранницы, так и со стороны ее подруг. После этого он потерял веру в себя как в мужчину. Все это, по рассказам убийцы, повлияло на его характер, судьбу и склонности. Он утверждал, что на протяжении детства и юности его запугивали, унижали и ни во что не ставили, поэтому у него не было шансов вырасти нормальным человеком.

Судебно-психиатрические экспертизы признали маньяка полностью вменяемым, а суд назначил высшую меру наказания. Казнили Чикатило 14 февраля 1994 года.

Согласно официальному заключению, за период с 1982 по 1990 годы от рук Чикатило погибли 43 человека, сам маньяк приписывал себе 55 убийств. Некоторые из его жертв до сих пор не опознаны.