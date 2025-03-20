Бумеранг за насмешки: кто такой Артемий Останин и почему его арестовали

Кто такой Артемий Останин

Фото - © РИА Новости, Кристина Кормилицына

Артемий Останин родился 18 марта 1996 года в городе Ейск. Детство у него прошло в компании панков: он много времени проводил на улице, прыгал с друзьями с трансформаторной будки, пока одного из них не ударило током, бегал в магазин за мороженым и отдыхал в тени развесистой ивы.

Останин учился в школе №2 и отличался высоким интеллектом. Он пробовал себя в писательстве и участвовал в интеллектуальных играх, например, выступал на «Брейн-ринге», посвященном избирательному праву и избирательному процессу, и был признан самым активным игроком.

После школы Останин уехал во Владивосток, чтобы поступить в Дальневосточный федеральный университет. Магистратуру он так и не окончил.

Чем известен Артемий Останин

Фото - © РИА Новости, Кристина Кормилицына

Останин – стендап-комик. Его первый концерт под названием «21 грамм» был записан 21 сентября 2022 года. В нем артист рассуждал о полученном образовании, первых отношениях, бесконечном поиске работы, увлечении алкоголем, а также своей депрессии, которая тянется с 13 лет, а сам Останин относится к ней как к дочери.

Отношения – одна из любимых тем Останина в своих выступлениях. Первые отношения у него завязались в 12 лет с девочкой по имени Олеся, которая видела в нем эдакого bad boy и приносила ему с друзьями абрикосовую самогонку своей матери. Потом у него была девушка Марина из Нижнего Новгорода, а затем – Богдана.

Что касается поисков работы, то у комика внушительный послужной список: он успел побыть менеджером по продажам кофейных аппаратов и моделью взрослых памперсов, работал в «Почте России», продавал новогодние подарки и попал в кино. он сыграл фаната «Зенита». В те годы Останин уже имел опыт выступлений в шоу «20 минут стендапа» стендап-клуба StandUp NN в Нижнем Новгороде, побывал на подкасте «Комик в зале» и влился в проект «Кот Бродского».

За что Останину грозят 6 лет тюрьмы

Фото - © РИА Новости, Кристина Кормилицына

В 2025 году комик участвовал в шоу «Стендап за 60 секунд», где неудачно пошутил о человеке без ног, «подорвавшемся на мине». По версии следствия, комик во время публичного выступления высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность в ходе СВО.

Сам стендапер свою вину отрицает и говорит, что его шутка про «попрошайку в метро на скейтборде без ног» просто неправильно была истолкована и на самом деле это не насмешка над участниками военной спецоперации.

«В выступлении шла речь о попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20, про таких шутили еще со времен Comedy Club. Про СВО в шутке нет ни слова, и речи об этом даже близко не идет, остальное — вымысел блогеров и, на удивление, федеральных СМИ. На меня накинулись, потому что изначально вся информация в этих каналах подавалась под таким соусом», – сказал он.

Останина также обвинили в насмешках над ветеранами, но сам он уверяет, что шутка была про другое. Ему грозит до шести лет лишения свободы в соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства»). Одним из первых на новость об Останине отреагировал Виталий Милонов. Он назвал стендапера негодяем и трусом и потребовал проверить концертную площадку, где тот выступал.

«В зону проведения СВО этот негодяй сможет отправиться, только если отправит соответствующее обращение на имя следователя. Он может попросить прекратить его преследование в обмен на участие в спецоперации, но не думаю, что его согласуют. Видите, испугался. Трус. Смелый он только когда под кайфом, под газом, на драйве среди своих уродов вещает. А тут сразу поджал хвост и побежал. Надеюсь, что он будет арестован за такие вещи, потому что в нашей стране такого негодяйства быть не должно. Это подло», — пояснил Милонов.

18 марта Останин был задержан правоохранительными органами в момент попытки пересечь российскую границу. Его доставили в Москву и в ближайшее время следователи столичного СК приступят к допросу. Тем не менее, комик уже принес свои извинения за свою шутку.

«Я осознавал, что мне нужно выступить со стендапом, у меня не было цели оскорбить кого-то или задеть чьи-то чувства, угрожать насилием, либо, тем более, призывать ко вражде по отношению к какой-то социальной группе. <…> Я приношу свои искренние, человеческие извинения», — говорит Останин на видео.

Суд арестовал комика на два месяца по обвинению в разжигании ненависти «в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность». Прокуратура выступила против ареста комика. Следственный комитет просил суд избрать Останину меру пресечения, связанную с лишением свободы.