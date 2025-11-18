Блогер Дима Масленников: история успеха и самые популярные проекты

Детство, юность и выбор блогерской карьеры Димы Масленникова

Дмитрий Масленников родился 21 декабря 1994 года в небольшом городке Усть-Катав, в Челябинской области. В начале 2000-х семья перебралась в Москву, где Дима с золотой медалью окончил школу им. Леманского с математическим уклоном.

После школы парень без труда поступил в Финансовый университет при Правительстве РФ на специальность «финансовый инжиниринг», однако после получения высшего образования понял, что сфера финансов его не слишком интересует. К этому времени Дима уже два года вел блог «Погнали!» на YouTube, смог найти свою нишу в создании оригинального контента (кулинарные рецепты и лайфхаки), обзавелся пусть и не очень большой, но лояльной интернет-аудиторией. Он решил развивать свою карьеру именно в видеоблогинге.

История успеха Димы Масленникова

Фото - © Okras. Собственная работа/Wikipedia.org

В 2016 году, после окончания университета, молодой блогер понял, что для успешной раскрутки формат видеоконтента необходимо расширить. Здесь пригодилось увлечение Димы сталкингом: вместе с друзьями он часто исследовал заброшенные дома и недостроенные здания в поисках паранормальных явлений. Так родился проект GhostBuster («Охотник за привидениями»). Одним из первых объектов GhostBuster стала зловеще популярная Ховринская больница, в которой, по слухам, произошло немало странных, мистических и трагических событий, включая несчастные случаи, убийства и жертвоприношения.

Видеоролики, снятые в полуразрушенных локациях, пришлись зрителям по душе, и аудитория Масленникова на YouTube начала прибывать фантастическими темпами: всего за пару лет число подписчиков возросло до несколько миллионов.

Сам Дима неоднократно говорил, что сценарии для своих «потусторонних» роликов заранее не пишет, так как никогда не знает: встретится ли ему «паранормальщина» – или ночевка в необычной локации пройдет буднично и без эксцессов. Однако, судя по интересу подписчиков, скучными вылазки Масленникова не бывают: он всегда находит возможность пощекотать нервы зрителю.

В 2020 году, во время COVID-19, путешествия и активное блогерство пришлось прекратить по понятным причинам. Тогда Дмитрий провел собственное расследование гибели группы Дятлова на перевале в Свердловской области в 1959 году. О своих изысканиях Масленников выпустил три ролика общей длительностью почти в полтора часа.

Помимо создания видео, Масленников активно участвует в различных телепроектах, например, «засветился» в шоу «Танцуй», «Пацанки», «Черный список», «Импровизация», «Однажды в России», «Импровизаторы», «Остров сокровищ. Знаки судьбы» и «Богатырские игры». Также Дмитрий снимался в клипах Клавы Коки, рэпера DAVA и Ольги Бузовой.

Чем занимается Дима Масленников сейчас: новые проекты

Масленников продолжает вести канал Pognalishow на платформе YouTube. Продолжает оставаться популярным проект «Охотники за привидениями»: блогер снимает ролики в недостроенных зданиях, полуразрушенных отелях, больницах, замках и подвалах, в таинственных лесах и на загадочных островах, причем география перемещений не ограничивается Россией: Дмитрий проводил ночь, например, в японском «лесу ужасов» и на «острове мертвых кукол» в Мексике.

Кроме того, на канале есть рубрика «Мафия в реальной жизни», где блогер выстраивает локации для игры в «Мафию» и приглашает на сеансы знаменитостей из интернета, блог-пространства и шоу-бизнеса. Большую популярность также завоевал проект «Among Us в реальной жизни», где известные медиа-персоны играют в игру Among Us (игра в целом похожа на «Мафию» и также выстроена на психологическом взаимодействии участников).

Для своих подписчиков блогер организует проект «Экстремальные прятки» в пещерах, заброшках, таинственных бункерах и покинутых кораблях.

По состоянию на конец 2025 года Дима Масленников имеет более 19.1 млн подписчиков на Youtube и 1.85 млн подписчиков в Телеграм. Блогер не только поддерживает основные рубрики, но разрабатывает также и новые проекты, например, в середине ноября пообещал своим фанатам «Новый Формат – Гигантскую Настольную Игру». В чем будет смысл игры – пока остается загадкой.

Заработок Димы Масленникова

Фото - © РИА Новости

Практически каждый ролик Дмитрия Масленникова набирает от 4 до 10 миллионов просмотров, есть и ролики-рекордсмены, которые увидели от 19 до 22 миллионов зрителей. В 2019 году доход блогера оценивался примерно в 27 миллионов рублей. Размер актуальных заработков Масленникова сейчас не разглашается.