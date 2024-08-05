Блистательная блондинка: 10 малоизвестных фактов о Мэрилин Монро

Более полувека назад не стало певицы и актрисы, блистательной Мэрилин Монро. Секс-символ Голливуда нашли мертвой в своей постели на вилле в престижном районе Лос-Анджелеса в ночь с 4 на 5 августа 1962 года. Ей было всего 36 лет. В материале РИАМО рассказываем некоторые факты из жизни яркой и талантливой американки, которая продолжает вдохновлять общественность даже после смерти.

1. Старт карьеры Монро: с авиационного завода – в модели

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Если бы Мэрилин не устроилась на авиационный завод, когда ей было всего 17 лет, ее кинокарьера могла и не состояться. Всего спустя год после того, как будущая актриса влилась в тяжелый и рутинный труд, на предприятие приехала съемочная группа, чтобы сделать фотографии для поддержания духа солдат США. Среди моделей, участвовавших в съемке, оказалась и Монро, которая тогда еще была Нормой Джин. Одним из специалистов на съемочной площадке был фотограф Дэвид Коновер, который и предложил Монро предстать перед камерой. В дальнейшем звезда уволилась с предприятия и начала развивать модельную карьеру, тогда-то ее и заметил Говард Хьюз, профессионал в шоу-бизнесе и медиа. Он представил модель продюсеру студии «20th Century Fox» Бену Лайону. В конце 40-х годов Монро уже снималась в своих первых фильмах.

2. Встреча Мэрилин с королевой Елизаветой II

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Во время съемок фильма «Принц и танцовщица» Монро вместе со своим мужем Артуром Миллером проживала в Соединенном Королевстве. Тогда у актрисы было одно заветное желание – познакомиться с королевой Елизаветой II. Такой шанс представился 29 октября 1956 года, когда Монро была приглашена на представление в Королевский театр с несколькими крупными кинозвездами того времени, такими как Брижит Бардо и Джоан Кроуфорд. В тот вечер и произошла первая и единственная встреча Монро с Елизаветой II, которую в театре сопровождала ее сестра, принцесса Маргарет. В ходе короткой беседы они обсуждали соседство, ведь Мэрилин жила в пяти километрах от владения Елизаветы II. Королева в свою очередь была так очарована актрисой, что в дальнейшем посмотрела все фильмы с ее участием.

3. Съемки фильма прервали из-за заикания Монро

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Известно, что с детства Монро страдала от заикания. Чтобы преодолеть этот недостаток, ее логопед порекомендовал ей при разговоре понижать голос, делать его немного хриплым, с придыханием. Этот способ помог актрисе справиться с заиканием, а ее новый томный голос в дальнейшем стал изюминкой и сводил всех мужчин с ума. Когда же велась работа над последним фильмом в карьере Монро «Что-то должно случиться», заикание вернулось к звезде ввиду большого количества стрессовых ситуаций в ее жизни. Съемки прервали, а фильм так и остался незавершенным. В дальнейшем его пересняли под другим названием – «Я вернулась, дорогой». Вместо Мэрилин в главной роли выступила Дорис Дэй.

4. Мерилин Монро на обложке первого Playboy

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Монро появилась на обложке первого номера Playboy, изданного в 1953 году. Основатель журнала Хью Хефнер никогда не был знаком с блондинкой лично, о чем очень сожалел.

Актриса никогда не снималась специально для журнала – Хефнер приобрел шесть фотографий, которые были сделаны еще в то время, когда Монро не была известна. Но это вложение создателя Playboy сразу же окупилось: первый номер разошелся в количестве 50 тысяч экземпляров. А в 1992 году Хефнер приобрел для себя место на кладбище рядом с Монро за 75 тысяч долларов, где и был похоронен в 2017 году.

5. Отношения Мерилин Монро со спортом

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Монро не раз признавалась, что она и спорт – это понятия несовместимые. В одном из интервью на вопрос о подходе к физическим упражнениям она ответила: «Я не смогла бы заниматься спортом, если бы мне пришлось». Вместо этого она наслаждалась простой рутиной для укрепления бюста, которая заключалась в поднимании двух пятифунтовых гирь над головой 15 раз, переходя из позиции удара ногой с раздвинутыми руками. Это была та практика, которую голливудская дива выполняла каждое утро сразу после пробуждения, не вставая с постели.

6. История знаменитого «голого» платья Мэрилин Монро

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На дне рождения Джона Кеннеди в 1962 году легендарная Монро исполняла песню Happy Birthday. Актриса была облачена в нюдовое узкое платье, покрытое тысячами кристаллов, которое создавало эффект обнаженного тела и придавало звезде еще больше соблазнительности. Ее выступление и исполненная с характерным придыханием протянутая строчка «Happy birthday to you» привели публику в восторг, а платье затем было продано на аукционе Christie’s за баснословную сумму – почти 1,3 миллиона долларов. В 2022 году на благотворительном мероприятии Met Gala в этом платье перед публикой предстала американская актриса Ким Кардашьян. Ради такого ценного наряда звезда придерживалась строгой диеты и сильно похудела, но после мероприятия вернула его с отсутствующими несколькими стразами и разошедшимся швом.

7. Низкие гонорары Мэрилин Монро

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У Мэрилин Монро была завидная карьера, к 36 годам она снялась в тридцати фильмах, в некоторые годы с участием звезды выпускались по 5 кинолент. Тем не менее Монро не могла похвастаться высокими гонорарами. Например, актриса снялась в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок», за который получила денежное вознаграждение почти в десять раз меньше, чем коллега по съемочной площадке Джейн Расселл. Сто тысяч долларов звезде должны были выдать за роль в «Что-то должно случиться», тогда как Элизабет Тейлор за перевоплощение в Клеопатру получила миллион долларов.

8. Двойники Мэрилин Монро

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Образ Мэрилин Монро не раз воплощали на больших экранах, а за роль яркой блондинки в фильме «7 ночей с Мэрилин» 2011 года Мишель Уильямс даже получила «Золотой глобус». Тем не менее есть клон певицы, которому даже не нужен грим. Речь идет об американке Сьюзан Гриффитс, одной из самых известных двойников Монро с высокими гонорарами за выступления. В юности Гриффитс была обычным консультантом в магазине косметики в одном из универмагов и даже не слышала о фильмах с Мэрилин. В настоящее время двойника голливудской дивы приглашают на частные мероприятия, за участие в которых женщина получает до 4 тысяч долларов. В «Криминальном чтиве», кстати, тоже снималась Гриффитс.

9. Монро не любила бриллианты

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В фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» лучезарная Монро исполнила знаменитую песню «Бриллианты – лучшие друзья девушки». Однако сама звезда довольно прохладно относилась к драгоценностям, да и к тому же не обладала большими средствами, чтобы их приобретать. Чаще всего Монро прибегала к бижутерии. Среди своей коллекции украшений актриса выделяла жемчужное ожерелье, которое ей презентовал Джо Ди Маджо, американский бейсболист и ее супруг, во время медового месяца в 1953 году.

10. Загадочная смерть культовой блондинки

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Неожиданная смерть актрисы стала потрясением для всех. Согласно официальным данным, Монро скончалась из-за передозировки снотворным, которое ей выписывал ее лечащий врач для борьбы с бессонницей. К тому же она страдала затяжной депрессией, пребывала в невротическом состоянии, не пренебрегала запрещенными препаратами, поэтому версию самоубийства можно считать оправданной.

Однако существуют и более мистические версии ее смерти. Одна из теорий сообщает, что Монро лишилась жизни из-за связи с семьей Кеннеди: ЦРУ якобы таким образом отомстили президенту за неудавшееся вторжение на Кубу. Другая версия – смерть подстроил брат президента, Роберт Кеннеди, чтобы слухи о романе с актрисой не разрушили его политическую карьеру.

Теоретик внеземного заговора, доктор Стивен Грир предлагает другое развитие событий: Монро просто слишком много знала об НЛО. Грир утверждает, что Мэрилин планировала утечку секретных сведений о крушении неопознанного летающего объекта около города Розуэлл в штате Нью-Мексико, США, и это не понравилось ЦРУ.