Биография Евгения Пригожина: ЧВК «Вагнер», взятие Бахмута, военный мятеж и авиакатастрофа

23 августа 2023 года произошло крушение частного самолета Embraer Legacy 600, в котором находился предприниматель Евгений Пригожин. О его сложной и противоречивой жизни и карьере читайте в материале РИАМО.

Мальчик из лыжного интерната

Фото - © Pixabay

Евгений Пригожин родился в Ленинграде 1 июня 1961 года. В одном из интервью он рассказал, что его отец рано умер, поэтому вместе с матерью-врачом мальчика воспитывал отчим – тренер по лыжному спорту Самуил Фридманович Жаркой. Двоюродным дедом Жени со стороны отца был известный советский инженер, пионер урановых разработок Ефим Ильич Пригожин, долгое время живший и работавший в Желтых Водах на Украине, где он и умер (в 1999 году, задолго до начала СВО).

Благодаря отчиму Евгений занимался лыжным спортом и даже обучался в лыжном интернате. Правда, спортсменом Пригожин не стал, а сразу после окончания школы «пошел по кривой дорожке».

Вор-рецидивист

Уже в 18 лет Евгений был осужден в Ленинграде за кражу на два года лишения свободы – правда, условно. Однако гуманность советского правосудия не вразумила молодого человека.

По данным агентства «Росбалт»* (включен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), вместо того, чтобы добросовестно «отбыть срок», работая на химическом заводе в Новгороде, куда его направило государство (в то время условно осужденных, как и выпускников вузов, могли привлекать к труду там, где власть считала нужным), Пригожин сбежал обратно в Ленинград. Там он якобы в составе группы лиц занялся кражами, за что, по информации Forbes, был осужден повторно – на этот раз на 13 лет.

Пригожин – продавец хот-догов

Пригожин не отсидел весь срок: он был помилован и вышел из тюрьмы в 1990 году, под самый конец существования СССР. Как пишет Forbes, практически сразу Евгений занялся бизнесом.

По его словам, он первым в «северной столице» начал продавать хот-доги.

«В 1990 году на Апрашке я первый в Ленинграде начал продавать хот-доги. Горчицу замешивали у меня в квартире – на кухне, мама там же считала выручку – в месяц я зарабатывал 1000 долларов, а это были горы рублей. Считать маме было трудно», – рассказывал бизнесмен в одном из интервью.

Пригожин поступил в Ленинградский химико-фармацевтический институт на специальность «провизор-фармацевт», но, по собственному признанию, доучиться не смог.

Пригожин – успешный бизнесмен

Фото - © Страница «Евгений Пригожин (ЧВК Вагнер)» в «ВКонтакте»

Во второй половине 90-х бизнес Пригожина пошел в гору: он открыл свои первые элитные рестораны, такие как «Старая таможня» и New Island, а также занялся кейтерингом. Именно в New Island президент Владимир Путин принимал Жака Ширака и Джорджа Буша-младшего.

Помимо заведений для элиты, Пригожин пытался создать и сеть массового питания. Она называлась «Блин! Дональтс» и предлагала «русский фастфуд» (в частности, гвоздем меню был «квадрососисон»). Всего в Петербурге открылось около десятка заведений, однако в 2011 году сеть прекратила свое существование.

Помимо ресторанного бизнеса, Пригожин активно занимался строительством. Среди реализованных им проектов значатся элитный коттеджный поселок «Северный Версаль» и комплекс апартаментов «Лахта Плаза».

Контракты с Минобороны

В 2014-15 годах компании Пригожина выиграли ряд тендеров на предоставление услуг Министерству обороны РФ в сфере уборки территории, кейтеринга и строительства (в частности, они должны были построить военную базу в Валуйках Белгородской области и военный городок в Омской области). Совокупные суммы контрактов составляли десятки миллиардов рублей.

В 2017 году ФАС официально признала, что при заключении контрактов с Минобороны компании Пригожина вступили в картельный сговор.

«Фабрика троллей»: как Евгений Пригожин «вмешался» в американские выборы

В 2010-е имя Пригожина связывали с противостоянием так называемой «несистемной» российской оппозиции. В частности, бизнесмена называли одним из организаторов документального фильма «Анатомия протеста», показанного в эфире НТВ и представлявшего лидеров оппозиции в невыгодном свете. Кроме того, широкую огласку приобрела деятельность так называемой «фабрики троллей» – структуры, также известной как «Агентство интернет-исследований» – сотрудники которой занимались размещением в интернете постов и комментариев антиоппозиционной направленности.

Долгое время Пригожин отрицал свою причастность к этой организации, но в 2023 году подтвердил, что создал и длительное время управлял ею. По словам бизнесмена, он сделал это «для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада».

Любопытно, что деятельность пригожинской «фабрики троллей» вышла далеко за пределы России: американские власти обвинили «Агентство интернет-исследований» во вмешательстве в политическую жизнь США, включая президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп.

Помимо «фабрики троллей», Пригожина связывали с целым рядом возникших в тот же период СМИ похожей направленности – в частности, «Федерального агентства новостей». Бизнесмен отрицал свою причастность к их деятельности, однако в 2019 году возглавил попечительский совет медиахолдинга «Патриот», куда вошли некоторые из них.

Пригожин и ЧВК «Вагнер»

Фото - © Скриншот

Деятельность ЧВК «Вагнер», по которой Пригожин известен в первую очередь, началась в середине 2010-х с участия в событиях на Украине и военной операции в Сирии. Долгое время бизнесмен не признавал свою причастность к данной структуре, сделав это только через полгода после начала СВО.

В октябре 2022 года Пригожин объявил об открытии в Невском районе Санкт-Петербурга «ЧВК Вагнер Центра».

«”ЧВК Вагнер Центр” – это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. Миссией “ЧВК Вагнер Центра” является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной», – пояснил бизнесмен.

Взятие Артемовска (Бахмута)

20 мая 2023 года Евгений Пригожин заявил о взятии Артемовска (Бахмута) силами бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, битва за город, так называемая «Бахмутская мясорубка», продолжалась 224 дня.

«Трупов украинских военных огромное количество. Бахмут взят полностью по всем его юридическим границам до последнего сантиметра», - подчеркнул Пригожин.

Пригожин поблагодарил всех бойцов, кто участвовал в боях за город все это время. Также отдельно он почтил память погибших солдат и заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины сражались отважно.

11 июня 2023 года Евгений Пригожин снова удивил всех, заявив, что ЧВК не будут подписывать контракты с министерством обороны РФ. Но при этом он отметил, что ЧВК «Вагнер» интегрирована в систему Министерства обороны РФ и полностью подчиняется его интересам.

А 13 июня Пригожин заявил, что отряды ЧВК больше не будут работать в зоне специальной военной операции на территории Украины.

Семья, личная жизнь и награды Евгения Пригожина

Члены семьи Пригожина – жена Любовь, дочери Полина (родилась в 1992 году) и Вероника (родилась в 2005 году) и сын Павел (родился в 1998 году) – участвуют в его бизнесе. Так, в 2016 году сообщалось, что компания жены Пригожина приобрела известный дом торгового товарищества «Братья Елисеевы» на Невском проспекте в Петербурге за 740 миллионов рублей.

По словам бизнесмена, его сын отслужил срочную службу в российской армии, а через месяц отправился в Сирию в составе ЧВК «Вагнер».

«С тех пор он постоянно находился и находится в горячих точках в составе ЧВК “Вагнер”, где и получил свой первый Черный крест», – рассказал Пригожин в сентябре 2022 года.

Из сообщений в СМИ известно, что в 2022 году бизнесмен получил звание Героя России (указ президента о присвоении звания был закрытым).

Военный мятеж Евгения Пригожина 23-24 июня 2023 года

Фото - © Скриншот видео от пресс-службы Пригожина

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его бойцы 24 июня ввели военную технику в Ростов-на-Дону и заняли штаб Южного военного округа. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

24 июня президент России Владимир Путин обратился к россиянам и назвал мятеж Пригожина предательством.

«Мы столкнулись с предательством, непомерные амбиции привели к измене России», – сказал глава государства.

После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко бизнесмен заявил, что подразделения «разворачивают свои колонны», затем «Вагнеры» покинули штаб ЮВО. Вполедствии уголовное дело прекратили.

Гибель Евгения Пригожина 23 августа 2023 года

Фото - © Виталий Шустров/РИА Новости

Вечером 23 августа 2023 года появилась информация о падении самолета Embraer-135 в Тверской области, на борту которого находилось 10 человек. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Следом появилась информация, что на борту бизнес-джета, который летел из Москвы в Петербург, мог находиться и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин: его имя было в списках пассажиров.

Затем появилась информация от главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, который подтвердил смерть Пригожина и высшего руководства ЧВК «Вагнер» на данном борту.

Кроме главы «Вагнера», в списках числились Пропустин Сергей, Макарян Евгений, Тотмин Александр, Чекалов Валерий, Уткин Дмитрий, Матусеев Николай. Среди членов экапажа были командир Левшин Алексей, второй пилот Каримов Рустам и бортпроводник Распопова Кристина. Эту информацию подтвердила Росавиация.

Данные с бизнес-джета получали до 18:20 по московскому времени, тогда самолет находился на высоте 19,7 тыс. футов (порядка 6 км).

Представитель Flightradar24 Ян Петченик уточнил, что Embraer упал на 8 тыс. футов (2,4 км) за 30 секунд.

После этого самолет не передавал данные о местоположении, но сервис отследил другую информацию, которая может рассказать о последних минутах полета. Среди нее: высота, скорость, вертикальная скорость (изменение высоты за единицу времени).

На место трагедии оперативно выехала следственная группа. Работа криминалистов продолжается. Предварительно, тела погибших отвезут в тверской морг, где также расположено бюро судебной экспертизы.

По факту авиакатастрофы в Тверской области СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Также одной из версий является теракт.