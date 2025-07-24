Алла Полякова: наша работа требует внимательного отношения к жителям Московской области

О том, что беспокоит жителей Подмосковья и как решаются эти вопросы, мы поговорили с руководителем общественной приемной Московской области Аллой Поляковой.

Здравоохранение, социальная поддержка, ЖКХ, кого-то волнует очередность в детский сад, кто-то не может добиться перерасчета коммунальных платежей, кому-то приходится долго ждать медицинской помощи. За всеми этими вопросами — живые истории людей, которые обращаются в Региональную общественную приемную партии «Единая Россия». В последние два года наметился устойчивый рост обращений от семей военнослужащих и самих участников СВО.

— Сколько обращений поступает в партийные приемные, и как меняется характер запросов с течением времени?

— В целом, за 17 лет работы приемных в Московской области принято более 262 тысяч обращений и более 73% из них решены положительно. В том числе за период моего руководства с 2022 года было принято 108 159 обращений, а решено положительно 80% из них.

В своей работе приемные ориентируются на задачи, поставленные губернатором Московской области Андреем Воробьевым в части исполнительной власти, и секретарем Московского областного регионального отделения Партии «Единая Россия» Игорем Брынцаловым в части партийных задач. На первом месте традиционно остаются вопросы ЖКХ, здравоохранения, социальной поддержки и образования. В последнее время увеличилось количество запросов по теме СВО. Это и вопросы оформления выплат, и трудоустройства после возвращения, и доступ к реабилитации.

В последние годы количество обращений заметно выросло. Но это не от того, что стало больше проблем. Люди приходят, потому что верят: их услышат и не оставят один на один с проблемой. И наша задача — это доверие оправдать. Не просто оформить документы или перенаправить заявку, а действительно помочь.

— С какими вопросами приходят чаще всего жители?

— Уникальность нашего региона заключается в обращениях, затрагивающих разные сферы жизни наших жителей. У нас 53 местных общественных приемных. И вопросы, волнующие населения везде разные. Где-то граждан волнует качество здравоохранения, а в соседнем городском округе беспокоят вопросы образования. Проблематика самая разнообразная.

Например, семьи участников специальной военной операции обращаются по вопросам восстановления документов, юридической помощи, очень остро стоят темы реабилитации, психологической поддержки и протезирования. Благодаря плотному взаимодействию с правительством Московской области, нам удается оперативно отработать каждый из таких вопросов.

Наша работа требует человечного отношения к каждому вопросу. Мама военнослужащего из Одинцова на протяжении нескольких недель не могла связаться с сыном. Пожилая женщина ходила на прием в самые разные ведомства и не могла добиться ответа. Обращение проработали, нашли контакты и связались с сыном заявительницы. Также женщину волновал вопрос о получении медицинской помощи. Сейчас боец на передовой, но мы дали консультацию, обязательно окажем помощь по возвращении домой.

Если говорить о реабилитации бойцов, то здесь большую поддержку оказывают министерство здравоохранения Московской области и Министерство обороны. В начале года мы помогли бойцу, который получил тяжелое ранение в зоне СВО. Требовалась сложная операция по реконструкции ЖКТ. Нужную клинику семья нашла в Санкт-Петербурге, но возникли сложности в документах. Подключились, проработали с военной частью и Военно-морской Академией Санкт-Петербурга. Бойцу провели операцию, он выразил желание и дальше продолжить службу.

Еще один случай — в Жуковском к нам обратилась мама 11-летней девочки с редким и тяжелым хроническим диагнозом — болезнью Крона. Семья столкнулась с риском замены препарата, который хорошо переносился и позволил добиться устойчивой ремиссии. От этой терапии напрямую зависело качество жизни ребенка. Нам удалось совместно с министерством социального развития Московской области оперативно разрешить ситуацию. Также семье была предоставлена путевка в санаторий на море и оказана необходимая помощь в оформлении документов по инвалидности — чтобы обеспечить непрерывность лечения и избежать лишней нагрузки на маму, которая одна воспитывает двоих детей. Ключевое в нашей работе — это личная поддержка. Формальные процедуры работают, но зачастую людям нужны участие, уверенность, что они не одни.

— В приемах участвуют профильные министры. Как это влияет на эффективность решений?

— Ежемесячно мы проводим тематические приемы, в которых принимают участие профильные министры. Участие министров — это наш уникальный опыт, которым уже интересуются и другие регионы. Тут важно отметить, что по разным причинам не все имеют возможность приехать и задать вопрос лично. Поэтому региональная приемная активно использует современные технологии — жители могут подключиться и задать свои вопросы по ВКС. Этот формат позволяет охватить больше обращений по всему региону, а иногда и сразу найти решение.

Например, во время приема в Балашихе встретились с нашим защитником, молодым парнем по имени Кирилл, и его мамой. Боец получил ранение в зоне СВО. На встрече он рассказал, что ему необходима реабилитация. Боец уже проходил лечение в Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». Врачи делают положительные прогнозы. Мама переживала, что назначенных процедур недостаточно. Кириллу было предложено рассмотреть федеральные центры для дальнейшего восстановления, а региональное министерство здравоохранение оказало всю необходимую поддержку в этом вопросе.

— Некоторые обращения ложатся в основу законодательных инициатив. Расскажите о таких обращениях.

— Действительно, встречи с жителями позволяют депутатам выявлять проблемы, в том числе в части законодательства. Многие инициативы граждан находят поддержку. Уже этой осенью Мособлдума рассмотрит вопрос о расширении категории получателей выплаты на школьную форму. С такой просьбой обратилась многодетная мама из городского округа Люберцы в ходе приема в региональной приемной партии «Единая Россия». Она воспитывает троих детей и планирует их обучение в московской школе. В соответствии с действующим законом, в таком случае выплата на школьную форму не полагается. Секретарь регионального отделения партии, председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов поручил профильному Комитету Мособлдумы рассмотреть вопрос о распространении такой выплаты на детей, которые учатся в других регионах страны.

— Подмосковные приемные «Единой России» сотрудничают с гроссмейстером Сергеем Карякиным. Какие планы по развитию этого проекта?

— В рамках нашего сотрудничества с Федерацией шахмат Московской области мы не только проводим турниры, но и открыли шахматный клуб Сергея Карякина в Реутове, который пользуется огромной популярностью. Поэтому мы готовим подобные клубы в других городах: в Подольске, Жуковском, Одинцово, Коломне, Балашихе и Дубне и др. Сейчас в Реутове занятия для юных шахматистов каждую пятницу на площадке местной общественной приемной бесплатно проводит тренер от региональной Федерации. В конце мая участники клуба приняли участие в турнире. Его победители и призеры участвовали в конкурсном отборе на получение путевки в «Артек» на шахматную смену: сразу две шахматистки из Подмосковья стали ее обладателями. В прошлом 2024 году¸ в шахматной смене в «Артеке» приняли участие 6 шахматистов из нашего региона.

Мы вместе проводим много массовых турниров на территории всего региона, в которых принимают участие самые разные возрастные группы: от школьников начальных классов до долголетов Подмосковья и участников СВО. Таким образом, мы привлекаем на партийные площадки большее количество сторонников «Единой России», патриотов, живущих активной жизнью региона и с энтузиазмом участвующих в развитии Московской области.

— Расскажите о работе Центра объединения гражданских инициатив «Единые». Какова его роль?

— Эти центры — настоящие «точки притяжения» на местах. Это неформальные клубы, где жители предлагают инициативы, участвуют в образовательных проектах, мастер-классах, форумах. Мы связываем активных людей с депутатами, администрацией и экспертами — и вместе находим решения. .

Представители общественных организаций могут получить и помощь в реализации своих идей. Некоторые из них становятся крупными и яркими проектами. Показательный пример — совместно с молодежной платформой #ЭкоЛогичноеПодмосковье приемные «Единой России» с 2023 года проводят эколого-патриотическую благотворительную акцию «V единстве Zа победу». Вырученные средства от сдачи вторичного сырья направляются на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Но только на благотворительности не останавливаемся. Для самых юных жителей области были в эти дни по всей Московской области организованы экологические мастер-классы и интерактивные уроки: ребята учатся делать травянчиков, аппликации и поделки из газет, рисуют, сажают деревья. В первый год проект получил много положительных откликов, поэтому было решено продолжить его.

— Какие планы у Региональной общественной приемной на будущий год?

— Мы продолжим работу по нашим основным направлениям. Но особое внимание будет уделено сопровождению участников СВО и членов их семей. Мы понимаем, что запросы становятся сложнее, и готовы адаптироваться — усиливать экспертную поддержку, развивать цифровые сервисы, сопровождать обращения в межведомственном формате.

Также продолжим развивать Центры объединения гражданских инициатив «Единые» — площадки, где жители могут не только обратиться за помощью, но и предложить идеи, получить знания, реализовать проекты. Мы видим, как растет интерес к этой форме гражданской активности, особенно среди молодежи и некоммерческого сектора.

Все это — не просто задачи. Это наш ответ на доверие, которое нам оказывают люди. В 2026 году мы планируем не просто сохранить, а усилить роль приемных как главной точки контакта между гражданином и властью.

В 2008 году Президиум Генерального совета «Единой России» принял решение об организации работы сети общественных приемных председателя Партии. 2 июля 2025 года институту исполнилось 17 лет.