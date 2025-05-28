Алексей Путин о мерах социальной поддержки семей и детей в Москве и Московской области

1 июня отмечается Международный день защиты детей. В преддверии главного детского праздника заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин рассказал об основных мерах поддержки, которые получают семьи при рождении и воспитании детей.

– Алексей Андреевич, одной из самых масштабных мер помощи семьям с детьми является материнский капитал. С начала ее реализации, сколько семей Московского региона получили сертификат?

– В интересах семей с детьми постоянно совершенствуется законодательство, расширяется перечень мер государственной поддержки, упрощается порядок оформления выплат и пособий. Семьи могут получать помощь на каждом этапе – от рождения ребенка до начала его взрослой жизни.

Программа материнского капитала реализуется с 2007 года. За это время она существенно расширилась – появились новые направления для расходования средств. Данную меру поддержки оказывают семьям уже при рождении или усыновлении первого ребенка, расширены права пап на капитал, средства можно направлять на оплату кружков и секций для детей, оформить ежемесячные выплаты и многое другое. За 18 лет сертификат на маткапитал получили 1 671 313 семей Московского региона. В этом году программу продлили еще на пять лет, до 31 декабря 2030 года.

– Расскажите, на что чаще всего семьи Московского региона направляют маткапитал?

– Сегодня самым востребованным направлением у жителей региона является обучение детей. В 2025 году уже одобрено 41 283 заявления о направлении средств материнского капитала именно на образование детей. Родители оплачивают маткапиталом содержание ребенка в детском саду, обучение детей в высших и средних специальных учебных заведениях, автошколах, творческих и спортивных секциях, на курсах иностранных языков. Напомню, с помощью материнского капитала можно оплатить не только образовательные услуги, но и проживание, коммунальные платежи в общежитии на период обучения.

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Также семьи направляют средства на улучшение жилищных условий, накопительную пенсию мамы, ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет, на социальную адаптацию и интеграцию в обществе детей с инвалидностью, а также оформляют единовременную выплату остатка средств маткапитала. Кстати, у родителей есть возможность выбрать один вариант или распределить деньги по нескольким направлениям.

– Каков сейчас размер материнского капитала?

– Материнский капитал ежегодно индексируется. После индексации в феврале размер капитала вырос до 690 266,95 рублей на первого ребенка, рожденного или усыновленного после 2020 года. Доплата за рождение в семье второго ребенка после получения сертификата за первенца увеличена до 221 895,14 рубля. Если оформлен материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат, размер сертификата на второго и последующих детей составляет 912 162,09 рубля. Средства государственной поддержки можно использовать как полностью, так и частично.

– Алексей Андреевич, в этом году внесены изменения в правила назначения единого пособия на ребенка до 17 лет. Что важно знать родителям для получения выплаты?

– Единое пособие позволяет оказывать непрерывную поддержку семьям в течение продолжительного периода – от рождения ребенка до взросления. Выплата назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости при соблюдении ряда условий.

Размер выплаты единого пособия для каждой семьи индивидуален и составляет 50%, 75%, и 100% от величины прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. В Московской области прожиточный минимум на детей в 2025 году увеличен до 18 723 рублей. Это и будет максимальный, то есть 100% размер единого пособия. При одобрении 75% – размер единого пособия составит 14 042,25 рублей, соответственно 50% – 9 361,50 рублей.

С начала этого года единое пособие оформили свыше 75,4 тысячи семей в отношении более 142,6 тысячи детей.

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Хочу обратить внимание на то, что с 2025 года в правила назначения единого пособия внесены некоторые изменения. К примеру, родителям стало проще оформить указанную выплату на новорожденного ребенка. Если семья уже получает выплаты на старших детей, то в случае рождения последующего ребенка региональное отделение назначает единое пособие без комплексной проверки нуждаемости и в размере, установленном предыдущим детям. При этом заявление подавать не нужно.

У семей Московского региона также появилась возможность синхронизировать сроки получения выплаты. В последний месяц периода получения единого пособия на одного из детей, семья может подать заявление на его переоформление на всех детей сразу.

– Какие еще есть выплаты и пособия семьям?

– После рождения малыша Отделение СФР по Москве и Московской области предоставляет маме или папе единовременное пособие в размере 26 941,71 руб. В случае появления двойни или тройни пособие выплачивается на каждого ребенка. Получить средства могут также опекуны, усыновители или приемные родители. В 2025 году Отделение назначило такую меру поддержки более 72,7 тыс. семей московского региона.

Помимо этого, Отделение Соцфонда назначает пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет одному члену семьи. Его размер равен 40% от среднего заработка за предыдущие два года. Выплата пособия продолжается даже в том случае, если мама решит досрочно выйти на работу на полный день. В этом году пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет от регионального Отделения получают 242,4 тысячи работающих родителей. Эта мера поддержки может предоставляться папе, бабушке, дедушке или опекунам, которые фактически осуществляют уход за малышом.

Также выплачивается ряд пособий отдельным категориям семей в связи с рождением или усыновлением первого ребенка до 3 лет, по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и другие.

– Алексей Андреевич, что гарантирует государство семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью. Ведь они особенно нуждаются во внимании и заботе.

– Ребенку с особенностями развития полагается социальная пенсия по инвалидности. Такая пенсия устанавливается без необходимости подавать заявление. С 1 апреля ее размер составил 21177,59 рублей в месяц.

Дети с инвалидностью получают ежемесячную денежную выплату. Есть у них и право на набор соцуслуг (НСУ). Их три: бесплатный проезд на пригородных электричках, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, лекарства и ежегодный отдых ребенка в санатории. От всего этого можно отказаться и получать деньги: с 1 февраля 2024 года - 1,5 тыс. в месяц. Раз в год ребенок с инвалидностью вместе с сопровождающим может бесплатно поехать в санаторий на 21 день. Но это если родители не отказались от набора соцуслуг.

Фото - © Elnur / Фотобанк Лори

Одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет, предоставлено право на досрочное назначение страховой пенсии по старости: мужчинам, достигшим возраста 55 лет, женщинам, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет.

Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости предоставлено также опекунам инвалидов с детства, воспитавшим их до 8-летнего возраста. Им пенсия может быть назначена с уменьшением возраста в зависимости от периода опеки и при наличии страхового стажа не менее 20 и 15 лет соответственно мужчины и женщины.

- Какие есть дополнительные меры поддержки для семей с детьми-инвалидами?

- В этом году вступили в силу изменения, согласно которым все ухаживающие за детьми с инвалидностью получают выплату в размере 10 тысяч рублей. Стоит отметить, что если ухаживающим лицом является родитель, то данная выплата осуществляется как неработающему родителю, так и родителю, который занят на работе неполный рабочий день. В том случае, если ухаживает иное лицо, то выплата осуществляется только при условии отсутствия оплачиваемой работы у ухаживающего лица и ежегодного подтверждения осуществления ухода путем подачи соответствующего заявления. Упомянутая мной выплата теперь ежегодно индексируется.

Хочу обратить внимание на то, что период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за ребенком-инвалидом, засчитывается в страховой стаж при установлении страховой пенсии.

Работающим по трудовому договору родителям, опекунам и попечителям ежемесячно предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня, которые можно посвятить уходу за детьми с инвалидностью. В течение календарного года в общей сложности получается 48 таких дней. В 2025 году Отделение Социального фонда по Москве и Московской области оплатило родителям детей с инвалидностью свыше 268 тысяч дополнительных выходных дней.

– Актуальной сегодня остается тема поддержки семей участников СВО. Какие отдельные льготы и выплаты предоставляет Отделение СФР?

– Кроме действующих мер, для них разработан отдельный перечень социального обеспечения. Так, супруга военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, имеет право на получение ежемесячного пособия на ребенка до трех лет. Ежемесячное пособие на ребенка назначается на 12 месяцев, с последующим переназначением при необходимости, без учета комплексной оценки нуждаемости семьи. Вместе с этим семьям военнослужащих, погибших при исполнении боевых задач, выплачивается пенсия по потере кормильца, ежемесячная денежная компенсация, ежемесячная выплата, ежемесячное пособие на детей и различные виды компенсацией.

Подчеркну, что пособия в семьях мобилизованных участников СВО назначаются в упрощенном порядке – без учета дохода мобилизованного.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Оформить меры поддержки можно на сайте Госуслуг, в любой клиентской службе Отделения Социального фонда России по Москве и Московской области или в МФЦ. Также консультацию можно получить по телефону единого контакт-центра взаимодействия с гражданами 8 (800)100-00-01, который работает круглосуточно. Подробная информация обо всех мерах поддержки представлена на сайте Соцфонда в разделе «Информация для участников СВО».

- Если есть вопросы у родителей, то могут ли они задать их в социальных сетях?

– Конечно, наши страницы есть во всех социальных сетях – Одноклассники, ВКонтакте, в Телеграм. Нас можно найти, набрав «Отделение СФР по Москве и Московского области». Можно оставить личное сообщение, обозначить свою проблему и получить ответ. Также возможно обратиться с вопросом и на горячую линию по телефону 8 (800) 100 –00–01. Мы всегда готовы помочь.

– Спасибо Вам за полезную и интересную беседу!